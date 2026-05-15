Alerta de paixão: 3 sinais de que uma segunda chance está a caminho do seu signo neste final de semana (16 a 17 de maio)

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de maio de 2026 às 22:22
Sabe aquele sentimento de que algo ficou mal resolvido no coração? Pois este 16 de maio traz uma energia de resgate emocional muito poderosa. O céu está movendo as peças para que conversas interrompidas sejam retomadas, permitindo que o perdão e o acolhimento ocupem o lugar da mágoa. Se o seu coração ainda bate forte por alguém do passado, prepare-se para sinais inesperados.
O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo
A influência de Júpiter em Câncer continua protegendo os vínculos verdadeiros e a família. Isso significa que reencontros ocorridos hoje não serão apenas passageiros, mas terão uma base de cura ancestral. É o momento de olhar nos olhos e dizer o que ficou guardado. O "Anjo do Amor" está agindo nos bastidores para que a sensibilidade vença a teimosia.
Para quem está em um relacionamento, o universo pede menos cobrança e mais carinho. Com o Sol em Touro, o amor se prova nos pequenos gestos: um jantar especial, um abraço demorado ou simplesmente estar presente. Se o clima andava tenso, hoje é o dia de "baixar as armas" e lembrar por que vocês escolheram caminhar juntos lá no início.
Não tenha medo de ser vulnerável. Muitas vezes, a gente se esconde atrás de uma armadura por medo de se ferir, mas o Universo hoje garante proteção para quem é honesto com os próprios sentimentos. O que for verdadeiro encontrará um caminho de volta para você. Deixe o amor fluir e prepare o coração para um final de semana inesquecível.