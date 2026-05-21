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Por que a Chardonnay é chamada de 'uva camaleoa'? Veja quatro vinhos para provar

O Dia do Chardonnay é comemorado internacionalmente nesta quinta-feira (21)

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 21 de maio de 2026 às 06:00

Uva Chardonnay
Uva Chardonnay Crédito: Pexels

Versátil e capaz de assumir diferentes perfis de acordo com a região onde é cultivada, a Chardonnay é uma das uvas mais populares e celebradas do mundo do vinho. Nesta quinta-feira (21), é celebrado o Dia do Chardonnay, para valorizar a uva que ganhou o apelido de “camaleoa” justamente pela facilidade em expressar características do terroir e do processo de vinificação.

Em áreas de clima frio, a Chardonnay costuma apresentar notas cítricas, minerais e acidez vibrante. Já em locais mais quentes, passa a ter aromas de frutas tropicais e tende a produzir vinhos mais encorpados e com maior teor alcoólico.

Dia do Chardonnay: confira quatro indicações de vinhos

Metropolitano D.O. Valle Central Chardonnay 2025. . É considerado um vinho fácil de beber, com bom custo-benefício, e perfil descomplicado, perfeito para o dia a dia. Ideal para quem busca refrescância imediata e prazer em primeiro plano, sem a necessidade obrigatória de harmonização. por Reprodução
Casas del Toqui Barrel Series Reserva Chardonnay. Vem de uma região do  do Valle de Cachapoal, conhecida por proporcionar um amadurecimento lento e equilibrado das uvas. Neste exemplar reserva, essa característica se traduz em um vinho que não é apenas refrescante, mas que já apresenta uma textura envolvente. Com 40% do vinho estagiando em barricas francesas por 5 meses, ele traz a influência do vale em uma fruta mais madura.  por Reprodução
T.H. [Terroir Hunter] Valle de Leyda Chardonnay. U vinho premium que entrega máxima elegância e acidez. Por vir de uma região de forte influência marítima, ele é vibrante e cítrico. Seu amadurecimento ocorreu por 10 meses sobre as borras, com 70% do vinho em tanques de concreto e 30% em barris de carvalho francês. O resultado é uma complexidade equilibrada, de perfil mineral e uma untuosidade agradável. Agrada até os paladares mais exigentes, tendo recebido 94 pontos no Guia Descorchados 2026. por Reprodução
Las Perdices Reserva Chardonnay. Este exemplar argentino entrega a estrutura clássica e untuosidade. Com passagem de 6 meses em barricas novas de carvalho francês, o vinho ganha corpo e notas de baunilha e frutas em compota, resultando em um final de boca amanteigado e persistente. Uma proposta potente e profundamente gastronômica. por Reprodução
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Metropolitano D.O. Valle Central Chardonnay 2025. . É considerado um vinho fácil de beber, com bom custo-benefício, e perfil descomplicado, perfeito para o dia a dia. Ideal para quem busca refrescância imediata e prazer em primeiro plano, sem a necessidade obrigatória de harmonização. por Reprodução

Outra característica marcante da variedade é a capacidade de envelhecimento em barricas de carvalho sem perder identidade. O processo adiciona camadas de complexidade ao vinho, com notas que remetem a baunilha, manteiga e especiarias doces, além de textura mais cremosa e aveludada no paladar.

Para celebrar a data, o sommelier Diego Peres Ávila, da importadora Bodegas Grupo Wine, indicou quatro rótulos que mostram a versatilidade da Chardonnay, passando do frescor mais leve e mineral aos exemplares mais estruturados e complexos.

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