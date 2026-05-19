LITERATURA

Livro de escritora baiana une romance e futebol em história ambientada no interior do estado

Camisa Onze é o novo livro de Vanessa Reis, pela editora Verus; ela também é autora de Interseção

Thais Borges

Publicado em 19 de maio de 2026 às 06:00

A autora baiana Vanessa Reis lança a comédia romântica Camisa Onze, seu novo livro pela editora Verus Crédito: Reprodução

Um dia, em um grupo que mantém no Telegram, a escritora baiana Vanessa Reis e dois amigos falavam sobre nomes diferentes. A amiga, professora, comentou sobre a frequência do nome ‘Ronnie Von’ - tal qual o cantor - todos os anos, na lista de alunos de suas turmas. Até que outro colega citou uma reportagem sobre uma garota que foi batizada de Romário. A mente de escritora de Vanessa, porém, logo pensou: e não é que aquilo daria uma história legal?

“O livro nasceu daí, de uma zoeira”, brinca ela, em entrevista ao CORREIO. A conversa que aconteceu em 2023 foi o ponto de partida para o que viria a ser Camisa Onze, sua nova comédia romântica publicada pela editora Verus (o selo de romances do Grupo Editorial Record) e que acabou de chegar às livrarias de todo o país. A história é um romance esportivo com a cara do Brasil, da Bahia e que ainda acontece em clima de Copa do Mundo.

No livro, a protagonista se chama Ana Romário e é uma zagueira de temperamento explosivo e bem-sucedida. Seu interesse romântico - ou ‘book boyfriend’ (namorado literário, no jargão das book redes) - é Bebeto, um fisioterapeuta esportivo. Ambos batizados como as estrelas do tetracampeonato brasileiro, os dois nasceram com 11 horas de diferença e foram ligados pela amizade de suas famílias.

A autora baiana Vanessa Reis lança a comédia romântica Camisa Onze, seu novo livro pela editora Verus 1 de 6

“Gosto de escrever o que gosto de ler. A certeza do final feliz é o que me faz gostar de ler livros de romance. A gente sabe como vai terminar, o que vai descobrir é como vai chegar lá. Fico muito feliz de ter escritoras de romance fazendo muita coisa boa e indo para lugares diferentes”, diz ela.

Autora de Interseção, outro romance lançado pela Verus em 2024, Vanessa sente que, aos poucos, a resistência a livros do gênero ambientados no Brasil - e, em especial, no Nordeste - tem diminuído. O caminho, contudo, ainda é longo. “Não sou de ler resenhas, porque penso que é o local para o leitor se expressar. Mas tem algumas coisas que chegam até mim e eu dou um pouco de risada, como gente dizendo que ‘livro que passa na Bahia tem que ter um glossário’. Por que a gente é obrigado a ler ‘mano’ e não pode ler um ‘oxe’, um ‘nestante’, um ‘barril’. Esse estranhamento é um preconceito com nossa forma de falar, de enxergar o mundo. É nosso jeito. E, desculpa, porque sou muito clubista, mas nosso jeito é lindo”, reforça.

Em 2024, Vanessa Reis foi uma das vencedoras do Prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura, do Ministério da Cultura, na categoria autora com deficiência. “Eu estava começando a escrever essa história, mas muito devagar. Não tinha um prazo. Submeti um pouquinho antes de Interseção ser lançado”, lembra. Na época, o edital dava um prêmio em dinheiro, que Vanessa destinou a melhorar sua qualidade de vida, comprando uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho novas. Vanessa é uma pessoa com deficiência congênita chamada de osteogênese imperfeita - conhecida também como ossos de vidro, devido ao quadro de fragilidade óssea.

“Mas pensava que, se não fosse fazer no meio tradicional, queria publicar em 2026, que é ano de Copa. Mas a Verus, sabendo do prêmio e acredito que por que Interseção se saiu muito bem, pediu para ler o manuscrito. Eles acharam que era a cara da Verus”, lembra.

Para Vanessa, ainda há uma lacuna de autoras de romanceou deficiência publicadas no mercado tradicional. “Não quero ser uma das poucas autoras, e das poucas que dão da Bahia. A gente tem muita gente massa que produz, então as editoras precisam estar com esse olhar mais atento”.

Futebol

No livro, depois de anos jogando fora do Brasil, Ana retorna ao país para ficar mais perto da família, na Bahia, e para dar a chance ao pai, que tem medo de avião, de vê-la jogar. A volta para casa também precisa conviver com as dúvidas na carreira e confusões românticas.

Bebeto, por sua vez, atua como fisioterapeuta no mesmo time onde Ana Romário passa a trabalhar. Ali, eles se reencontram após anos afastados. Tudo se passa em uma cidade fictícia no interior da Bahia, mas muito inspirada em Jacobina, onde Vanessa mora.

“O time também é um dos maiores do Brasil, mas também não especifiquei. Me recuso a fazer uma protagonista que vista a camisa do Corinthians ou do Palmeiras, que têm os maiores times femininos do Brasil hoje”, brinca Vanessa, que é torcedora do São Paulo e do Bahia. “A cada cinco capítulos, tem um capítulo que narra um episódio relacionado à Copa do Mundo, seja de um jogo importante ou quando o Brasil foi campeão”, explica.