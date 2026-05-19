Dor de cabeça? Veja chás que podem ajudar a aliviar sintomas leves

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Thais Borges
Publicado em 19 de maio de 2026 às 13:05
Uma das queixas mais comuns entre os brasileiros, a dor de cabeça pode ser aliviada por alternativas naturais, no caso de desconfortos leves. Assim, os chás aparecem entre os recursos mais buscados no dia a dia. Ervas tradicionais podem contribuir para relaxamento, hidratação e sensação de bem-estar, principalmente em casos associados ao estresse e à tensão.
As infusões não substituem acompanhamento médico, como lembra o farmacêutico homeopata Jamar Tejada. Nesta terça-feira (19), foi instituído o Dia Nacional de Combate à Cefaleia. “É importante entender que o chá não substitui tratamento médico, principalmente em dores intensas, frequentes ou associadas a sintomas neurológicos. Mas algumas ervas possuem propriedades calmantes, digestivas ou relaxantes que podem ajudar em quadros leves relacionados ao estresse e à tensão”, afirma.
Conheça algumas das opções mais buscadas pelos brasileiros e para que são indicadas:
Chás e para que são indicados
Hidratação faz diferença
O farmacêutico lembra ainda que dores de cabeça leves estão associadas à baixa ingestão de água ao longo do dia.
“Muitas vezes o problema não é apenas tensão, mas desidratação. O consumo de líquidos quentes também ajuda a aumentar hidratação e conforto corporal”, pontua.
Dores intensas, frequentes ou associadas a sintomas neurológicos precisam de investigação médica.
Apesar do uso popular dos chás, o Tejada alerta que dores intensas, frequentes ou acompanhadas de sintomas como febre, alterações visuais, dormência, dificuldade na fala, vômitos persistentes, desmaios ou piora progressiva devem ser investigadas por um médico.
“Natural não significa ausência de risco. Algumas ervas podem interagir com medicamentos ou não ser indicadas para determinadas pessoas. Por isso, a orientação profissional é sempre importante”, conclui.