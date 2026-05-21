GASTRONOMIA

Por que a Chardonnay é chamada de 'uva camaleoa'? Veja quatro vinhos para provar

O Dia do Chardonnay é comemorado internacionalmente nesta quinta-feira (21)

Thais Borges

Publicado em 21 de maio de 2026 às 06:00

Uva Chardonnay Crédito: Pexels

Versátil e capaz de assumir diferentes perfis de acordo com a região onde é cultivada, a Chardonnay é uma das uvas mais populares e celebradas do mundo do vinho. Nesta quinta-feira (21), é celebrado o Dia do Chardonnay, para valorizar a uva que ganhou o apelido de “camaleoa” justamente pela facilidade em expressar características do terroir e do processo de vinificação.

Em áreas de clima frio, a Chardonnay costuma apresentar notas cítricas, minerais e acidez vibrante. Já em locais mais quentes, passa a ter aromas de frutas tropicais e tende a produzir vinhos mais encorpados e com maior teor alcoólico.

Dia do Chardonnay: confira quatro indicações de vinhos 1 de 4

Outra característica marcante da variedade é a capacidade de envelhecimento em barricas de carvalho sem perder identidade. O processo adiciona camadas de complexidade ao vinho, com notas que remetem a baunilha, manteiga e especiarias doces, além de textura mais cremosa e aveludada no paladar.