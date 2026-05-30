Anjo da Guarda manda recado importante para 4 signos neste sábado (30 de maio): algo escondido será percebido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 30 de maio de 2026 às 00:00
O sábado (30) começa com um clima mais silencioso e reflexivo. O Anjo da Guarda indica que atitudes, sinais e comportamentos antes ignorados podem finalmente fazer sentido, trazendo clareza sobre relações, decisões e caminhos pessoais.
A orientação é confiar mais na própria percepção e não ignorar aquilo que vem incomodando há dias. Para quatro signos, o momento será revelador.
Áries
Arianos podem perceber intenções escondidas em conversas ou atitudes de alguém próximo. O Anjo da Guarda indica necessidade de atenção.
O ideal será agir com calma antes de tirar conclusões.
Comidas que são a cara de Áries
Virgem
Virginianos podem sentir necessidade de reorganizar prioridades emocionais. O momento favorece clareza e decisões maduras.
O recado é parar de carregar responsabilidades que não são suas.
Comidas que são a cara de Virgem
Escorpião
Escorpianos estarão mais intuitivos e atentos aos detalhes ao redor. O Anjo da Guarda indica descobertas importantes.
O momento pede menos impulsividade e mais observação.
Comidas que são a cara de Escorpião
Aquário
Aquarianos podem perceber que algumas situações já não fazem mais sentido continuar. O dia favorece libertação emocional.
O ideal será não insistir no que já perdeu espaço na sua vida.
Comidas que são a cara de Aquário
Mensagem do dia
Quando a intuição fala várias vezes sobre a mesma situação, talvez esteja na hora de finalmente escutar.