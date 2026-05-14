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Atriz famosa faz revelação íntima e surpreende ao falar sobre orgasmos de 'três dias inteiros'

Ícone do cinema dos anos 1970 contou detalhes da vida sexual em podcast e deixou apresentadora chocada com declaração inesperada

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de maio de 2026 às 06:46

Pam Grier
Pam Grier Crédito: Reprodução

A atriz Pam Grier, um dos maiores símbolos sexuais do cinema nos anos 1970, voltou a chamar atenção ao fazer uma revelação íntima sobre sua vida sexual aos 76 anos. Conhecida por seu sucesso em filmes do gênero blaxploitation e por trabalhos com Quentin Tarantino, a artista afirmou que atualmente vive experiências ainda mais intensas do que na juventude.

Durante participação no podcast "Wiser Than Me", apresentado por Julia Louis-Dreyfus, Pam comentou que se sente mais jovem do que nunca e surpreendeu ao falar sobre orgasmos prolongados.

Pam Grier

Pam Grier por Reprodução
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Pam Grier atualmente por Reprodução
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Pam Grier por Reprodução

"Sim, eu me sinto jovem, porque quando você é jovem, pode ter três, quatro, cinco orgasmos em uma hora", falou. "Mas quando você chega à minha idade, se você tem um orgasmo, ele dura três dias", garantiu.

Surpresa com a afirmação, Julia questionou: "Mas o que você está fazendo lá embaixo para ter um orgasmo de três dias?". Sem hesitar, a veterana respondeu em tom bem-humorado: "Você não precisa fazer nada, mas quando acontecer, só quero te dizer, esteja preparada. Vão durar três dias inteiros".

Ao longo da conversa, Pam também refletiu sobre a própria trajetória amorosa e afirmou que gostaria de ter descoberto mais cedo algumas experiências relacionadas ao prazer e aos relacionamentos. Segundo ela, isso poderia ter mudado sua vida afetiva.

Mesmo perto dos 77 anos, a atriz garantiu que não se preocupa com a idade. "Não sei, nem me importo. Se eu acordar respirando, terei um bom dia", afirmou.

Considerada uma das maiores musas do cinema norte-americano, Pam Grier nunca se casou, mas teve relacionamentos com nomes famosos, incluindo o ex-jogador de basquete Kareem Abdul-Jabbar, o ator Freddie Prinze (pai de Freddie Prinze Jr) e o humorista Richard Pryor.

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