CURITIBA

Estudante de 18 anos é agredida na rua por estar sem sutiã: 'Você vai morrer'

Jovem sofreu ameaças de morte e foi arrastada pelos cabelos; caso foi registrado em vídeo

Uma estudante de 18 anos viveu momentos de terror no centro de Curitiba após ser agredida por uma mulher que a atacou por não estar usando sutiã. O crime, ocorrido na quarta-feira (17), foi registrado por câmeras de segurança e veio à tona neste sábado (19).>

A jovem, que frequenta um cursinho, caminhava pela região Alto São Francisco quando foi surpreendida pela agressora. Segundo o advogado Eduardo Holdorf, a mulher iniciou os insultos, chamando-a de "sem-vergonha", e em seguida partiu para a violência física. "Ela desferiu um soco no rosto da vítima e ameaçou matá-la com a ajuda do marido", relatou Holdorf em entrevista ao site Banda B.>