LOTERIA

Aposta de R$ 3,50 na Bahia acerta Lotofácil 3686 e leva R$ 466 mil; veja cidade

No Brasil, três pessoas ganharam o prêmio no mesmo valor

Millena Marques

Publicado em 16 de maio de 2026 às 16:47

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Três apostas no Brasil acertaram os 15 números da Lotofácil 3686, sorteada na sexta-feira (15) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Uma delas é de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia.

Cada ganhador levará R$ 466 mil para casa. Os outros ganhadores são de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Araruama, no Rio de Janeiro.

Os bilhetes foram feitos na modalidade simples 15 números apostados (aposta de R$ 3,50).

Baiano ganhou R$ 30 milhões na loteria, perdeu tudo e passou a ganhar a vida como flanelinha 1 de 7

Como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.