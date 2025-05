EMPREENDEDORISMO

Baiana inventa máquina de fazer dreads e fatura mais de R$ 184 mil com vendas para o exterior

Produto é inédito no ramo e já foi vendido para oito países

O produto foi pensado para resolver problemas crônicos enfrentados por quem atua no segmento: lesões como tendinite, LER e até perfurações nos dedos com agulhas são comuns entre dreadmakers. De acordo com a empreendedora, a produtividade pode chegar a um dread por minuto, em contraponto aos até 20 minutos gastados quando se usa o método manual.>

Hoje, a empreendedora é responsável pelas vendas e logística, bem como da gestão do salão de beleza localizado no bairro da Sé, na zona Central da capital paulista, em sociedade com Esther, enquanto a companheira contribui com o design e a estética visual do produto e administra a outra unidade do estabelecimento no Rio de Janeiro.>