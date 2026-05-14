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Samara Felippo impressiona ao mostrar antes e depois de rejuvenescimento facial; VEJA

Atriz revelou detalhes do procedimento estético nas redes sociais e chamou atenção dos seguidores pelo resultado natural

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de maio de 2026 às 07:39

Samara Felippo Crédito: Reprodução/Instagram @csou_

A atriz Samara Felippo surpreendeu os seguidores ao compartilhar o antes e depois de um procedimento de rejuvenescimento facial. Aos 47 anos, a artista publicou registros do tratamento nas redes sociais nesta quarta-feira (13) e explicou detalhes do protocolo escolhido para renovar a pele sem perder a naturalidade.

Nas imagens divulgadas no Instagram, Samara mostrou parte do processo estético e contou que passou por uma avaliação personalizada antes de iniciar os procedimentos. "A equipe analisou cuidadosamente a minha pele e desenvolveu um protocolo totalmente personalizado, associando lasers, tecnologias avançadas e ativos regenerativos para tratar o melasma, melhorar a qualidade da pele e rejuvenescer com naturalidade", escreveu.

Samara Felippo antes e depois de rejuvenescimento facial 1 de 10

A atriz também destacou que o objetivo principal era valorizar sua aparência sem transformar suas características. "Pensado para valorizar minha imagem sem excessos, sem perder minha essência e sem transformar quem eu sou", afirmou.

Empolgada com o resultado, Samara celebrou a mudança e garantiu ter ficado satisfeita com o efeito final. "Porque a melhor versão é aquela que continua sendo você, apenas mais leve, iluminada e elegante. Eu amei muito", completou.

Nos comentários da publicação, seguidores elogiaram o novo visual da atriz e destacaram o aspecto natural do rejuvenescimento. "Ficou ainda mais perfeita", escreveu uma internauta. "De mãe cansada para mãe que luxa com a pensão. Amei", brincou outra. "Gata cansada antes, gata descansada depois!!! Linda sempre", elogiou mais uma. "Ficou lindíssima sem exagero e sem perder os traços dela", comentou uma quarta.