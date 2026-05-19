MEDICINAL

Dor de cabeça? Veja chás que podem ajudar a aliviar sintomas leves

Nesta terça (19), é o dia Dia Nacional de Combate à Cefaleia

Thais Borges

Publicado em 19 de maio de 2026 às 13:05

Chás têm propriedades medicinais Crédito: Imagem: Wirestock | Freepik

Uma das queixas mais comuns entre os brasileiros, a dor de cabeça pode ser aliviada por alternativas naturais, no caso de desconfortos leves. Assim, os chás aparecem entre os recursos mais buscados no dia a dia. Ervas tradicionais podem contribuir para relaxamento, hidratação e sensação de bem-estar, principalmente em casos associados ao estresse e à tensão.



As infusões não substituem acompanhamento médico, como lembra o farmacêutico homeopata Jamar Tejada. Nesta terça-feira (19), foi instituído o Dia Nacional de Combate à Cefaleia. “É importante entender que o chá não substitui tratamento médico, principalmente em dores intensas, frequentes ou associadas a sintomas neurológicos. Mas algumas ervas possuem propriedades calmantes, digestivas ou relaxantes que podem ajudar em quadros leves relacionados ao estresse e à tensão”, afirma.

Conheça algumas das opções mais buscadas pelos brasileiros e para que são indicadas:

Chás e para que são indicados 1 de 12

Hidratação faz diferença

O farmacêutico lembra ainda que dores de cabeça leves estão associadas à baixa ingestão de água ao longo do dia.

“Muitas vezes o problema não é apenas tensão, mas desidratação. O consumo de líquidos quentes também ajuda a aumentar hidratação e conforto corporal”, pontua.

Dores intensas, frequentes ou associadas a sintomas neurológicos precisam de investigação médica.

Apesar do uso popular dos chás, o Tejada alerta que dores intensas, frequentes ou acompanhadas de sintomas como febre, alterações visuais, dormência, dificuldade na fala, vômitos persistentes, desmaios ou piora progressiva devem ser investigadas por um médico.