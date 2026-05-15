Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alerta de paixão: 3 sinais de que uma segunda chance está a caminho do seu signo neste final de semana (16 a 17 de maio)

Almas que se desencontraram na confusão das últimas semanas recebem uma nova oportunidade de cura e reconciliação

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de maio de 2026 às 22:22

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquele sentimento de que algo ficou mal resolvido no coração? Pois este 16 de maio traz uma energia de resgate emocional muito poderosa. O céu está movendo as peças para que conversas interrompidas sejam retomadas, permitindo que o perdão e o acolhimento ocupem o lugar da mágoa. Se o seu coração ainda bate forte por alguém do passado, prepare-se para sinais inesperados.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
1 de 13
Sobremesas por Imagem gerada por IA

A influência de Júpiter em Câncer continua protegendo os vínculos verdadeiros e a família. Isso significa que reencontros ocorridos hoje não serão apenas passageiros, mas terão uma base de cura ancestral. É o momento de olhar nos olhos e dizer o que ficou guardado. O "Anjo do Amor" está agindo nos bastidores para que a sensibilidade vença a teimosia.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O universo prepara para 4 signos respostas inesperadas, reencontros e notícias que podem mudar tudo nos próximos dias

A Superlua Nova em Touro desta semana promete mexer com emoções, relações e decisões importantes para todos os os signos

Sorte muda de lado e 3 signos entram em uma semana de oportunidades, conquistas e recomeços inesperados

O dia da sorte da semana (de 11 a 17 de maio) promete clareza, recomeços e mudanças importantes para cada signo

3 signos recebem notícia inesperada no amor ainda em maio e o que vem aí pode mudar tudo

Para quem está em um relacionamento, o universo pede menos cobrança e mais carinho. Com o Sol em Touro, o amor se prova nos pequenos gestos: um jantar especial, um abraço demorado ou simplesmente estar presente. Se o clima andava tenso, hoje é o dia de "baixar as armas" e lembrar por que vocês escolheram caminhar juntos lá no início.

Não tenha medo de ser vulnerável. Muitas vezes, a gente se esconde atrás de uma armadura por medo de se ferir, mas o Universo hoje garante proteção para quem é honesto com os próprios sentimentos. O que for verdadeiro encontrará um caminho de volta para você. Deixe o amor fluir e prepare o coração para um final de semana inesquecível.

Leia mais

Imagem - Como é a 'Casa da Montanha Mágica' do ex-galã de 'Malhação' com tecnologia térmica e vista para as nuvens

Como é a 'Casa da Montanha Mágica' do ex-galã de 'Malhação' com tecnologia térmica e vista para as nuvens

Imagem - Sophie Charlotte revela qual objeto de Gerluce quer levar após fim de 'Três Graças'

Sophie Charlotte revela qual objeto de Gerluce quer levar após fim de 'Três Graças'

Imagem - Por que Virginia e Vini Jr. terminaram? Influenciadora revela motivos da separação

Por que Virginia e Vini Jr. terminaram? Influenciadora revela motivos da separação

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Amigo de Vini Jr. nega ter convidado modelos apontadas como pivô de término entre atleta e Virginia

Amigo de Vini Jr. nega ter convidado modelos apontadas como pivô de término entre atleta e Virginia
Imagem - Virginia encontrou modelos pagas por Vini Jr. para irem à Madri em restaurante que frequentavam, diz jornal

Virginia encontrou modelos pagas por Vini Jr. para irem à Madri em restaurante que frequentavam, diz jornal
Imagem - Ana Hickmann abre o coração sobre o que não abre mão na rotina com o filho: ‘Minha prioridade’

Ana Hickmann abre o coração sobre o que não abre mão na rotina com o filho: ‘Minha prioridade’