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Fernanda Varela
Publicado em 22 de maio de 2026 às 19:30
A última semana de maio promete movimentações intensas no céu astrológico. Segundo astrólogos, a combinação entre Sol em Gêmeos e Urano deve acelerar acontecimentos, provocar mudanças repentinas e estimular o desejo de liberdade e renovação.
Ao mesmo tempo, aspectos envolvendo Vênus, Saturno, Marte e Plutão indicam cobranças emocionais, tensões financeiras e disputas de poder em diferentes áreas da vida. A recomendação geral será agir com mais flexibilidade e evitar reações impulsivas.
Veja as previsões para cada signo:
Áries
Arianos estarão mais abertos a mudanças e ideias inovadoras, principalmente na forma de se comunicar. No entanto, conflitos familiares e mal-entendidos podem gerar desgaste emocional.
Decoração que é a cara de Áries
Touro
Taurinos devem viver movimentações importantes na vida financeira. A semana favorece novas estratégias para dinheiro, mas exige cautela em negociações e controle da impulsividade.
Decoração que é a cara de Touro
Gêmeos
Geminianos terão vontade de renovar a própria vida e fortalecer a individualidade. O período favorece novidades, mas pede atenção com gastos e excesso de impulsividade.
Decoração que é a cara de Gêmeos
Câncer
Cancerianos podem sentir necessidade de recolhimento emocional para lidar com sentimentos profundos. Discussões e tensões em amizades ou projetos coletivos devem exigir mais paciência.
Decoração que é a cara de Câncer
Leão
Leoninos viverão movimentações positivas em projetos e grupos sociais. Apesar disso, questões emocionais mal resolvidas podem provocar discussões ou cobranças.
Decoração que é a cara de Leão
Virgem
Virginianos terão foco maior na carreira e no reconhecimento profissional. O momento pede cuidado com conflitos no ambiente de trabalho e equilíbrio nas relações pessoais.
Decoração que é a cara de Virgem
Libra
Librianos sentirão vontade de expandir horizontes e planejar o futuro. A semana favorece novas ideias, mas exige cautela em decisões financeiras e profissionais.
Decoração que é a cara de Libra
Escorpião
Escorpianos viverão uma fase de transformações internas e reorganização emocional. O período pede menos desconfiança e mais maturidade nas relações.
Decoração que é a cara de Escorpião
Sagitário
Sagitarianos podem enfrentar mudanças inesperadas em relacionamentos e parcerias. A comunicação será essencial para evitar conflitos e desgastes emocionais.
Decoração que é a cara de Sagitário
Capricórnio
Capricornianos terão vontade de renovar a rotina e reorganizar pendências. A semana favorece soluções criativas, mas exige mais cuidado com críticas e tensões afetivas.
Capricórnio no trabalho
Aquário
Aquarianos viverão uma fase mais criativa e otimista. O momento favorece projetos pessoais, mas pede mais atenção às relações sociais e ao ambiente doméstico.
Decoração que é a cara de Aquário
Peixes
Piscianos podem viver mudanças importantes na vida familiar e emocional. A semana pede cuidado com palavras impulsivas e discussões desnecessárias.
Decoração que é a cara de Peixes