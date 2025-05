PÉ NA ESTRADA

De Salvador para Aracaju por R$ 23,99: FlixBus faz promoção com descontos de até 80% nas passagens

As tarifas promocionais podem ser compradas entre os dias 5 e 11 de maio

Ir de Salvador a Aracaju está custando mais barato do que ir para Feira de Santana. É que a FlixBus lançou nesta segunda-feira (5) uma superpromoção com passagens a partir de R$ 12,99 e descontos de até 80% para todos os destinos comercializados pela empresa. Uma passagem da capital baiana para a capital sergipana pode ser encontrada por até R$ 23,99, enquanto para Feira custa R$ 35. Também é possível ir de Salvador para Maceió pagando R$ 67,99. Já quem está na capital paulista pode dar um pulinho em Curitiba com uma passagem de R$ 25,99. As tarifas promocionais podem ser compradas entre os dias 5 e 11 de maio, com embarques válidos entre 5 de maio e 10 de junho. >