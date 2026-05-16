Feira de Santana anuncia ampliação de linhas de ônibus; saiba quais bairros são beneficiados

Mudança abrange vias importantes da cidade

  • Millena Marques

Publicado em 16 de maio de 2026 às 17:56

Feira anuncia ampliação de linhas de ônibus Crédito: Washington Nery/Prefeitura de Feira

A Prefeitura Municipal de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, ampliou a linha de cobertura do transporte coletivo urbano para os moradores dos seguintes bairros: Jardim Europa, Mirassol, Planolar e conjuntos habitacionais vizinhos.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a linha 200 (Mirassol / Condomínio Pescara via Terminal Ayrton Senna) terá o itinerário iniciado nos condomínios Paradiso e Sevilha, no Jardim Europa, passando pelo Condomínio Pescara, comunidade Mirassol e Planolar. O percurso abrange vias importantes como a rua Ibiapina, rua José Ronaldo, rua Iassanga e a avenida Ayrton Senna. No trajeto de retorno, o veículo passará pela rua B e avenida Iguatemi.

Já a linha 200A fará a rota Mirassol / Condomínio Pescara via Terminal Central. A partida ocorre nos condomínios Paradiso e Sevilha, seguindo pelo Condomínio Pescara, Mirassol e Planolar, trafegando pelas ruas Ibiapina, José Ronaldo, Iassanga e avenida Ayrton Senna até o Terminal Ayrton Senna.

O itinerário prossegue pelas avenidas João Durval Carneiro, Getúlio Vargas e Olímpio Vital, com atendimento à região do Shopping Boulevard até o Terminal Central. O recolhimento da linha será realizado no ponto final, localizado no Condomínio Paradiso Europa. As linhas operam em dias úteis, das 6h às 23h, e aos sábados, das 6h às 14h20.

O atendimento também foi reforçado na região da segunda rotatória da Avenida Ayrton Senna, especialmente nas proximidades do Condomínio Ravenna. O local passa a contar com o suporte de três linhas:

078 – Alto do Papagaio / João Durval via Ravenna

078A – Alto do Papagaio / Maria Quitéria via Ravenna

078B – Alto do Papagaio / Agrovila / João Durval via Ravenna

