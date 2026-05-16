Gusttavo Lima, Nattan, João Gomes e mais: confira a programação oficial do Ita Pedro 2026

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Millena Marques
Publicado em 16 de maio de 2026 às 17:46
A Prefeitura de Itabuna, no sul da Bahia, anunciou as atrações do Ita Pedro 2026. A festa acontecerá entre 25 e 28 de junho, com 48 horas de música e mais de 12 horas de programação por noite, sempre das 18h às 6h da manhã.
Ao todo, serão 36 atrações nos quatro dias de evento, reunindo grandes nomes da música nacional e regional como Gustavo Lima, Zé Neto & Cristiano, Nattan, Natanzinho Lima, Alok, Bruno & Marrone, João Gomes, Pablo, Tarcísio do Acordeon, Toque Dez e Dorgival Dantas.
Principais atrações do Ita Pedro 2026
Cerca de 500 ambulantes atuarão no circuito. A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), disponibilizará um espaço kids nas proximidades da Arena Zé Cachoeira, acolhendo crianças de 8 meses a 12 anos com alimentação, recreação e acompanhamento especializado durante os dias de festa.
O Ita Pedro 2026 terá um esquema operacional envolvendo Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Cavalaria, Guarda Civil Municipal, videomonitoramento e equipes especializadas, consolidando o compromisso da gestão municipal com a realização de uma festa segura, organizada e familiar.