ESPIRITUALIDADE

Frase do dia: 'Comece fazendo o que é necessário' - a reflexão de São Francisco sobre persistência e mudanças

O pensamento ligado ao santo italiano continua sendo compartilhado ao falar sobre recomeços, pequenas atitudes e a dificuldade de enfrentar grandes desafios de uma só vez

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 05:00

São Francisco de Assis Crédito: Reprodução

Em meio à rotina acelerada e à sensação constante de que tudo precisa acontecer rapidamente, a frase atribuída a São Francisco de Assis atravessa gerações por propor justamente o contrário: começar pelo simples.

A reflexão sugere que mudanças importantes raramente acontecem de forma imediata. Antes de alcançar grandes resultados, existe um processo feito de pequenas ações, escolhas diárias e passos discretos que muitas vezes parecem insignificantes no começo.

Relembre o desabamento da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho 1 de 4

Conhecido pela vida simples e pela relação com a espiritualidade, São Francisco de Assis se tornou uma das figuras mais populares da tradição cristã. Seus ensinamentos costumam ser associados à humildade, ao desapego e à valorização das pequenas atitudes no cotidiano.

A ideia presente na frase continua atual principalmente em um momento marcado por cobranças excessivas, metas inalcançáveis e comparação constante nas redes sociais. Em muitos casos, o medo de não conseguir fazer tudo acaba impedindo até o primeiro passo.

Na prática, a reflexão aparece em situações comuns da vida moderna. Pessoas que desejam mudar hábitos, começar um projeto, cuidar da saúde mental ou reorganizar a própria vida frequentemente se sentem paralisadas pela dimensão do desafio.

O pensamento atribuído a São Francisco propõe um caminho mais gradual: focar primeiro no que já pode ser feito agora, sem esperar condições perfeitas ou transformações imediatas.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam esse tipo de ideia à importância da constância e da construção de pequenas metas realistas, especialmente em períodos de ansiedade e sobrecarga emocional.