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Homens roubam carro e sequestram motorista em avenida movimentada de Salvador

Quatro suspeitos foram localizados

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de maio de 2026 às 16:12

Avenida Ogunjá
Avenida Ogunjá Crédito: Nilson Marinho/Arquivo CORREIO

Três homens foram presos por participação em um roubo e sequestro na Avenida General Graça Lessa, conhecida como Ogunjá, em Salvador, na noite de sexta-feira (15). Um adolescente foi apreendido durante a ação.

Durante rondas na Avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô, policiais foram informados sobre o roubo de um veículo e de que uma vítima era mantida refém.

Na abordagem, realizada na Avenida Ogunjá, foram localizados três homens, um adolescente e a vítima do sequestro, que estava no banco traseiro do veículo.

Quais as avenidas mais perigosas para motociclistas em Salvador?

Avenida Luís Viana Filho (Paralela) – 84 sinistros por Tiago Caldas/CORREIO
Avenida Antônio Carlos Magalhães – 37 sinistros por Divulgação/Transalvador
Avenida Tancredo Neves – 29 sinistros por Evandro Veiga/CORREIO
Avenida Afrânio Peixoto – 25 sinistros por Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Avenida Octávio Mangabeira – 20 sinistros por Google Street View
1 de 5
Avenida Luís Viana Filho (Paralela) – 84 sinistros por Tiago Caldas/CORREIO

Ao desembarcar do veículo, um dos suspeitos sofreu uma queda e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

Leia mais

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Na ocorrência, foram apreendidos uma arma falsa e uma faca. Os três suspeitos foram apresentados na delegacia responsável pela área. O adolescente foi encaminhado à Delegacia do Adolescente Infrator, onde a ocorrência foi registrada.

Tags:

Bahia Salvador

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