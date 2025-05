COLUNA DO MARROM

Xanddy Harmonia vai comandar a primeira edição do Euro Folia, em Milão na Itália

Evento acontece dia 6 de julho

Osmar Marrom Martins

Publicado em 22 de maio de 2025 às 05:00

Xanddy Harmonia Crédito: Divulgação

A querida Aldenia da Silva, para os amigos, Dinha, que comanda a Dinha Produções, anuncia a realização no dia 6 de julho da primeira edição do ‘’Euro Follia’’, em Milão, na Itália. Será um dia inteiro de entretenimento, gastronomia e integração. O evento será no “Idroscalo de Milão”. E o convidado especial é Xanddy Harmonia. Além de considerá-lo o melhor da Bahia, Dinha diz que os moradores da cidade merecem uma festa grandiosa. E arremata: "é com grande satisfação que assino mais um projeto que enriquece a nossa comunidade e alegra nossos corações". >

No Sarapa da Roça, Durval Lelys vai 'abençoar' os casais que se conheceram nas festas do Asa >

Cicinho, U Tal do Xote e Durval Lélys Crédito: Divulgação

Tradicional durante o Carnaval, O Sarapa organizado pelo designer Pedrinho da Rocha ganha uma versão junina. É o Sarapa na Roça que acontece dia 12 de junho, a partir das 19h na Casa Rosa, Rio Vermelho, só para convidados. O evento terá duas atrações de Forró: Cicinho de Assis e Julie e U Tal do Xote. A cereja do bolo é o querido Durval Lelys, o Papalino, o convidado especial. >

Ele irá aproveitar o show para promover os namoradores e namoradoras, já que será véspera de Santo Antônio. Também vai "dar a bença" a galera casada que se conheceu nas festas do Asa nesses 30 anos. Para quem não sabe Pedrinho é o responsável pela criação das grandes marcas dos blocos e festa do carnaval nesses 40 anos da Cena Axé. >

Armazém Convention inicia comemorações dos seus 20 anos >

Armazém Convention Crédito: Divulgação

A data de aniversário é 10 de maio de 2026, mas as comemorações já começam este ano. Estou falando do Armazém Convention, que começou com Armazem Hall sempre comandado pelo empresário Tuffi, um descendente sírio libanês que nasceu no Pará e veio empreender na Bahia.>

Em conversa com a Coluna do Marrom, ele adiantou que está sendo preparada uma programação especial com grandes atrações que serão divulgadas brevemente. Em 2006, a ideia começou, um bar com música ao vivo, até se tornar o atual Armazém Convention, localizado no Parque Shopping em Lauro de Freitas. A casa tem capacidade para receber 10 mil pessoas e tem toda estrutura para receber grandes eventos. >

Primeiras atrações do Carnaforró 2025>

O Carnaforró que acontece em Camaçari, na região metropolitana, confirmou as primeiras atrações: Léo Santana, Bell Marques, Solange Almeida e Henry Freitas. O evento acontece de 20 a 23 de junho e promete reunir mais de 50 atrações em quatro dias de festa no São João, que é uma tradição na cidade e atrai muita gente, inclusive de cidades próximas. >

Tum Tum Tum >

1 - Festa de Arromba é o nome do evento que vai reunir as bandas The Fevers e Us Beatles, que se encontrarão em Salvador para um show histórico em 30 de maio (sexta-feira), às 20h, no Cerimonial Rainha Leonor, popularmente conhecido como Pupileira, em Nazaré. Os ingressos, à venda no Sympla, variam de R$ 90 a R$ 260, de acordo com o setor. >

2 - A banda Pagod’art, liderada pelo cantor Flavinho, está confirmada no palco principal do Salvador Fest, que acontece em 14 de setembro, em Salvador. A estreia representa um momento especial para o grupo, que há 25 anos embala multidões com seu pagode raiz, irreverência e coreografias marcantes >