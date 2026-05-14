HÁ 10 ANOS

Fátima Bernardes revela como foi reação dos filhos após separação de Bonner: 'Difícil para a família'

Apresentadora relembrou conversa com os trigêmeos após o fim do casamento e admitiu impacto da mudança na família

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de maio de 2026 às 07:13

William Bonner e Fátima Bernardes na bancada do Jornal Nacional, em 2011 Crédito: Reprodução/TV Globo

A apresentadora Fátima Bernardes abriu o jogo sobre o fim do casamento com William Bonner e relembrou como os filhos reagiram à separação, anunciada em 2016. Durante participação no podcast "Mil e Uma Tretas", a jornalista relembrou o impacto da decisão dentro da família.

Fátima contou que os trigêmeos Beatriz, Laura e Vinícius já eram maiores de idade quando ela e Bonner decidiram colocar um ponto final no relacionamento. Segundo a apresentadora, isso ajudou a tornar a adaptação menos complicada em questões práticas, embora o momento tenha sido emocionalmente delicado. "No meu caso, eles tinham entre 18 e 19 anos, então não houve nenhuma daquelas discussões", falou.

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes 1 de 22

A ex-âncora do Jornal Nacional explicou que, apesar do cenário difícil, ela e o ex-marido conseguiram conduzir a situação de maneira tranquila dentro de casa. "Primeiro, porque entre nós foi tranquilo. É dificílimo reunir a família para conversar, claro, mas não tinha que ter dia de visita, não tinha que ter nada".

Segundo Fátima, os filhos tinham liberdade para circular entre as casas dos pais sem conflitos ou imposições. "Eles pegavam o carro, dormiam lá, dormiam aqui, na hora que queriam. Nós dois também sempre fomos muito tranquilos com isso. Nunca tivemos esse tipo de discussão", contou.

Ainda assim, ela reconheceu que o fim de um casamento altera completamente a dinâmica familiar. "Agora, é óbvio que é difícil para a família, porque é um momento de uma nova configuração".

Durante a conversa, a jornalista também comparou a experiência com separações envolvendo crianças menores. "É muito mais tranquilo do que no início da infância. Nesse caso existe a preocupação de como a criança vai se adaptar e até onde ela vai compreender". Apesar disso, ela reconheceu que a situação não é fácil em nenhuma idade. "Acho que até mesmo se fosse agora seria difícil, porque em qualquer fase é".

Mesmo tantos anos após o divórcio, Fátima afirmou acreditar que a relação respeitosa construída com Bonner fez diferença para os filhos enfrentarem o processo de forma mais leve. "Tenho certeza de que eles nunca ouviram o William falando mal de mim, nem nunca me ouviram falar mal do William, porque realmente não havia o que dizer".