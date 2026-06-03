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Gordão da XJ impressiona ao mostrar transformação após eliminar 130 kg; compare ANTES E DEPOIS

Influenciador de 21 anos chegou a pesar 350kg e compartilhou vídeo em que a transformação física

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de junho de 2026 às 06:46

Gordão da XJ Crédito: Reprodução/Instagram

Gordão da XJ voltou a impressionar os seguidores ao mostrar a transformação física conquistada desde o início de sua jornada de emagrecimento. Aos 21 anos, o influenciador compartilhou um vídeo comparando imagens antigas e atuais de seu corpo, destacando a mudança após perder cerca de 130 kg.

Na publicação, ele relembrou que chegou a pesar 350 kg e comemorou o peso atual. "350 kg e, quando menos esperar, 220 kg... Clareooou", escreveu na legenda do vídeo, embalado pela música Clareou, sucesso do Grupo Revelação e de Xande de Pilares.

Antes e depois do Gordão da XJ 1 de 15

A mudança é resultado de uma rotina focada em exercícios físicos e reeducação alimentar. Além da diferença na aparência, Gordão também tem celebrado conquistas do dia a dia que antes eram dificultadas pela obesidade.

Em abril, o influenciador contou aos seguidores que já consegue se sentar na cadeira do dentista sem precisar retirar os apoios de braço, algo que costumava ser necessário no passado.

"Antes tinha que abaixar isso aqui e eu ficava assim [com mais espaço na cadeira] E pra aquilo ali tinha que subir, era mó trampo, eu passava de lado na porta do consultório", relatou.

Ele também mostrou que agora consegue se acomodar com mais conforto na maca do consultório. "Eu consigo ficar de boa aqui na maca e ainda sobra bastante", disse.

Durante a gravação, o dentista que acompanha o influenciador destacou a evolução observada ao longo do processo de emagrecimento. "Rapaziada, às vezes quem vê não conhece a gente, mas quem viu ele antes… ele, da recepção até aqui, não aguentava, chegava cansado, pedia pra ligar o ar: 'põe no 18, doutor, põe no 16'. Agora ele cabe na cadeira", afirmou.