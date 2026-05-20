GASTRONOMIA

De 'Matilda' a morango do amor: veja os sabores do primeiro Festival de Tortas em shopping de Salvador

Evento tem início nesta quarta-feira (20) e segue até sábado (23)

Thais Borges

Publicado em 20 de maio de 2026 às 14:50

Festival de fatias de torta vai até sábado (23) Crédito: Divulgação

Se você tem acesso a qualquer rede social, provavelmente já viu vídeos de festivais de torta viralizando em diferentes cidades brasileiras. Pois, se ainda não conseguiu ir a nenhum, tem uma oportunidade a partir desta quarta-feira (20) até sábado (23). Neste período, acontece o primeiro Festival de Fatias de Tortas promovido dentro de um shopping de Salvador - no caso, o Shopping Center Lapa realiza.

O evento fica na Praça de Eventos no piso L1 do empreendimento e acontece das 11h às 19h, reunindo confeiteiras e empreendedoras locais para a venda de fatias individuais. os valores vão de R$20 a R$25. Aberto ao público, o festival propõe uma circulação mais acessível da confeitaria artesanal e amplia o espaço de visibilidade para pequenos negócios liderados por mulheres.

Quem for visitar o projeto pode experimentar desde receitas tradicionais a combinações mais autorais, assinadas por marcas de cinco expositoras, como Olívia Bolos Decorados, Patyy’s Cakes e Jessica Azevedo. Além do trabalho manual, todas têm trajetórias construídas fora dos grandes circuitos da gastronomia formal, muitas vezes conciliando produção doméstica, maternidade e empreendedorismo.

Os sabores incluem chocolate intenso, frutas vermelhas, limão, pistache, morango, doces regionais e releituras de sobremesas clássicas. Algumas receitas apostam na estética detalhada dos bolos decorados enquanto outras priorizam recheios generosos e preparos mais caseiros. (Confira a lista completa dos sabores abaixo)

Um dos exemplos é o de Roberta Alves, responsável pela Beta Alves Confeitaria. Formada em Pedagogia, começou com a produção de salgados para a família e amigos há mais de uma década. Na época, ainda não imaginava que a cozinha se transformaria em profissão. Depois de enfrentar dificuldades financeiras e criar dois filhos sozinha, encontrou nos dotes culinários uma alternativa de renda e reorganização da própria vida.

“Teve um momento em que pensei em desistir de tudo e voltar para a educação. Quando o festival de tortas começou a dar certo nas feiras de bairro, percebi que ainda existia espaço para continuar acreditando no meu trabalho. Participar de um evento como esse amplia muito nossa visibilidade e aproxima novos clientes”, diz.

Outra empreendedora presente é Olivia Bolos Decorados, marca criada em 2018, no Engenho Velho de Brotas. A confeitaria começou com bolos personalizados, até ganhar lançar um projeto dedicado exclusivamente às tortas vendidas em fatias este ano. Um dos vídeos publicados nas redes sociais tem mais de 100 mil visualizações, ampliando a procura pelos produtos.

Empreendedorismo feminino

Além da gastronomia, o festival faz parte de uma das linhas de atuação do Shopping Center Lapa nos últimos anos, com ações voltadas ao fortalecimento de pequenos empreendimentos e apoio a iniciativas femininas. O empreendimento tem o Selo Pacto Pela Mulher, reconhecimento ligado a práticas de valorização e incentivo à autonomia financeira de mulheres empreendedoras.

Segundo a gerente de marketing do Shopping Center Lapa, Aline Ferraz, o evento dialoga com o perfil diverso do público que circula diariamente pelo centro da cidade. “O empreendimento conecta diariamente públicos de diferentes regiões de Salvador, o que amplia o alcance de iniciativas como essa e cria oportunidades para que pequenos empreendedores apresentem seu trabalho a novos consumidores”, destaca.

Cardápio de tortas

Roberta

Matilda

Bolo pudim

Limão com frutas vermelhas

Tropical

Red velvet

3 estações

Chocolate com morango

Maracujá

Prestígio

Tapioca

Chocolate crocante

3 amores

Casadinho com morango

Ninho com morango

Ferrero Roche

Ninho com Nutella

Jéssica Azevedo

Gorgonzola com frutas vermelhas

Lemon blue (limão siciliano e mirtilo)

Pink lemonade

Noiva (nozes com damasco caramelizado)

Cheesecake de amora

Bombom de Morango

Morango do Amor

Pistache com frutas vermelhas

Pudim

Matilda

Chocolate com maracujá

Patyy’s Cakes:

Pudim

Casadinho

Matilda

Prestigio

Folhata de Morango

Folhata de Uva

Limão c Geleia de Morango

Abacaxi c Cocada Cremosa

Maracujá

Maracolate

Palha Italiana

Tapioca

Choconinho

Olho de Sogra

Red Velvet

Salpicão

Carne Seca

Camarão

Frango

Olivia Bolos

Briga Brownie

Matilda

Limão com geleia de frutas

Maracujá com chocolate

Tapioca

Pudim

Ninho com nutella

Maracujá

Prestígio

Casadinho

Red velvet

Crocante

Surpresa de uva

Creme de ninho com geleia de morango

Doce de leite com ameixa

Coco com abacaxi

Serviço

Festival de Fatias de Tortas

Quando: 20 a 23 de maio

Horário: 11h às 19h

Onde: Praça de Eventos, piso L1 do Shopping Center Lapa

Aberto ao público