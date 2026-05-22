ASTROLOGIA

Horóscopo semanal (25 a 31 de maio): reta final de maio terá mudanças, cobranças e reviravoltas; veja previsão para os 12 signos

Semana será marcada por mudanças inesperadas, tensões emocionais e necessidade de adaptação nos relacionamentos e na vida profissional

Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 19:30

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A última semana de maio promete movimentações intensas no céu astrológico. Segundo astrólogos, a combinação entre Sol em Gêmeos e Urano deve acelerar acontecimentos, provocar mudanças repentinas e estimular o desejo de liberdade e renovação.

Ao mesmo tempo, aspectos envolvendo Vênus, Saturno, Marte e Plutão indicam cobranças emocionais, tensões financeiras e disputas de poder em diferentes áreas da vida. A recomendação geral será agir com mais flexibilidade e evitar reações impulsivas.

Veja as previsões para cada signo:

Áries

Arianos estarão mais abertos a mudanças e ideias inovadoras, principalmente na forma de se comunicar. No entanto, conflitos familiares e mal-entendidos podem gerar desgaste emocional.

Decoração que é a cara de Áries 1 de 10

Touro

Taurinos devem viver movimentações importantes na vida financeira. A semana favorece novas estratégias para dinheiro, mas exige cautela em negociações e controle da impulsividade.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Gêmeos

Geminianos terão vontade de renovar a própria vida e fortalecer a individualidade. O período favorece novidades, mas pede atenção com gastos e excesso de impulsividade.

Decoração que é a cara de Gêmeos 1 de 10

Câncer

Cancerianos podem sentir necessidade de recolhimento emocional para lidar com sentimentos profundos. Discussões e tensões em amizades ou projetos coletivos devem exigir mais paciência.

Decoração que é a cara de Câncer 1 de 10

Leão

Leoninos viverão movimentações positivas em projetos e grupos sociais. Apesar disso, questões emocionais mal resolvidas podem provocar discussões ou cobranças.

Decoração que é a cara de Leão 1 de 10

Virgem

Virginianos terão foco maior na carreira e no reconhecimento profissional. O momento pede cuidado com conflitos no ambiente de trabalho e equilíbrio nas relações pessoais.

Decoração que é a cara de Virgem 1 de 10

Libra

Librianos sentirão vontade de expandir horizontes e planejar o futuro. A semana favorece novas ideias, mas exige cautela em decisões financeiras e profissionais.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Escorpião

Escorpianos viverão uma fase de transformações internas e reorganização emocional. O período pede menos desconfiança e mais maturidade nas relações.

Decoração que é a cara de Escorpião 1 de 10

Sagitário

Sagitarianos podem enfrentar mudanças inesperadas em relacionamentos e parcerias. A comunicação será essencial para evitar conflitos e desgastes emocionais.

Decoração que é a cara de Sagitário 1 de 10

Capricórnio

Capricornianos terão vontade de renovar a rotina e reorganizar pendências. A semana favorece soluções criativas, mas exige mais cuidado com críticas e tensões afetivas.

Capricórnio no trabalho 1 de 5

Aquário

Aquarianos viverão uma fase mais criativa e otimista. O momento favorece projetos pessoais, mas pede mais atenção às relações sociais e ao ambiente doméstico.

Decoração que é a cara de Aquário 1 de 10

Peixes

Piscianos podem viver mudanças importantes na vida familiar e emocional. A semana pede cuidado com palavras impulsivas e discussões desnecessárias.