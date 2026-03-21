Chocolate acima de tudo: conheça os 10 melhores ovos de Páscoa de 2026

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Thais Borges
Alan Pinheiro
Publicado em 21 de março de 2026 às 05:00
Os chocólatras de plantão por aí já sabem: a época mais gostosa do ano chegou. Dos ovos de colher caseiros aos chocolates ‘bean to bar’ (do cacau à barra), passando pelos tradicionais produtos encontrados no mercado e com cara de infância, o que não vai faltar até a Páscoa é tentação gastronômica.
Mas, entre tantas alternativas no mercado, quais são aquelas que valem o seu investimento? Para te ajudar a escolher, o CORREIO Experimenta avaliou 27 ovos de Páscoa com preços que vão de R$ 45 a R$ 179. Para a difícil missão da vez, foram convocados 11 jurados - cinco chefs, três jornalistas do CORREIO e três assinantes do jornal. Estes três últimos foram escolhidos em um concurso cultural.
Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
O time técnico contou com a presença de chefs na arte de adocicar nossas vidas: Cecilia Moura (chef da Le Lapin), Anana Macedo (confeiteira do Manga), Julia Overbeck (chef confeiteira), Tenesser Vila Flor (instrutor pâtissier do Senac) e Walison Ruggiero (professor de gastronomia da Ufba).
Além deles, o júri ficou completo com a participação de três assinantes do jornal, Laís Cunegundes Bandeira, Flamarion de Cerqueira Reis e Ubiratã Alves Borges da Silva, além dos privilegiados jornalistas do CORREIO, os repórteres Bruno Wendel, Ana Beatriz Sousa e a editora-chefe Linda Bezerra.
Esta primeira edição de 2026 marcou os 10 anos do projeto, iniciado em 2016 pelo antigo caderno Bazar, justamente com um concurso de ovos de Páscoa. O professor Walison Ruggiero, da Ufba, que fez sua estreia como jurado, disse que gostou de participar do evento. "É muito bom contribuir para as pessoas terem chocolates e ovos de Páscoa".
Desta vez, muitos dos concorrentes usaram ingredientes como o caramelo salgado em suas receitas e, para o Ruggiero, pode ser uma tendência local. "Antes, a gente falava muito de pistache, até o ano passado. Agora, vários ovos de Páscoa vieram com caramelo salgado, então acho que é o gosto da população vai mudando um pouco", comentou.
Para a chef confeiteira Cecília Moura, proprietária da Le Lapin Confeitaria, as escolhas foram fundamentadas a partir da qualidade do chocolate. "A grande estrela precisa ser o chocolate. Em cima do chocolate, a gente precisa trazer receitas que harmonizem e façam sentido. Usar chocolate de qualidade é primordial para esse tipo de produto".
O processo
Ao todo, 27 marcas aceitaram o convite do jornal e entregaram os produtos no dia marcado, a última terça-feira (17). Os ovos ficaram dispostos em uma mesa no centro da redação e foram avaliados em sequência. Cada participante enviou um sabor à sua escolha.
A degustação foi às cegas - assim, cada marca recebeu um número de identificação e apenas a organização sabia qual seria a da vez. Após uma breve descrição dos ingredientes, o júri provava o ovo da marca e, na sequência, escrevia a avaliação em uma ficha impressa.
As notas finais consideraram diferentes pesos para quatro critérios: sabor (peso 4), apresentação (peso 2), inovação/criatividade (peso 2) e textura (peso 2). Depois de uma média ponderada das notas de cada jurado, a equipe fez uma média simples para chegar às notas finais.
No ano passado, o projeto elegeu o melhor ovo de Páscoa, o melhor pãozinho delícia o melhor brigadeiro, tradicional e de sabores diferentes, além do melhor panetone. Em 2024, além da degustação de ovos de Páscoa daquele ano, também elegeu o melhor hambúrguer delivery, a melhor pizza, a melhor torta e o melhor panetone.
Além dos 10 melhores colocados, que você pode conferir o ranking aqui (assim como mais detalhes e regras da competição), veja abaixo outras 17 marcas, em ordem alfabética, que também participaram da degustação e saiba como encomendar seus ovos de Páscoa.
O Correio Experimenta contou com itens de decoração e mesa posta da Home Center Ferreira Costa Paralela (Av. Luís Viana Filho, 6180, Alphaville) e Barris (Av. Vale dos Barris, 125). Conheça os produtos no site https://ferreiracosta.com e no Instagram @ferreiracosta (veja mais informações no fim da reportagem).
A mesa foi montada pela Home Center Ferreira Costa. Todas as louças e os itens de decoração usados são vendidos pela marca (veja mais informações ao final da reportagem).
Júri do Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Da esquerda para a direita, conheça:
Flamarion Reis (de pé, ao fundo), assinante do CORREIO (@flamclube) | Bruno Wendel (de óculos), repórter do CORREIO (@brunno_wenddel) | Ana Beatriz Souza, repórter do CORREIO | Ubiratã Alves, assinante do CORREIO | Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO | Walison Ruggiero, professor de gastronomia da Ufba (@walisonruggiero) | | Cecília Moura, chef confeiteira da Le Lapin @lelapin.ba @ceciliamco | Anana Macedo, confeiteira do restaurante Manga (@anana.cm) | Laís Bandeira, assinante do CORREIO | Julia Overbeck, chef confeiteira (@juliaoverbeckpatisserie) | Tenesser Vila Flor, chef confeiteiro e instrutor pâtissier do Senac (@juniorvilaflor)
CamuCaju Confeitaria - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
O ovo de chocolate com licuri, inspirado no brigadeiro de licuri da marca, trouxe a regionalidade com um sabor diferenciado. As diferentes texturas e o recheio no ponto ideal conquistaram o júri. "O licuri estava muito bom, com o contraste com a textura", disse o professor de gastronomia Walison Ruggiero, da Ufba.
Linda BezerraEditora-chefe do CORREIO
O ovo de licuri também foi o preferido da redação do Correio - ou seja, venceu também no voto popular, uma categoria separada do concurso original e que nem sempre coincide com o vencedor do ranking eleito pelo júri. Neste ano, 19 ovos diferentes receberam votos das diferentes equipes do CORREIO, incluindo setores como o administrativo, comercial e marketing. O chocolate com licuri recebeu cinco votos. O segundo lugar foi dividido por Casa Ópera e Aitana Confeitaria - cada um recebeu quatro votos.
Ingredientes: Chocolate meio amargo, leite condensado, leite, licuri, cacau 100%, manteiga, extrato de baunilha | Preço: R$88,90 | Peso: 500 g | Onde encontrar: Rua Oswaldo Cruz, 372, Rio Vermelho (Shopping Yemanjá) | Instagram: @camucaju.confeitaria | Telefone: (71) 99187-4443 | Encomendas: até 4 de abril
Petrina Cabral Confeitaria - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
O ponto forte deste ovo foi o equilíbrio entre o doce e o cítrico, com uma suavidade elogiada pelos jurados.
Walison RuggieroProfessor de gastronomia da Ufba
Ingredientes: ovo feito com caramelo e flor de sal, cremoso de limão siciliano, lemon curd, finalizado com crocante de sucrilhos com amêndoas.
Preço: R$98,00 | Peso: 450 g | Instagram: @petrinacabral_ | Telefone: (71) 99242-4692 | Encomendas: até 30 de março ou enquanto houver disponibilidade.
Bia Prendada Doceria - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Quem disse que um clássico não pode conquistar os jurados? À primeira vista, esse ovo parecia só mais um de casadinho. Mas a casca crocante com blend de chocolates, além do toque de caramelo e sequilho surpreenderam.
Julia OverbeckChef confeiteira
Ingredientes: casca de chocolate blend crocante, recheado com o tradicional sabor casadinho de brigadeiro preto e branco cremosos. Tem um toque de caramelo de flor de sal e farofinha de sequilho | Preço: R$92 | Peso: 390 g | Onde encontrar: Rua Paris, 2, Itapuã | Instagram: @biaprendada | Telefone: (71) 98319-2283 | Encomendas: até 28 de março.
Viva Gula - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Se você acha que já cansou dos sabores que misturam brigadeiro de ninho com cremes como o Ovomaltine, é porque ainda não provou este ovo. É bem provável que mude de opinião e se encante por ele.
Os jurados alertam: é bem doce. No entanto, mesmo aqueles que gostam dos sabores mais amargos se renderam à crocância dele.
Anana MacedoConfeiteira do Restaurante Manga
Ingredientes: casquinha com blend de chocolate ao leite e meio amargo, com biscoito crocante; recheada com brigadeiro de leite Ninho e creme de Ovomaltine | Preço: R$149,90 | Peso: 850 g | Onde encontrar: Todas as lojas Viva Gula (Shoppings Barra, da Bahia, Bela Vista, Paralela, Salvador, Salvador Norte, Parque Shopping Bahia e Boulevard Feira de Santana) | Instagram: @vivagula | Telefone: (71) 99967-6671 / (71) 3452-8055 | Encomendas: até dia 1º de abril.
Jessica Azevedo - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
inspiração da culinária asiática trouxe o caramelo de missô, além da inovação dos cookies de gergelim preto e branco tostado.
Bruno WendelRepórter do CORREIO
Ingredientes: casca de chocolate 63% com ganache de chocolate branco caramelizado e laranja, caramelo de missô, cookies de gergelim preto e branco tostado | Preço: R$179,00 | Peso: 350 g | Instagram: @jessicaazevedo_oficial | Telefone: (71) 3052-0600 | Encomendas: até o dia 2 de abril.
Ju Arleo Chocolates - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Com o chocolate bean to bar (do grão à barra), a marca trouxe tanto o chocolate ao leite 36% cacau quanto o chocolate branco caramelizado com flocos de arroz. A crocância da textura dos flocos de arroz foi uma experiência elogiada pelos jurados, que ainda destacaram que não ficou enjoativo.
Cecília MouraChef confeiteira e proprietária da Le Lapin
Ingredientes: chocolate ao leite 36% cacau e chocolate branco caramelizado com flocos de arroz | Preço: R$69,90 | Peso: 200g | Site: www.juarleochocolates.com.br | Instagram: @X | Telefone: (73) 99194-5576 | Encomendas: até durarem os estoques.
Engenhando Doces - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Uma das frutas que mais tem a cara da Bahia é o coco. Aqui, neste ovo, ele foi a grande estrela, vindo em formatos como o brigadeiro de coco queimado e nas lacas desidratadas.
Ubiratã AlvesAssinante do CORREIO
Ingredientes: casca de bolo gelado, brigadeiro de caramelo, caramelo salgado e brigadeiro de coco queimado e lascas de coco desidratadas; casca de chocolate branco com lascas de coco queimado | Preço: R$84,90 | Peso: 350g | Onde encontrar: Engenhandodoces no iFood e 99 food | Instagram: @engenhandodoces | Telefone: (71) 99385-7770 | Encomendas: até 25
Rausch Confeitaria Afetiva - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
O cookie mais vendido da marca se tornou um ovo muito elogiado.
Flamarion ReisAssinante do CORREIO
Ingredientes: casca de cookie de chocolate com toque de café e nozes, recheada com creme de café suave e finalizada com uma camada de crocante | Preço: R$116,00 | Peso: 410 g | Instagram: @rauschconfeitariaafetiva | Whatsapp: (71) 98622-1498 | Encomendas: até o dia 28.
Casa Ópera - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Esse ovo é diferente de tudo que você já provou. O chocolate de excelente qualidade veio tanto como um chocolate de maracujá quanto chocolate ao leite. Para arrematar, a textura dos morangos ganhou corações.
Tenesser Vila FlorProfessor de confeitaria do Senac
Ingredientes: chocolate de maracujá, chocolate ao leite e morango | Preço: R$145,00 | Peso: 320g | Endereço: Rua Pernambuco, nº 280, Pituba | www.casaopera.com.br | Instagram: @casaopera | Telefone:(71) 99216-0164 / (71) 99283-0730 | Encomendas: até durar o estoque.
Marlene Loureiro Confeitaria - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Esse é um ovo ideal para fãs de chocolate branco que gostam do contraste com o cítrico.
Nome do Autor da Citação
Ingredientes: casca de chocolate nobre branco com pedaços de crocante de caramelo salgado recheada com creme de limão siciliano e geleia artesanal de frutas vermelhas | Preço: R$86,90 | Peso: 350 g | Onde encontrar: Rua Miguel Gustavo, nº23, Brotas | Instagram: @mloureiroconfeitaria@mloureiroconfeitaria | Telefone: (71) 99205-2966 | Encomendas: até o limite de produção
O Correio Experimenta contou com itens de decoração e mesa posta da Home Center Ferreira Costa Paralela (Av. Luís Viana Filho, 6180) e Barris (Av. Vale dos Barris, 125). Conheça os produtos no site https://www.ferreiracosta.com/ e no Instagram @ferreiracosta.
Mesa Ferreira Costa - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
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