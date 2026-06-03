NOVELA DAS 6

Traição e acusação internacional: Jendal é desmascarado em 'A Nobreza do Amor' desta quarta (3)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de junho de 2026 às 08:00

Jendal é desmascarado em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta quarta (3), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.. a bomba estoura no colo de Jendal quando Chinua aparece com uma notícia arrasadora: o monarca de Batanga está sendo acusado oficialmente pelo governo britânico pelo assassinato do jornalista Robert. Para piorar a situação do trono, Alika descobre novas atrocidades cometidas pelo crápula.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Nos bastidores, a desconfiança só aumenta. Akin não engole o romance de Dumi e insinua que o guerreiro pode estar traindo a confiança da princesa Alika ao se envolver romanticamente com Kênia. Pressionado por todos os lados, Dumi ainda ouve conselhos de Chinua para esquecer a jovem de uma vez por todas.



Já em Barro Preto, o clima é de confidência. Com o coração acelerado após o momento especial do dia anterior, Ana Maria corre para os braços de Caetana e confessa todos os detalhes do beijo que recebeu de Manoel. Mal sabe ela que o rapaz terá que gastar suas economias para cobrir um rombo financeiro deixado por Mirinho.

