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Dor de cabeça? Veja chás que podem ajudar a aliviar sintomas leves

Nesta terça (19), é o dia Dia Nacional de Combate à Cefaleia

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 19 de maio de 2026 às 13:05

O chá de hortelã melhora a digestão e os sintomas da gripe (Imagem: Wirestock | Freepik)
Chás têm propriedades medicinais Crédito: Imagem: Wirestock | Freepik

Uma das queixas mais comuns entre os brasileiros, a dor de cabeça pode ser aliviada por alternativas naturais, no caso de desconfortos leves. Assim, os chás aparecem entre os recursos mais buscados no dia a dia. Ervas tradicionais podem contribuir para relaxamento, hidratação e sensação de bem-estar, principalmente em casos associados ao estresse e à tensão.

As infusões não substituem acompanhamento médico, como lembra o farmacêutico homeopata Jamar Tejada. Nesta terça-feira (19), foi instituído o Dia Nacional de Combate à Cefaleia. “É importante entender que o chá não substitui tratamento médico, principalmente em dores intensas, frequentes ou associadas a sintomas neurológicos. Mas algumas ervas possuem propriedades calmantes, digestivas ou relaxantes que podem ajudar em quadros leves relacionados ao estresse e à tensão”, afirma.

Conheça algumas das opções mais buscadas pelos brasileiros e para que são indicadas:

Chás e para que são indicados

Chá de camomila para relaxamento: um dos chás mais conhecidos, a camomila é frequentemente utilizada por seu potencial calmante. por Shutterstock
“A camomila é muito associada ao relaxamento corporal e mental. Muitas dores de cabeça leves têm relação direta com tensão emocional, ansiedade e dificuldade de desacelerar”, afirma Jamar Tejada.  por Shutterstock
O farmacêutico indica também criar um ritual de pausa com bebidas quentes também contribui para diminuir o estado de alerta do cérebro. por Shutterstock
Hortelã traz sensação refrescante: já o chá de hortelã costuma ser associado à sensação de frescor e relaxamento muscular, principalmente na região facial. por Imagem: kostrez | Shutterstock
“A hortelã promove sensação refrescante e pode trazer alívio subjetivo em casos de tensão na cabeça e sensação de peso facial”, diz o farmacêutico. por Imagem: kostrez | Shutterstock
Além disso, o aroma da planta também participa da experiência sensorial ligada ao relaxamento. por
Erva-cidreira e melissa para momentos de estresse: Muito usadas para relaxamento, cidreira e melissa aparecem entre as plantas mais consumidas por pessoas que relatam dores relacionadas à tensão emocional. por Shutterstock
“Elas são tradicionalmente usadas em momentos de ansiedade, irritabilidade e dificuldade para dormir, fatores que frequentemente participam do surgimento da cefaleia”, indica o farmacêutico homeopata. por Shutterstock
Segundo Tejada, o sono inadequado e o excesso de estímulos são dois dos principais gatilhos modernos para dores de cabeça recorrentes. por Shutterstock
Gengibre para desconfortos associados: por Imagem: Creative World By Zain | Shutterstock
O chá de gengibre é muito lembrado por seu potencial digestivo e sensação de aquecimento corporal. por Imagem: Charoen Krung Photography | Shutterstock
“Algumas pessoas relatam melhora principalmente quando a dor de cabeça vem acompanhada de náusea ou desconforto digestivo. O gengibre é muito utilizado tradicionalmente nessas situações”, explica. por Imagem: gowithstock | Shutterstock
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Chá de camomila para relaxamento: um dos chás mais conhecidos, a camomila é frequentemente utilizada por seu potencial calmante. por Shutterstock

Hidratação faz diferença

O farmacêutico lembra ainda que dores de cabeça leves estão associadas à baixa ingestão de água ao longo do dia.

“Muitas vezes o problema não é apenas tensão, mas desidratação. O consumo de líquidos quentes também ajuda a aumentar hidratação e conforto corporal”, pontua.

Dores intensas, frequentes ou associadas a sintomas neurológicos precisam de investigação médica.

Apesar do uso popular dos chás, o Tejada alerta que dores intensas, frequentes ou acompanhadas de sintomas como febre, alterações visuais, dormência, dificuldade na fala, vômitos persistentes, desmaios ou piora progressiva devem ser investigadas por um médico.

“Natural não significa ausência de risco. Algumas ervas podem interagir com medicamentos ou não ser indicadas para determinadas pessoas. Por isso, a orientação profissional é sempre importante”, conclui.

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