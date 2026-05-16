Homens roubam carro e sequestram motorista em avenida movimentada de Salvador

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Millena Marques
Publicado em 16 de maio de 2026 às 16:12
Três homens foram presos por participação em um roubo e sequestro na Avenida General Graça Lessa, conhecida como Ogunjá, em Salvador, na noite de sexta-feira (15). Um adolescente foi apreendido durante a ação.
Durante rondas na Avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô, policiais foram informados sobre o roubo de um veículo e de que uma vítima era mantida refém.
Na abordagem, realizada na Avenida Ogunjá, foram localizados três homens, um adolescente e a vítima do sequestro, que estava no banco traseiro do veículo.
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Ao desembarcar do veículo, um dos suspeitos sofreu uma queda e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.
Na ocorrência, foram apreendidos uma arma falsa e uma faca. Os três suspeitos foram apresentados na delegacia responsável pela área. O adolescente foi encaminhado à Delegacia do Adolescente Infrator, onde a ocorrência foi registrada.