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Anjo da Guarda manda recado importante para 4 signos neste sábado (30 de maio): algo escondido será percebido

O sábado (30) chega com energia de observação e favorece descobertas, intuição e mudanças emocionais importantes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 00:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado (30) começa com um clima mais silencioso e reflexivo. O Anjo da Guarda indica que atitudes, sinais e comportamentos antes ignorados podem finalmente fazer sentido, trazendo clareza sobre relações, decisões e caminhos pessoais.

A orientação é confiar mais na própria percepção e não ignorar aquilo que vem incomodando há dias. Para quatro signos, o momento será revelador.

Leia mais

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Áries

Arianos podem perceber intenções escondidas em conversas ou atitudes de alguém próximo. O Anjo da Guarda indica necessidade de atenção.

O ideal será agir com calma antes de tirar conclusões.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

Virgem

Virginianos podem sentir necessidade de reorganizar prioridades emocionais. O momento favorece clareza e decisões maduras.

O recado é parar de carregar responsabilidades que não são suas.

Comidas que são a cara de Virgem

Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Virgem: Risoto de Limão Siciliano - Um prato sofisticado, de cor clara, sabor cítrico que limpa o paladar e textura impecável. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Virgem: Café filtrado - O virginiano ama o ritual preciso, a pureza do grão e o sabor límpido de um café feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Pizza de Virgem: Pizza de Cogumelos Paris e Trufas - Sabores terrosos (Virgem é signo de terra) em uma combinação elegante e sem exageros. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Virgem: Panquecas americanas com frutas e mel - Discos perfeitamente redondos, empilhados com simetria e regados com mel de qualidade. por Imagem gerada por IA
Petisco de Virgem: Bolinho de Bacalhau sequinho e perfeito - O prazer está na crocância externa milimétrica e no recheio macio, sem excesso de óleo. por Imagem gerada por IA
Junk food de Virgem: Batata Chips artesanal com Sal Marinho e Alecrim - O "pecado" aqui é o crocante perfeito, feito em casa ou de forma artesanal, bem apresentada. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Virgem: Cheesecake de Frutas Vermelhas - A estrutura firme, a base crocante e a finalização geométrica das frutas encantam o olhar virginiano. por Imagem gerada por IA
Fruta de Virgem: Pêra Rocha fatiada com precisão - Uma fruta firme, elegante e que não faz "sujeira" ao comer. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Virgem: Gin Tônica com Botânicos - Uma bebida "clean", transparente, organizada e com a medida exata de amargor e frescor. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpianos estarão mais intuitivos e atentos aos detalhes ao redor. O Anjo da Guarda indica descobertas importantes.

O momento pede menos impulsividade e mais observação.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

Aquário

Aquarianos podem perceber que algumas situações já não fazem mais sentido continuar. O dia favorece libertação emocional.

O ideal será não insistir no que já perdeu espaço na sua vida.

Comidas que são a cara de Aquário

Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA
Petisco de Aquário: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta - Um clássico moderno brasileiro que revolucionou o conceito de petisco de bar com sua textura única. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Aquário: Toast de Pão de Queijo com recheios variados - Pegar o pão de queijo tradicional e transformá-lo em uma base de sanduíche aberto e moderno. por Imagem gerada por IA
Pizza de Aquário: Pizza de Shimeji com Alho-Poró - Fugindo dos sabores tradicionais com ingredientes que trazem uma estética moderna e sabor diferenciado. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Aquário: Hambúrguer de Falafel com Molho de Manga - Uma fusão cultural e vegetariana que é moderna, colorida e cheia de sabor. por Imagem gerada por IA
Café de Aquário: Café com Tônico de Alecrim e Laranja - Uma mistura gelada com café quente ou um preparo nada óbvio que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Junk food de Aquário: Coxinha de Jaca desfiada - A maior paixão nacional reinventada com um recheio inusitado que gera conversa (bem a cara de Aquário). por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Aquário: Sorvete de Manjericão ou Ervas com Calda de Frutas - O uso de ingredientes salgados em sobremesas, criando uma experiência sensorial nova. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Aquário: Soda Italiana de Jabuticaba com Manjericão - O uso de uma fruta super brasileira em uma combinação moderna, refrescante e visualmente autêntica. por Imagem gerada por IA
Fruta de Aquário: Caju com Sal e Especiarias - Uma fruta exótica em formato e sabor, servida de um jeito que realça sua complexidade. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA

Mensagem do dia

Quando a intuição fala várias vezes sobre a mesma situação, talvez esteja na hora de finalmente escutar.

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