ASTROLOGIA

Destino ou coincidência? O sinal que promete trazer o passado de volta ainda hoje (22 de maio)

A sensibilidade vence a teimosia e abre as portas para que conversas interrompidas tragam a cura que seu coração tanto pedia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de maio de 2026 às 22:22

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquela história de amor que parecia ter terminado com um ponto final, mas que no fundo você sabe que era apenas uma vírgula? A sexta-feira (22) chega com uma energia de resgate emocional avassaladora. O céu está movendo as peças nos bastidores para que mágoas antigas sejam superadas, abrindo espaço para reencontros repletos de significado e sensibilidade. O que for verdadeiro encontrará um caminho de volta.



O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Para quem passou os últimos dias criando paranoias sobre o desinteresse do parceiro ou sofrendo por solidão, a lição estóica de Sêneca se aplica perfeitamente: pare de sofrer pelo que você inventou na sua cabeça. O cupido está agindo para limpar os mal-entendidos. Uma mensagem inesperada ou uma ligação na calada da noite pode ser o ponto de partida para uma reconciliação emocionante.



Se você já está em um relacionamento estável, a sexta-feira (22) pede menos cobrança e muito mais carinho. O Sol em Touro nos lembra que o amor real se prova na presença e nos pequenos gestos, um abraço demorado, um jantar sem pressa ou o olho no olho. Baixe as armas e esqueça as picuinhas da semana; foque em construir cumplicidade e segurança mútua com quem está ao seu lado.

