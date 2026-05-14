Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mensagens inesperadas, flertes e reencontros podem virar a vida amorosa de 4 signos a partir de hoje (14 de maio)

O novo movimento do céu promete conversas decisivas, aproximações repentinas e situações capazes de transformar relações que pareciam indefinidas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de maio de 2026 às 07:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de hoje, quinta-feira, 14 de maio, o clima emocional ganha uma energia mais leve, comunicativa e movimentada. Os próximos dias favorecem mensagens inesperadas, conversas sinceras, reencontros e novas conexões que começam de forma simples, mas podem crescer rapidamente. Para alguns signos, uma notificação no celular, um convite de última hora ou uma troca de olhares pode mudar completamente o rumo da vida amorosa. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - A Superlua Nova em Touro desta semana promete mexer com emoções, relações e decisões importantes para todos os os signos

A Superlua Nova em Touro desta semana promete mexer com emoções, relações e decisões importantes para todos os os signos

Imagem - Alerta astrológico ativa testes kármicos até o dia 20 de maio e 5 signos entram em fase decisiva que pode virar tudo

Alerta astrológico ativa testes kármicos até o dia 20 de maio e 5 signos entram em fase decisiva que pode virar tudo

Imagem - 3 signos recebem notícia inesperada no amor ainda em maio e o que vem aí pode mudar tudo

3 signos recebem notícia inesperada no amor ainda em maio e o que vem aí pode mudar tudo

Gêmeos: Você entra em uma das fases mais magnéticas do mês e perceberá isso rapidamente. Sua presença ficará mais forte, suas palavras terão mais impacto e pessoas que antes pareciam distantes podem começar a demonstrar interesse de maneira inesperada. Conversas aparentemente simples tendem a ganhar intensidade emocional muito rápido.

Dica cósmica: Nem toda conexão começa de forma grandiosa, algumas começam em uma simples mensagem.

O date perfeito para Gêmeos

O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com drinks diferentes e decoração criativa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com jogos e clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: café descolado com livros por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: rua com várias lojinhas e vitrines criativas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: livraria charmosa com cantinho de leitura por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: cinema alternativo com estética retrô por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: feira de rua com várias opções de comida por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA

Libra: Depois de semanas emocionalmente paradas, sua vida amorosa começa a ganhar movimento novamente. Os próximos dias favorecem reencontros, conversas importantes e aproximações inesperadas, principalmente através de redes sociais, viagens ou amigos em comum. Uma troca casual pode revelar sentimentos muito maiores do que parecia existir.

Dica cósmica: Não ignore conversas que despertam sua curiosidade imediatamente.

O date perfeito para Libra

O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: noite de vinho por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: montar uma mesa de brunch bonita em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: sessão de filme com clima romântico bem montado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: passeio na orla com parada para água de coco por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: café da tarde em cafeteria charmosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar especial em casa com decoração delicada por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA

Sagitário: Uma situação amorosa que parecia indefinida pode finalmente ganhar clareza. O momento favorece confissões, mensagens sinceras e conversas capazes de mudar completamente a dinâmica entre você e alguém importante. Existe chance de uma pessoa do passado reaparecer de maneira inesperada.

Dica cósmica: Algumas respostas chegam justamente quando você para de insistir nelas.

O date perfeito para Sagitário

O date perfeito para Sagitário: barzinho ao ar livre com clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: acampamento simples com comida e conversa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: bate-volta para praia com cooler e petiscos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: trilha leve com recompensa de vista bonita por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: passeio de carro com parada em mirante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: noite improvisada com hambúrguer e cerveja por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: feira gastronômica com várias comidas para experimentar por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: passeio na orla com parada para comida de rua por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Sagitário: barzinho ao ar livre com clima descontraído por Imagem gerada por IA

Aquário: A energia dos próximos dias favorece flertes, novas conexões e situações emocionais que surgem sem aviso. Uma amizade pode começar a parecer diferente ou alguém que estava ao seu redor há tempos pode demonstrar interesse de forma mais evidente. O mais curioso será a rapidez com que tudo pode acontecer.

Dica cósmica: Nem toda surpresa emocional precisa ser vista como ameaça.

O date perfeito para Aquário

O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de jogos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: date em cafeteria moderna com vibe diferente por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: sessão de filmes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: feira criativa ou de artesanato local por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de música em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de conversa sobre ideias e planos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: passeio noturno pela cidade com parada para observar o movimento por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Amor Gêmeos Libra Sagitário Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Como é a mansão de Caetano Veloso, refúgio milionário que virou ponto de encontro de artistas na Bahia

Como é a mansão de Caetano Veloso, refúgio milionário que virou ponto de encontro de artistas na Bahia
Imagem - Alika e Tonho têm primeira noite de amor em 'A Nobreza do Amor' desta quinta (14)

Alika e Tonho têm primeira noite de amor em 'A Nobreza do Amor' desta quinta (14)
Imagem - Samara Felippo impressiona ao mostrar antes e depois de rejuvenescimento facial; VEJA

Samara Felippo impressiona ao mostrar antes e depois de rejuvenescimento facial; VEJA