Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atenção redobrada: 3 signos podem enfrentar desafios inesperados e se arrepender de decisões precipitadas hoje (3 de junho)

Pequenos descuidos, mal-entendidos e mudanças de planos podem testar a paciência de alguns nativos ao longo do dia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de junho de 2026 às 07:00

Signos e alguém do passado
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nem todos os dias são feitos para acelerar. Nesta quarta-feira (3), a energia favorece a cautela, a reflexão e a revisão de escolhas importantes. Algumas situações podem exigir mais paciência do que o normal, especialmente quando o assunto envolve comunicação, dinheiro e relacionamentos. Para três signos do zodíaco, o momento pede atenção redobrada para evitar atitudes impulsivas, interpretações equivocadas e decisões tomadas no calor da emoção. A boa notícia é que os desafios do dia podem ser facilmente superados por quem souber desacelerar e observar o cenário com mais clareza. Veja a previsão do site "Economic Times".

Leia mais

Imagem - Gêmeos, Libra, Sagitário e Peixes recebem uma mensagem do universo hoje (3 de junho) capaz de mudar prioridades e planos

Gêmeos, Libra, Sagitário e Peixes recebem uma mensagem do universo hoje (3 de junho) capaz de mudar prioridades e planos

Imagem - Hoje (3 de junho) pode marcar um avanço importante na carreira, nas finanças e em decisões pessoais que vinham sendo adiadas

Hoje (3 de junho) pode marcar um avanço importante na carreira, nas finanças e em decisões pessoais que vinham sendo adiadas

Imagem - Depois de um período de espera, 3 signos recebem uma oportunidade que pode transformar sua vida financeira hoje (2 de junho)

Depois de um período de espera, 3 signos recebem uma oportunidade que pode transformar sua vida financeira hoje (2 de junho)

Câncer: Hoje, suas emoções podem falar mais alto do que o habitual. Questões ligadas à família, amizades ou relacionamentos têm potencial para mexer com seu humor e fazer você reagir antes de analisar a situação por completo. Nem tudo é exatamente como parece neste momento. Antes de tirar conclusões ou responder a alguém, procure entender o contexto. A calma será sua maior aliada.

Dica cósmica: Nem toda resposta precisa ser dada imediatamente.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Virgem: A quarta-feira exige atenção aos detalhes. Pequenos esquecimentos, desencontros de informação ou erros por excesso de pressa podem gerar retrabalho mais tarde. No ambiente profissional, vale a pena revisar documentos, mensagens e compromissos antes de seguir adiante. Quanto mais organizado você estiver, mais tranquilo será o dia.

Dica cósmica: Revisar uma vez a mais pode evitar grandes dores de cabeça.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Aquário: Mudanças inesperadas podem mexer com seus planos hoje. Algo que parecia definido pode sofrer ajustes de última hora, exigindo flexibilidade e capacidade de adaptação. Em vez de insistir no controle absoluto da situação, tente enxergar novas possibilidades. Algumas reviravoltas acabam abrindo portas melhores do que as previstas inicialmente.

Dica cósmica: A mudança que incomoda agora pode fazer sentido muito em breve.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Virgem Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'

Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'
Imagem - Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente

Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente
Imagem - Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira

Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira