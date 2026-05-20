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Vale o hype? Veja 18 livros famosos no TikTok que conquistaram fãs

Entre enemies to lovers, fantasia e romance contemporâneo, obras fizeram sucesso nas redes e nas estantes

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 20 de maio de 2026 às 05:00

18 livros populares no TikTok que valem a leitura
18 livros populares no TikTok que valem a leitura Crédito: Freepik

Se você usa o TikTok, talvez já saiba que o nicho literário da plataforma - o ‘Booktok’- é um dos principais responsáveis pela divulgação de livros no mundo, hoje. Assim como editoras colocam selo de ‘sucesso do Booktok’ nas capas de parte das obras, diversas livrarias destinam prateleiras especificamente para deixar os queridinhos da plataforma em destaque.

Como todos os bestsellers, há obras que têm mais chance de unanimidade, enquanto outras são igualmente questionadas. Mas, aqui, separamos alguns dos famosinhos que pensamos que valem a leitura - pelo menos para conhecer o gênero ou a escrita. Nesta lista, indicamos 18 livros de gêneros que vão do romance ao suspense, passando pela alta fantasia.

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18 livros populares no TikTok que valem a leitura

Quicksilver, de Callie Hart (2025): Ao se deparar com a Morte em pessoa, Saeris sem querer reabre um portal entre mundos e é transportada para Yvelia, o gélido reino dos feéricos. por Divulgação
A última carta, de Rebecca Yarros (Arqueiro) por Reprodução
Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação
Corte de Espinhos e Rosas (Acotar), de Sarah J. Maas (2015): uma caçadora humana é arrastada para o perigoso mundo das fadas após matar um feérico transformado em lobo. Considerada a primeira romantasia por Reprodução
Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação
Noiva, de Ali Hazelwood (Arqueiro) por Reprodução
A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo. por Divulgação
Melhor do que nos filmes, de Lynn Painter (Intrínseca) por Reprodução
Alchemised, de SenLinYu (2025): a história sombria de uma mulher sem memórias tentando sobreviver em um mundo dominado por necromancia e seres malignos. por Divulgação
Melhor fantasia/ficção científica jovem: Amanhecer na colheita, de Suzanne Collins (Rocco) por Divulgação
Livro Powerless, de Lauren Roberts por Divulgação
Rei da ira, de Ana Huang (Arqueiro) por Reprodução
Querida Debbie, de Freida McFadden (Arqueiro) por Reprodução
Cutelo e corvo, de Brynne Weaver (Arqueiro) por Reprodução
Até o fim do verão, de Abby Jimenez (Arqueiro) por Reprodução
Livro Sem Defeitos, de Elsie Silver por Divulgação
Loucos por livros, de Emily Henry (Verus) por Reprodução
Yumi e o pintor de pesadelos: Uma história Cosmere, de Brandon Sanderson (2025): duas pessoas de culturas totalmente diferentes precisam trabalhar juntas para salvar o mundo de um desastre iminente. por Divulgação
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Quicksilver, de Callie Hart (2025): Ao se deparar com a Morte em pessoa, Saeris sem querer reabre um portal entre mundos e é transportada para Yvelia, o gélido reino dos feéricos. por Divulgação

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