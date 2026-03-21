CORREIO EXPERIMENTA

Chocolate acima de tudo: conheça os 10 melhores ovos de Páscoa de 2026

Em degustação às cegas, um time de 11 jurados escolheram os mais gostosos da temporada



Thais Borges

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de março de 2026 às 05:00

Os ovos de Páscoa da CamuCaju Confeitaria, de Petrina Cabral Confeitaria e de Bia Prendada Doceria Crédito: Sora Maia/CORREIO

Os chocólatras de plantão por aí já sabem: a época mais gostosa do ano chegou. Dos ovos de colher caseiros aos chocolates ‘bean to bar’ (do cacau à barra), passando pelos tradicionais produtos encontrados no mercado e com cara de infância, o que não vai faltar até a Páscoa é tentação gastronômica.

Mas, entre tantas alternativas no mercado, quais são aquelas que valem o seu investimento? Para te ajudar a escolher, o CORREIO Experimenta avaliou 27 ovos de Páscoa com preços que vão de R$ 45 a R$ 179. Para a difícil missão da vez, foram convocados 11 jurados - cinco chefs, três jornalistas do CORREIO e três assinantes do jornal. Estes três últimos foram escolhidos em um concurso cultural.

Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 1 de 6

O time técnico contou com a presença de chefs na arte de adocicar nossas vidas: Cecilia Moura (chef da Le Lapin), Anana Macedo (confeiteira do Manga), Julia Overbeck (chef confeiteira), Tenesser Vila Flor (instrutor pâtissier do Senac) e Walison Ruggiero (professor de gastronomia da Ufba).

Além deles, o júri ficou completo com a participação de três assinantes do jornal, Laís Cunegundes Bandeira, Flamarion de Cerqueira Reis e Ubiratã Alves Borges da Silva, além dos privilegiados jornalistas do CORREIO, os repórteres Bruno Wendel, Ana Beatriz Sousa e a editora-chefe Linda Bezerra.

Esta primeira edição de 2026 marcou os 10 anos do projeto, iniciado em 2016 pelo antigo caderno Bazar, justamente com um concurso de ovos de Páscoa. O professor Walison Ruggiero, da Ufba, que fez sua estreia como jurado, disse que gostou de participar do evento. "É muito bom contribuir para as pessoas terem chocolates e ovos de Páscoa".

Desta vez, muitos dos concorrentes usaram ingredientes como o caramelo salgado em suas receitas e, para o Ruggiero, pode ser uma tendência local. "Antes, a gente falava muito de pistache, até o ano passado. Agora, vários ovos de Páscoa vieram com caramelo salgado, então acho que é o gosto da população vai mudando um pouco", comentou.

Para a chef confeiteira Cecília Moura, proprietária da Le Lapin Confeitaria, as escolhas foram fundamentadas a partir da qualidade do chocolate. "A grande estrela precisa ser o chocolate. Em cima do chocolate, a gente precisa trazer receitas que harmonizem e façam sentido. Usar chocolate de qualidade é primordial para esse tipo de produto".

O processo

Ao todo, 27 marcas aceitaram o convite do jornal e entregaram os produtos no dia marcado, a última terça-feira (17). Os ovos ficaram dispostos em uma mesa no centro da redação e foram avaliados em sequência. Cada participante enviou um sabor à sua escolha.

A degustação foi às cegas - assim, cada marca recebeu um número de identificação e apenas a organização sabia qual seria a da vez. Após uma breve descrição dos ingredientes, o júri provava o ovo da marca e, na sequência, escrevia a avaliação em uma ficha impressa.

As notas finais consideraram diferentes pesos para quatro critérios: sabor (peso 4), apresentação (peso 2), inovação/criatividade (peso 2) e textura (peso 2). Depois de uma média ponderada das notas de cada jurado, a equipe fez uma média simples para chegar às notas finais.

No ano passado, o projeto elegeu o melhor ovo de Páscoa, o melhor pãozinho delícia o melhor brigadeiro, tradicional e de sabores diferentes, além do melhor panetone. Em 2024, além da degustação de ovos de Páscoa daquele ano, também elegeu o melhor hambúrguer delivery, a melhor pizza, a melhor torta e o melhor panetone.

Além dos 10 melhores colocados, que você pode conferir o ranking aqui (assim como mais detalhes e regras da competição), veja abaixo outras 17 marcas, em ordem alfabética, que também participaram da degustação e saiba como encomendar seus ovos de Páscoa.

O Correio Experimenta contou com itens de decoração e mesa posta da Home Center Ferreira Costa Paralela (Av. Luís Viana Filho, 6180, Alphaville) e Barris (Av. Vale dos Barris, 125). Conheça os produtos no site https://ferreiracosta.com e no Instagram @ferreiracosta (veja mais informações no fim da reportagem).

A mesa foi montada pela Home Center Ferreira Costa. Todas as louças e os itens de decoração usados são vendidos pela marca (veja mais informações ao final da reportagem).

A mesa onde ficaram os ovos foi decorada com itens da Home Center Ferreira Costa Crédito: Thais Borges/CORREIO

Conheça os 11 jurados desta edição do Correio Experimenta

Júri do Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 1 de 12

Da esquerda para a direita, conheça:

Flamarion Reis (de pé, ao fundo), assinante do CORREIO (@flamclube) | Bruno Wendel (de óculos), repórter do CORREIO (@brunno_wenddel) | Ana Beatriz Souza, repórter do CORREIO | Ubiratã Alves, assinante do CORREIO | Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO | Walison Ruggiero, professor de gastronomia da Ufba (@walisonruggiero) | | Cecília Moura, chef confeiteira da Le Lapin @lelapin.ba @ceciliamco | Anana Macedo, confeiteira do restaurante Manga (@anana.cm) | Laís Bandeira, assinante do CORREIO | Julia Overbeck, chef confeiteira (@juliaoverbeckpatisserie) | Tenesser Vila Flor, chef confeiteiro e instrutor pâtissier do Senac (@juniorvilaflor)

Confira o ranking dos 10 melhores ovos de Páscoa de 2026

1º) Chocolate com Licuri

CamuCaju Confeitaria - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 1 de 4

O ovo de chocolate com licuri, inspirado no brigadeiro de licuri da marca, trouxe a regionalidade com um sabor diferenciado. As diferentes texturas e o recheio no ponto ideal conquistaram o júri. "O licuri estava muito bom, com o contraste com a textura", disse o professor de gastronomia Walison Ruggiero, da Ufba.

Eu destaco o licuri, porque a receita trouxe um licuri crocante, assado e isso deu uma textura muito bacana para o ovo. Gostei muito do chocolate meio amargo, porque era um chocolate com qualidade. É original, trouxe o regional, além de sabor e crocância agradáveis Linda Bezerra Editora-chefe do CORREIO

O ovo de licuri também foi o preferido da redação do Correio - ou seja, venceu também no voto popular, uma categoria separada do concurso original e que nem sempre coincide com o vencedor do ranking eleito pelo júri. Neste ano, 19 ovos diferentes receberam votos das diferentes equipes do CORREIO, incluindo setores como o administrativo, comercial e marketing. O chocolate com licuri recebeu cinco votos. O segundo lugar foi dividido por Casa Ópera e Aitana Confeitaria - cada um recebeu quatro votos.

Ingredientes: Chocolate meio amargo, leite condensado, leite, licuri, cacau 100%, manteiga, extrato de baunilha | Preço: R$88,90 | Peso: 500 g | Onde encontrar: Rua Oswaldo Cruz, 372, Rio Vermelho (Shopping Yemanjá) | Instagram: @camucaju.confeitaria | Telefone: (71) 99187-4443 | Encomendas: até 4 de abril

2º) Ovo Lemon Croc Caramel (Petrina Cabral Confeitaria)

Petrina Cabral Confeitaria - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 1 de 3

O ponto forte deste ovo foi o equilíbrio entre o doce e o cítrico, com uma suavidade elogiada pelos jurados.

Uma textura que derrete na boca e se mistura com os sabores ácido do lemon curd e salgado do caramelo. Isso se junta ao crocante, textura e sabor das amêndoas, originando uma explosão de sabores e texturas. Além disso, tem uma aparência elegante e delicada com formato de ovo com casca fina, bombons em formato de pequenas pedras e um toque de cor dourada Walison Ruggiero Professor de gastronomia da Ufba

Ingredientes: ovo feito com caramelo e flor de sal, cremoso de limão siciliano, lemon curd, finalizado com crocante de sucrilhos com amêndoas.

Preço: R$98,00 | Peso: 450 g | Instagram: @petrinacabral_ | Telefone: (71) 99242-4692 | Encomendas: até 30 de março ou enquanto houver disponibilidade.

3º) Dois Amores (Bia Prendada Doceria)

Bia Prendada Doceria - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 1 de 6

Quem disse que um clássico não pode conquistar os jurados? À primeira vista, esse ovo parecia só mais um de casadinho. Mas a casca crocante com blend de chocolates, além do toque de caramelo e sequilho surpreenderam.

Um clássico em sabor que não decepciona quando bem feito! Cremoso e doce na medida certa, com textura e toque crocante. O básico bem feito muitas vezes ganha mais notoriedade do que a inovação não tão bem executada Julia Overbeck Chef confeiteira

Ingredientes: casca de chocolate blend crocante, recheado com o tradicional sabor casadinho de brigadeiro preto e branco cremosos. Tem um toque de caramelo de flor de sal e farofinha de sequilho | Preço: R$92 | Peso: 390 g | Onde encontrar: Rua Paris, 2, Itapuã | Instagram: @biaprendada | Telefone: (71) 98319-2283 | Encomendas: até 28 de março.

4º) Explosão de ovomaltine (Viva Gula)

Viva Gula - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 1 de 4

Se você acha que já cansou dos sabores que misturam brigadeiro de ninho com cremes como o Ovomaltine, é porque ainda não provou este ovo. É bem provável que mude de opinião e se encante por ele.

Os jurados alertam: é bem doce. No entanto, mesmo aqueles que gostam dos sabores mais amargos se renderam à crocância dele.

A textura da casca era bem crocante. Bastante doce, mas eu gostei. Serve bem ao propósito, rende um bom docinho pós almoço Anana Macedo Confeiteira do Restaurante Manga

Ingredientes: casquinha com blend de chocolate ao leite e meio amargo, com biscoito crocante; recheada com brigadeiro de leite Ninho e creme de Ovomaltine | Preço: R$149,90 | Peso: 850 g | Onde encontrar: Todas as lojas Viva Gula (Shoppings Barra, da Bahia, Bela Vista, Paralela, Salvador, Salvador Norte, Parque Shopping Bahia e Boulevard Feira de Santana) | Instagram: @vivagula | Telefone: (71) 99967-6671 / (71) 3452-8055 | Encomendas: até dia 1º de abril.

5º) Ovo Missô (Jessica Azevedo)

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inspiração da culinária asiática trouxe o caramelo de missô, além da inovação dos cookies de gergelim preto e branco tostado.

O sabor marcante da laranja foi o ponto alto. A fusão do cítrico com o chocolate me agradou bastante, com apresentação bonita e textura espetacular Bruno Wendel Repórter do CORREIO

Ingredientes: casca de chocolate 63% com ganache de chocolate branco caramelizado e laranja, caramelo de missô, cookies de gergelim preto e branco tostado | Preço: R$179,00 | Peso: 350 g | Instagram: @jessicaazevedo_oficial | Telefone: (71) 3052-0600 | Encomendas: até o dia 2 de abril.

6º) Ovo Duo (Ju Arléo)

Ju Arleo Chocolates - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 1 de 2

Com o chocolate bean to bar (do grão à barra), a marca trouxe tanto o chocolate ao leite 36% cacau quanto o chocolate branco caramelizado com flocos de arroz. A crocância da textura dos flocos de arroz foi uma experiência elogiada pelos jurados, que ainda destacaram que não ficou enjoativo.

Apesar de ser uma mistura de chocolate ao leite com chocolate caramelizado, não fica enjoativo. Comeria inteiro tranquilamente Cecília Moura Chef confeiteira e proprietária da Le Lapin

Ingredientes: chocolate ao leite 36% cacau e chocolate branco caramelizado com flocos de arroz | Preço: R$69,90 | Peso: 200g | Site: www.juarleochocolates.com.br | Instagram: @X | Telefone: (73) 99194-5576 | Encomendas: até durarem os estoques.

7º) Coco Queimado Magic (Engenhando Doces)

Engenhando Doces - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 1 de 3

Uma das frutas que mais tem a cara da Bahia é o coco. Aqui, neste ovo, ele foi a grande estrela, vindo em formatos como o brigadeiro de coco queimado e nas lacas desidratadas.

Gostei bastante, pois sou fã de coco queimado. O sabor do chocolate com o coco deu um toque especial, deixando um sabor bem refinado Ubiratã Alves Assinante do CORREIO

Ingredientes: casca de bolo gelado, brigadeiro de caramelo, caramelo salgado e brigadeiro de coco queimado e lascas de coco desidratadas; casca de chocolate branco com lascas de coco queimado | Preço: R$84,90 | Peso: 350g | Onde encontrar: Engenhandodoces no iFood e 99 food | Instagram: @engenhandodoces | Telefone: (71) 99385-7770 | Encomendas: até 25

8º) Ovo Cookie Nevado (Rausch Confeitaria Afetiva)

Rausch Confeitaria Afetiva - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 1 de 8

O cookie mais vendido da marca se tornou um ovo muito elogiado.

Para mim, foi o melhor de todos. Chocolate no ponto e o café, outro ingrediente que amo, deu aquele toque que pede mais um pedaço Flamarion Reis Assinante do CORREIO

Ingredientes: casca de cookie de chocolate com toque de café e nozes, recheada com creme de café suave e finalizada com uma camada de crocante | Preço: R$116,00 | Peso: 410 g | Instagram: @rauschconfeitariaafetiva | Whatsapp: (71) 98622-1498 | Encomendas: até o dia 28.

9º) Chocolate de maracujá, chocolate ao leite e morango (Casa Ópera)

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Esse ovo é diferente de tudo que você já provou. O chocolate de excelente qualidade veio tanto como um chocolate de maracujá quanto chocolate ao leite. Para arrematar, a textura dos morangos ganhou corações.

Ovo elegante e sofisticado, com casca de chocolate branco delicadamente harmonizada com o toque do maracujá entremeado. A sobrecasca de chocolate ao leite ganha destaque com o contraste do morango desidratado, trazendo uma acidez equilibrada que finaliza com maestria uma verdadeira explosão de sabores. Tenesser Vila Flor Professor de confeitaria do Senac

Ingredientes: chocolate de maracujá, chocolate ao leite e morango | Preço: R$145,00 | Peso: 320g | Endereço: Rua Pernambuco, nº 280, Pituba | www.casaopera.com.br | Instagram: @casaopera | Telefone:(71) 99216-0164 / (71) 99283-0730 | Encomendas: até durar o estoque.

10º) Dolce Limone (Marlene Loureiro Confeitaria)

Marlene Loureiro Confeitaria - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 1 de 3

Esse é um ovo ideal para fãs de chocolate branco que gostam do contraste com o cítrico.

O ponto alto é o contraste do azedinho com o doce, que quebra o peso do chocolate. No entanto, o limão siciliano acabou ficando tímido no meio de tanto chocolate branco e caramelo; este último, inclusive, poderia ter ficado de fora para dar lugar a um toque cítrico mais proeminente e tornar a experiência completa. Nome do Autor da Citação

Ingredientes: casca de chocolate nobre branco com pedaços de crocante de caramelo salgado recheada com creme de limão siciliano e geleia artesanal de frutas vermelhas | Preço: R$86,90 | Peso: 350 g | Onde encontrar: Rua Miguel Gustavo, nº23, Brotas | Instagram: @mloureiroconfeitaria@mloureiroconfeitaria | Telefone: (71) 99205-2966 | Encomendas: até o limite de produção

Decoração

Equipe Ferreira Costa - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 Crédito: Sora Maia/CORREIO

O Correio Experimenta contou com itens de decoração e mesa posta da Home Center Ferreira Costa Paralela (Av. Luís Viana Filho, 6180) e Barris (Av. Vale dos Barris, 125). Conheça os produtos no site https://www.ferreiracosta.com/ e no Instagram @ferreiracosta.

Mesa Ferreira Costa - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 1 de 6

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