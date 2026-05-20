LITERATURA

Vale o hype? Veja 18 livros famosos no TikTok que conquistaram fãs

Entre enemies to lovers, fantasia e romance contemporâneo, obras fizeram sucesso nas redes e nas estantes

Thais Borges

Publicado em 20 de maio de 2026 às 05:00

18 livros populares no TikTok que valem a leitura Crédito: Freepik

Se você usa o TikTok, talvez já saiba que o nicho literário da plataforma - o ‘Booktok’- é um dos principais responsáveis pela divulgação de livros no mundo, hoje. Assim como editoras colocam selo de ‘sucesso do Booktok’ nas capas de parte das obras, diversas livrarias destinam prateleiras especificamente para deixar os queridinhos da plataforma em destaque.

Como todos os bestsellers, há obras que têm mais chance de unanimidade, enquanto outras são igualmente questionadas. Mas, aqui, separamos alguns dos famosinhos que pensamos que valem a leitura - pelo menos para conhecer o gênero ou a escrita. Nesta lista, indicamos 18 livros de gêneros que vão do romance ao suspense, passando pela alta fantasia.