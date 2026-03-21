Brownie, banana e muito mais: Conheça 17 ovos de Páscoa participantes do concurso de melhores do ano

Thais Borges
Alan Pinheiro
Publicado em 21 de março de 2026 às 05:00
A temporada mais doce do ano chegou, mas decidir onde investir o seu dinheiro pode ser uma tarefa difícil diante de tantas opções. Chocolate ao leite, meio amargo, branco, com cookie, morango, limão e até mesmo banana aparecem entre os diversos sabores que estiveram na primeira edição do Correio Experimenta de 2026.
Mas, entre tantas opções no mercado, quais são aquelas que valem o seu investimento? Para te ajudar a escolher, o CORREIO Experimenta avaliou 27 ovos de Páscoa com preços que vão de R$ 45 a R$ 179. Para a difícil missão da vez, foram convocados 11 jurados - cinco chefs, três jornalistas do CORREIO e três assinantes do jornal. Estes três últimos foram escolhidos em um concurso cultural.
Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Já o time técnico contou com a presença de chefs na arte de adocicar nossas vidas: Cecilia Moura (chef da Le Lapin), Anana Macedo (confeiteira do Manga), Julia Overbeck (confeiteira), Tenesser Vila Flor (instrutor pâtissier do Senac) e Walison Ruggiero (professor de gastronomia UFBA).
Além deles, o júri ficou completo com a participação de três assinantes do jornal, Laís Cunegundes Bandeira, Flamarion de Cerqueira Reis e Ubiratã Alves Borges da Silva, além dos privilegiados jornalistas do CORREIO, os repórteres Bruno Wendel, Ana Beatriz Sousa e a editora-chefe Linda Bezerra.
Ao todo, 27 marcas aceitaram o convite do jornal e entregaram os produtos no dia marcado. Os panetones ficaram dispostos em uma mesa no centro da redação e foram avaliados em sequência. Cada participante enviou um sabor à sua escolha.
A degustação foi às cegas - assim, cada marca recebeu um número de identificação e apenas a organização sabia qual seria a da vez. Após uma breve descrição dos ingredientes, o júri provava o ovo da marca e, na sequência, escrevia a avaliação em uma ficha impressa.
As notas finais consideraram diferentes pesos para quatro critérios: sabor (peso 4), apresentação (peso 2), inovação/criatividade (peso 2) e textura (peso 2). Depois de uma média ponderada das notas de cada jurado, a equipe fez uma média simples para chegar às notas finais.
No ano passado, o projeto elegeu o melhor ovo de Páscoa, o melhor pãozinho delícia o melhor brigadeiro, tradicional e de sabores diferentes, além do melhor panetone. Em 2024, além da degustação de ovos de Páscoa daquele ano, também elegeu o melhor hambúrguer delivery, a melhor pizza, a melhor torta e o melhor panetone.
Além dos 10 melhores colocados, que você pode conferir o ranking aqui (assim como mais detalhes e regras da competição), veja abaixo outras 17 marcas, em ordem alfabética, que também participaram da degustação e saiba como encomendar seus ovos de Páscoa.
Júri do Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Da esquerda para a direita, conheça:
Flamarion Reis (de pé, ao fundo), assinante do CORREIO (@flamclube) | Bruno Wendel (de óculos), repórter do CORREIO (@brunno_wenddel) | Ana Beatriz Souza, repórter do CORREIO | Ubiratã Alves, assinante do CORREIO | Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO | Walison Ruggiero, professor de gastronomia da Ufba (@walisonruggiero) | | Cecília Moura, chef confeiteira da Le Lapin @lelapin.ba @ceciliamco | Anana Macedo, confeiteira do restaurante Manga (@anana.cm) | Laís Bandeira, assinante do CORREIO | Julia Overbeck, chef confeiteira (@juliaoverbeckpatisserie) | Tenesser Vila Flor, chef confeiteiro e instrutor pâtissier do Senac (@juniorvilaflor)
Aitana Almeida Doceria - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Ingredientes: casca de chocolate meio amargo, recheada com creme moça e geleia artesanal de morango, finalizada com geleia de morango e morangos frescos | Preço: R$89,90 (encomendas até 02 de abril ou durar o estoque) | Peso: 400 g | Onde encontrar: Primeira Travessa da Cassimba, nº 4 - Itapuã | Instagram: @aitanaalmeidadoceria | Telefone: (71) 98688-1223
Aládia Confeitaria - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Ingredientes: ovo de chocotone com casca de chocolate meio amargo, com recheio de chocotone, creme chocolatudo e caramelo salt; finalizado com crocante de chocolate | Preço: R$89,00 (encomendas até 02/04) | Peso: 350 g | Onde encontrar: Rua do Meio 60, Rio Vemelho | Instagram: @aladiaconfeitaria | Telefone: (71) 99956-5491
Amoritos - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Ingredientes: casca nobre ao leite, bolo de chocolate, e muito brigadeiro de chocolate 50% cacau | Preço: R$97,00 (encomendas até 27/03/2026) | Peso: 400 g | Onde encontrar: Instagram ou WhatsApp | Instagram: @amoritosconfeitaria | Telefone: (71) 99215-0311
Atelier Rejane Rezende - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Ingredientes: casca com castanha de caju, banana caramelizada, creme suave de cream cheese e crumble de castanha | Preço: R$109,00 (encomendas até 01/04) | Peso: 500 g | Onde encontrar: Bonfim | Instagram: @chefrerezende | Telefone: (71) 98815-6487
Crema - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Ingredientes: casca de chocolate branco, preenchida com mousse de Biscoff e caramelo salgado, finalizada com uma crocante camada de biscoito Lótus | Preço: R$98,00 (encomendas até 03/04/2026) | Peso: 400 g | Onde encontrar: Loja do Rio Vermelho - Vila Persa - R. João Gomes, 13 | Instagram: @cremagelatoitaliano | Telefone: (71) 99727-1444
Croc Puxe - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Ingredientes: casca de sequilho tradicional, recheado de caramelo salgado, coberto com chocolate meio amargo e finalizado com farofa crocante | Preço: R$115,00 (encomendas até quinta-feira santa) | Peso: 250 g | Onde encontrar: Ifood ou WhatsApp | Instagram: @croc_puxe | Telefone: (71) 99198-1846
Delicias & Encantos Confeitaria - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Ingredientes: chocolate branco, recheio cremoso de chocolate branco com cream cheese | Preço: R$115,00 ou 145,00 (encomendas até 30/03/26) | Peso: 390 ou 550 g | Onde encontrar: Na Delicias & Encantos Confeitaria | Instagram: @deliciaseencantos_oficial | Telefone: (71) 98430-4270
Doce Encontro - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Ingredientes: ovo de chocolate branco com raspas de limão siciliano, recheado com creme de limão siciliano, geleia artesanal de amora e crumble de limão | Preço: R$139,90 (encomendas até 02 de abril) | Peso: 350 g | Onde encontrar: Boca do Rio e Imbuí | Instagram: @doceencontroo_ | Telefone: (71) 9145-0448
Doceria da Dani - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Ingredientes: casca ao leite de chocolate nobre, recheada com recheio cremoça, brigadeiro blend cremoso, morangos frescos e finalizado com confeito granulé, morangos banhados no chocolate meio-amargo e bombom | Preço: R$74,90 (encomendas até 01/04) | Peso: 500 g | Onde encontrar: Rua Pará- n 20- Paripe | Instagram: @doceria_dadanii | Telefone: (71) 98785-1167
Jeanne Garcia Confeitaria - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Ingredientes: casca de chocolate ao leite com speculoos, curd de tangerina, geleia de morango e brigadeiro 3 leites | Preço: R$168,00 | Peso: 300 g | Onde encontrar: Rua Ramalho Ortigão, 30. Pituba | Instagram: @jeannegarciaconfeitaria | Telefone: (71) 88726-4829
La Docerie - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Ingredientes: casca de cookie recheada com brownie e cobertura de brigadeiro tradicional | Preço: R$100,00 (encomendas até 31/03) | Peso: 400 g | Onde encontrar: Costa Azul | Instagram: @ladocerieatelie | Telefone: (71) 999146098
Lavandas Confeitaria - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Ingredientes: ovo inteiro feito com chocolate branco nobre caramelizado com pedaços de crocante de pão de queijo, recheado com doce de leite e geleia de maracujá | Preço: R$165,00 (encomendas até 01/04 ou esgotar agenda) | Peso: 460 g | Onde encontrar: Rua Dr José Peroba - bairro Stiep, Edf Vento Leste, N° 73 | Instagram: @lavandasconfeitaria | Telefone: (71) 997005857
Michele Moraes - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Ingredientes: casca de chocolate branco com biscoito maltado, brigadeiro de limão siciliano com geleia de frutas vermelhas e merengue maçaricado | Preço: R$104,00 (encomendas até 30/03) | Peso: 350 g | Onde encontrar: Retirada no Caminho das Árvores | Instagram: @michelemoraesconfeitaria | Telefone: (71) 983847046
Nara Leite - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Ingredientes: casca de chocolate nobre ao leite com camadas de brigadeiro belga cremoso e sequilho amanteigado crocante | Preço: R$95,00 (encomendas até 01/04/26) | Peso: 410 g | Onde encontrar: site oficial | Instagram: @naraleitedoces | Telefone: (71) 99950-3067
Pur Doux - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Ingredientes: brownie com doce de leite | Preço: R$120,00 (encomendas até 31 de março) | Peso: 550 g | Onde encontrar: Rua Doutor José Peroba, 123. Stiep - Costa azul | Instagram: @purdouxpatisserie | Telefone: (71) 992439919
Senhorita Chocolate - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Ingredientes: casquinha de chocolate meio amargo recheada com caramelo salgado cremoso, crumble crocante de provolone e praline de amendoim, finalizada com brigadeiro cremoso | Preço: R$149,00 (encomendas até 28/03) | Peso: 350 g | Onde encontrar: Condomínio moradas do litoral - Catu de Abrantes | Instagram: @senhoritachocolate | Telefone: (71) 99308-8610
VAR Chocolates - Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Ingredientes: massa de cacau, açúcar cristal orgânico, leite em pó integral, manteiga de cacau e cupuaçu cristalizado | Preço: R$45,00 (encomendas até terminar o estoque) | Peso: 130 g | Onde encontrar: iFood | Instagram: @varchocolates | Telefone: (71) 98159-2008