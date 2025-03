AUMENTO DA OFERTA

Saiba tudo sobre os quatro voos entre Salvador e Madri da Air Europa; passagens saem a R$ 4,4 mil

Os voos têm duração de 8 horas e serão realizados às segundas, terças, sextas e sábados

Wladmir Pinheiro

Publicado em 17 de março de 2025 às 11:08

Crédito: Divulgação

A Air Europa planeja para 24 de junho o início da maior operação da companhia aérea na Bahia. Ao todo, serão quatro voos semanais que ligarão Salvador direto a Madri. Esse é a maior frequência de voos da empresa espanhola presente no estado há 21 anos.>

A prioridade da companhia em aumentar os voos em Salvador superou a decisão de retomar as operações em Recife e Fortaleza, interrompidas durante a pandemia. Além de Salvador, atualmente a Air Europa opera São Paulo a Madri com voos diários.>

'Quando saímos da pandemia, a primeira rota que voltou do Nordeste foi Salvador. Com a chegada das novas aeronaves, preferimos reforçar Salvador, deixar um pouco mais para a frente um estudo para voltar a Recife ou Fortaleza, e colocar a quarta frequência aqui. Essa foi um pouco a nossa estratégia, reforçar onde já voamos, onde o mercado já nos conhece, onde somos muito bem acolhidos', diz Gonzalo Romero, diretor geral da companhia no Brasil e na Argentina.>

Impacto dos voos na economia

Além de promover a conexão com a Espanha e fortalecer o turismo, a ampliação de voos também representa um impacto para a economia do estado através da exportação de produtos locais. 'As aeronaves permitem o transporte de passageiros e de mercadorias, hoje o principal produto que estamos enviando aqui da Bahia é o mamão papaya, que praticamente decola em todas as aeronaves para Espanha', avalia Gonzalo.

Claudia Shishido, gerente de vendas e marketing, e Gonzalo Romero, diretor da Air Europa no Brasil e na Argentina Crédito: Wladmir Pinheiro/CORREIO

A Bahia é hoje o líder na produção de mamão no Brasil. Para garantir que as frutas cheguem em boas condições às prateleiras da Europa, quase 100% de toda a exportação é feita por via aérea. 'Conseguimos transportar entre 15 e 20 toneladas de mamão em todos os voos, durante todo o ano, então é muito importante para o PIB da Bahia', analisa o diretor>

Qual a frequência e duração dos voos?

Os voos entre Salvador e Madri têm duração de 8 horas e serão realizados às segundas, terças, sextas e sábados. Atualmente, a companhia aérea tem voos segundas, quartas e sextas. >

'Vai ficar melhor ainda porque hoje o passageiro tem que encaixar em três dias na semana para ir e voltar. Com quatro voos, fica muito mais fácil', prevê Gonzalo.>

Quanto custa voar até Madri?

O valor médio da passagem ida e volta para Madri é entre R$ 4,4 mil a R$ 4,5 mil. Já o voo com destino final Lisboa, com conexão em Madri, sai por R$ 4,9 mil.>

Todas as tarifas permitem um parcelamento de até 10 vezes. 'Se você se planeja, pega uma tarifa de R$ 4.500, parcela em 10 vezes, serão 10 parcelas de R$ 450 por mês, quando viajar já estará boa parte da viagem paga', aconselha Gonzalo. >

A oferta de assentos nas aeronaves em 2025 deve superar os 110 mil lugares, um aumento de 32% em comparação ao ano anterior. Em 2024, cerca de 75 mil passageiros voaram com a Air Europa entre Salvador e a capital espanhola, um aumento de 21%. >

Com uma taxa média de ocupação de 90%, a maior frequência de voos deve aumentar o fluxo de turismo entre as duas cidades.>

'Hoje, aproximadamente 50% dos voos são ocupados por brasileiros indo à Europa, e os outros 50% são de estrangeiros visitando a Bahia.>

Quando comprar a passagem aérea?

Gonzalo diz que, observando a taxa de ocupação dos voos entre Salvador e Madri, o ideal é que o passageiro compre as passagens com até 90 dias de antecedência para encontrar tarifas mais em conta.>

'Você pode comprar com 60 ou 30 dias, quando você pega uma data que não está tão cheia a aeronave, mas, hoje como está a aeronave, acima de 90% de ocupação, nossa recomendação é que o passageiro compre com 90 dias de antecedência. Desse jeito garante-se um bom preço', diz Gonzalo.>

Como funcionam os stopover da Air Europa?

A companhia permite fazer paradas em Madri de horas ou até dias, sem custo adicional, antes que o passageiro siga para o destino final. Os passageiros devem optar por realizar a parada no momento da compra da passagem, utilizando a opção Múltiplos Destinos. Também é possível selecionar através das agências de viagens, ou através dos canais de vendas da companhia.>

Quais são as categorias do voos?

Todos os voos terão a Econômica, que é a classe mais barata. Nos voos de segunda-feira e sábado, além da Econômica, terá a classe Econômica Premium, que é um upgrade da classe econômica, com assentos mais amplos e reclináveis. Já os voos de terças e sextas-feiras, além da Econômica, terá a classe Executiva, que tem ainda mais conforto nos assentos e refeições incluídas.>

Além de ter a opção de mudar previamente ou direto na companhia, os passageiros têm a opção de fazer upgrades na categoria através de um leilão realizado antes do voo.>

Como são as aeronaves?

Os voos são realizados pelo Boeing 787 Dreamliner, uma das aeronaves mais modernas atualmente. A iluminação da aeronave é projetada para deixar mais confortável e relaxante a viagem, mais silenciosa e com menor turbulências. Por respira ar mais puro, o passageiro chega mais descansado ao destino final. Essa aeronave consome 20% a menos de combustível em todos os voos.>

'Segurança e sustentabilidade são os principais pilares da aviação. Por exemplo, utilizamos Inteligência Artificial para realizar os trajetos e identificar o melhor caminho que as aeronaves farão', diz Gonzalo. >

Salvador-Madri é logo ali

A forte conexão entre Salvador e a Espanha está presente na grande comunidade espanhola que vive na capital baiana, sobretudo da região da Galícia devido à forte imigração que ocorreu entre os séculos 19 e 20 entre os dois países.>

'Culturalmente essa conexão é muito forte. Quando o espanhol pensa em Brasil, é a imagem da Bahia que vem à mente, não é o Rio de Janeiro ou a Amazônia, como em outros países', diz Gonzalo.>

'Toda a região da Espanha é muito interessante de visitar, a própria capital, Madri, que a cada ano se renova. Há ainda a possibilidade de fazer conexões para França, Alemanha, Itália', recomenda Claudia Shishido, gerente de vendas e marketing. >