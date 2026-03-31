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Veja onde encomendar comida baiana a partir de R$ 60 em Salvador para a Semana Santa

Confira opções de pratos individuais e para dividir

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 31 de março de 2026 às 05:30

Comida Baiana do Restaurante Sexta Baiana
Comida Baiana do Restaurante Sexta Baiana Crédito: Divulgação

Para quem quer manter a tradição da Semana Santa sem enfrentar filas na cozinha, uma boa notícia: ainda dá tempo de encomendar pratos típicos da culinária baiana a partir de R$ 60 em Salvador. Restaurantes da capital oferecem opções individuais ou para dividir, com retirada ou entrega. A regra é uma só: caprichar no dendê para ninguém colocar defeito. 

Delícias da Mary

O Delícias da Mary aposta em combos completos para a Sexta-feira Santa, com acompanhamentos tradicionais como vatapá, caruru, arroz, feijão-fradinho e farofa de dendê, que custam a partir de R$ 15. As opções variam entre versões com peixe, camarão, siri ou frango, com preços a partir de R$ 200, ideais para compartilhar, além de porções extras e pratos adicionais como salada e frigideira de bacalhau.

Contato: (71) 98862-3214 e (71) 98667-8296

Localização: Iapi 

Espetaria EG & JB

O restaurante oferece pratos individuais e para dividir de comida baiana, a partir de R$ 18 cada guarnição, como caruru, vatapá e feijão fradinho. O valor do quilo das moquecas (arraia, corvina ou camarão) varia entre R$ 75 e R$ 100. 

Contato: (71) 98420-3796 ou (71) 99932-1609

Localização: Bonocô 

Onde encomendar comida baiana em Salvador

Cardápio Espetaria EG & JB por Divulgação
Cardápio Delícias da Mary por Divulgação
Cardápio Santa Feijuca por Divulgação
Cardápio Cozinha da Mari por Divulgação
Cardápio Sexta Baiana por Divulgação
Cardápio Dendelirando por Divulgação
1 de 6
Cardápio Espetaria EG & JB por Divulgação

Dendêlirando

Com opções para grupos, o restaurante oferece combos a partir de R$ 205 (para duas pessoas), além de vários pratos e porções individuais, a partir de R$ 8. Um dos combinados inclui moqueca de camarão, vatapá, caruru, feijão fradinho, arroz, farofa, banana frita, acarajé e abará. O valor é de R$ 329, para três pessoas. 

Contato: (71) 99941-5577

Localização: Novo Horizonte 

Santa Feijuca 

A Santa Feijuca também entrou no clima da Semana Santa com um cardápio especial de comida baiana, oferecendo opções individuais e em porções maiores para dividir. Entre os destaques estão moqueca de camarão, xinxim de frango, além de acompanhamentos como vatapá, caruru e feijão-fradinho, com preços a partir de R$ 15. As encomendas podem ser feitas até o dia 1º de abril ou enquanto durar a capacidade de produção. A porção de 200g de moqueca de camarão é vendida por R$ 60. 

Contato: (71) 99285-6691

Localização: Resgate

Cozinha da Mari 

O restaurante possui menu completo de caruru para a Semana Santa, com pratos individuais a partir de R$ 49,90 por pessoa. A refeição inclui itens tradicionais como arroz, vatapá, caruru, farofa, feijão-fradinho, banana, frango e abará, além de opção de entrada ou sobremesa. Os pedidos têm mínimo de 30 pessoas, ideal para quem quer dividir a refeição em grupo.

Contato: (71) 99908-2493

Localização: Federação

Sexta Baiana 

O restaurante oferece um menu especial para a Semana Santa com opções pensadas para compartilhar. Os pratos servem de duas a quatro pessoas e incluem alternativas como xinxim de frango, peixe (arraia ou corvina) e moqueca de marisco, todos acompanhados de guarnições típicas. Os preços partem de R$ 160, variando conforme o tamanho da porção.

Contato: (71) 98632-4147

Localização: Liberdade 

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