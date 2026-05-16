Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aposta de R$ 3,50 na Bahia acerta Lotofácil 3686 e leva R$ 466 mil; veja cidade

No Brasil, três pessoas ganharam o prêmio no mesmo valor

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de maio de 2026 às 16:47

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Três apostas no Brasil acertaram os 15 números da Lotofácil 3686, sorteada na sexta-feira (15) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Uma delas é de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia.

Cada ganhador levará R$ 466 mil para casa. Os outros ganhadores são de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Araruama, no Rio de Janeiro.

Os bilhetes foram feitos na modalidade simples 15 números apostados (aposta de R$ 3,50).

Baiano ganhou R$ 30 milhões na loteria, perdeu tudo e passou a ganhar a vida como flanelinha

Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução/ Record
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução/ Record
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução/ Record
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões nos dias atuais por Reprodução
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões nos dias atuais por Reprodução/ Record
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões na Loto por Reprodução
1 de 7
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução

Como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

Leia mais

Imagem - Homens roubam carro e sequestram motorista em avenida movimentada de Salvador

Homens roubam carro e sequestram motorista em avenida movimentada de Salvador

Imagem - Ilha de Bom Jesus dos Passos vai ganhar o primeiro Mercado Municipal; saiba mais

Ilha de Bom Jesus dos Passos vai ganhar o primeiro Mercado Municipal; saiba mais

Imagem - Ação gratuita oferece aula de dança e serviços de saúde em Salvador

Ação gratuita oferece aula de dança e serviços de saúde em Salvador

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Tags:

Bahia Loteria

Mais recentes

Imagem - Feira de Santana anuncia ampliação de linhas de ônibus; saiba quais bairros são beneficiados

Feira de Santana anuncia ampliação de linhas de ônibus; saiba quais bairros são beneficiados
Imagem - Gusttavo Lima, Nattan, João Gomes e mais: confira a programação oficial do Ita Pedro 2026

Gusttavo Lima, Nattan, João Gomes e mais: confira a programação oficial do Ita Pedro 2026
Imagem - Homens roubam carro e sequestram motorista em avenida movimentada de Salvador

Homens roubam carro e sequestram motorista em avenida movimentada de Salvador