Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gusttavo Lima, Nattan, João Gomes e mais: confira a programação oficial do Ita Pedro 2026

Evento acontece entre 25 e 29 de junho

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de maio de 2026 às 17:46

Gusttavo Lima, Nattan e João Gomes
Gusttavo Lima, Nattan e João Gomes Crédito: Reprodução/Instagram

A Prefeitura de Itabuna, no sul da Bahia, anunciou as atrações do Ita Pedro 2026. A festa acontecerá entre 25 e 28 de junho, com 48 horas de música e mais de 12 horas de programação por noite, sempre das 18h às 6h da manhã.

Ao todo, serão 36 atrações nos quatro dias de evento, reunindo grandes nomes da música nacional e regional como Gustavo Lima, Zé Neto & Cristiano, Nattan, Natanzinho Lima, Alok, Bruno & Marrone, João Gomes, Pablo, Tarcísio do Acordeon, Toque Dez e Dorgival Dantas.

Principais atrações do Ita Pedro 2026

João Gomes por Divulgação
Nattan mostra casa no Ceará durante visita de Eliana por Reprodução
Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
Zé Neto e Cristiano por Reprodução/Redes Sociais
Natanzinho Lima por Reprodução/Instagram
Bruno e Marrone por Reprodução/Redes sociais
Dorgival Dantas por Divulgação
Alok vai comandar pipoca neste sábado (10), no circuito Dodô por Caio e Thiago Duran/Camarote Salvador
Tarcísio do Acordeon por Reprodução
Thiago Aquino  por Divulgação
Leo Estakazero por Divulgação
Milsinho Toque Dez por Reprodução
1 de 12
João Gomes por Divulgação

Cerca de 500 ambulantes atuarão no circuito. A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), disponibilizará um espaço kids nas proximidades da Arena Zé Cachoeira, acolhendo crianças de 8 meses a 12 anos com alimentação, recreação e acompanhamento especializado durante os dias de festa.

Leia mais

Imagem - Solange Almeida, Zé Vaqueiro e mais: confira as primeiras atrações do São João de São Sebastião do Passé

Solange Almeida, Zé Vaqueiro e mais: confira as primeiras atrações do São João de São Sebastião do Passé

Imagem - Wesley Safadão, Ana Castela e mais: veja a programação completa do São João de Irecê

Wesley Safadão, Ana Castela e mais: veja a programação completa do São João de Irecê

Imagem - João Gomes, Solange Almeida e mais: confira programação do São João de Santo Antônio de Jesus

João Gomes, Solange Almeida e mais: confira programação do São João de Santo Antônio de Jesus

O Ita Pedro 2026 terá um esquema operacional envolvendo Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Cavalaria, Guarda Civil Municipal, videomonitoramento e equipes especializadas, consolidando o compromisso da gestão municipal com a realização de uma festa segura, organizada e familiar.

Tags:

são João Itabuna ita Pedro 2026

Mais recentes

Imagem - Feira de Santana anuncia ampliação de linhas de ônibus; saiba quais bairros são beneficiados

Feira de Santana anuncia ampliação de linhas de ônibus; saiba quais bairros são beneficiados
Imagem - Aposta de R$ 3,50 na Bahia acerta Lotofácil 3686 e leva R$ 466 mil; veja cidade

Aposta de R$ 3,50 na Bahia acerta Lotofácil 3686 e leva R$ 466 mil; veja cidade
Imagem - Homens roubam carro e sequestram motorista em avenida movimentada de Salvador

Homens roubam carro e sequestram motorista em avenida movimentada de Salvador