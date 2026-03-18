CONCURSO

Correio Experimenta celebra 10 anos e elege o melhor ovo de Páscoa de 2026

Resultado da degustação será divulgado na edição do jornal dos dias 21 e 22 de março

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de março de 2026 às 06:00

Jurados avaliaram ovos de Páscoa na redação do CORREIO Crédito: Sora Maia/ CORREIO

Gastronomia, competição e muitos sabores. A redação do CORREIO recebeu mais uma edição do projeto Correio Experimenta na tarde desta terça-feira (17). Ao todo, 11 jurados – entre chefs, jornalistas e assinantes do jornal – encararam a difícil missão de escolher o melhor ovo de Páscoa de 2026. Além de ser o primeiro concurso de degustação do jornal neste ano, a atual edição marca 10 anos desde o início do projeto.

Co-criadora do Correio Experimenta, a jornalista Gabriela Cruz comemorou a longevidade do evento e relembrou que a primeira degustação foi justamente com ovos de Páscoa. “A gente decidiu fazer para mostrar a criatividade e a variedade do produtor baiano, do lojista e da gastronomia de Salvador, ao mesmo tempo mostrando para o leitor a variedade de opções nessa disputa gostosa”.

“O ovo de Páscoa é uma coisa que já comemora o nascimento, né? A renovação. Acho bem simbólica essa renovação de um projeto que nos deixa muito felizes, que mexe com a redação inteira, que é animado e dá muita visibilidade para o jornal, mas também para as marcas que são parceiras. É um projeto que nos dá muita alegria”, complementou a editora-chefe Linda Bezerra.

Ao todo, 27 marcas participaram da competição. As empresas enviaram seus produtos para que o júri pudesse avaliar. No entanto, todos sem saber de onde era a iguaria que estavam provando. Cada marca enviou dois ovos de Páscoa de mesmo sabor.

As notas finais consideraram diferentes pesos para quatro critérios: sabor (peso 4), apresentação (peso 2), inovação/criatividade (peso 2) e textura (peso 2). Depois de uma média ponderada das notas de cada jurado, a equipe fez uma média simples para chegar na nota final.

O júri técnico contou com os chefs Cecilia Moura (chef da Le Lapin), Anana Macedo (confeiteira do Manga), Julia Overbeck (confeiteira), Tenesser Vila Flor (instrutor pâtissier do Senac) e Walisson Ruggiero (professor de gastronomia UFBA). Os assinantes do CORREIO - Laís Cunegundes Bandeira, Flamarion de Cerqueira Reis e Ubiratã Alves Borges da Silva - foram escolhidos após participarem de um concurso cultural. O júri ficou completo com os repórteres Bruno Wendel, Ana Beatriz Sousa e a editora-chefe Linda Bezerra.

Jurada pela primeira vez no projeto, Anana Macedo contou que a degustação ajuda não só aos leitores escolherem as melhores opções, mas também aos próprios chefes em se aperfeiçoarem. “Experiência muito divertida. Sempre gosto de experimentar o trabalho de outras pessoas porque me ajuda a melhorar no meu. Algumas coisas que eu nunca tinha provado, uns sabores bem diferentes”, contou.

Outro que avaliou a experiência como positiva foi Ubiratã Alves, assinante do que estava preocupado com a quantidade de doces que comeu. “Foi uma sensação ímpar, texturas ímpares também. E foi uma sensação maravilhosa participar. Estou aqui empanzinado de chocolate. Sou muito conservador, gostei do chocolate que me lembrou a infância”, disse.

No ano passado, o projeto elegeu o melhor ovo de Páscoa, o melhor pãozinho delícia, o melhor brigadeiro, tradicional e de sabores diferentes, além do melhor panetone. Em 2024, além da degustação de ovos de Páscoa daquele ano, também elegeu o melhor hambúrguer delivery, a melhor pizza, a melhor torta e o melhor panetone. O resultado do melhor ovo de Páscoa será divulgado na edição impressa dos dias 21 e 22 de março, além do site e das redes sociais do jornal.