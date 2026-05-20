De 'Matilda' a morango do amor: veja os sabores do primeiro Festival de Tortas em shopping de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 20 de maio de 2026 às 14:50
Se você tem acesso a qualquer rede social, provavelmente já viu vídeos de festivais de torta viralizando em diferentes cidades brasileiras. Pois, se ainda não conseguiu ir a nenhum, tem uma oportunidade a partir desta quarta-feira (20) até sábado (23). Neste período, acontece o primeiro Festival de Fatias de Tortas promovido dentro de um shopping de Salvador - no caso, o Shopping Center Lapa realiza.
O evento fica na Praça de Eventos no piso L1 do empreendimento e acontece das 11h às 19h, reunindo confeiteiras e empreendedoras locais para a venda de fatias individuais. os valores vão de R$20 a R$25. Aberto ao público, o festival propõe uma circulação mais acessível da confeitaria artesanal e amplia o espaço de visibilidade para pequenos negócios liderados por mulheres.
Quem for visitar o projeto pode experimentar desde receitas tradicionais a combinações mais autorais, assinadas por marcas de cinco expositoras, como Olívia Bolos Decorados, Patyy’s Cakes e Jessica Azevedo. Além do trabalho manual, todas têm trajetórias construídas fora dos grandes circuitos da gastronomia formal, muitas vezes conciliando produção doméstica, maternidade e empreendedorismo.
Os sabores incluem chocolate intenso, frutas vermelhas, limão, pistache, morango, doces regionais e releituras de sobremesas clássicas. Algumas receitas apostam na estética detalhada dos bolos decorados enquanto outras priorizam recheios generosos e preparos mais caseiros. (Confira a lista completa dos sabores abaixo)
Um dos exemplos é o de Roberta Alves, responsável pela Beta Alves Confeitaria. Formada em Pedagogia, começou com a produção de salgados para a família e amigos há mais de uma década. Na época, ainda não imaginava que a cozinha se transformaria em profissão. Depois de enfrentar dificuldades financeiras e criar dois filhos sozinha, encontrou nos dotes culinários uma alternativa de renda e reorganização da própria vida.
“Teve um momento em que pensei em desistir de tudo e voltar para a educação. Quando o festival de tortas começou a dar certo nas feiras de bairro, percebi que ainda existia espaço para continuar acreditando no meu trabalho. Participar de um evento como esse amplia muito nossa visibilidade e aproxima novos clientes”, diz.
Outra empreendedora presente é Olivia Bolos Decorados, marca criada em 2018, no Engenho Velho de Brotas. A confeitaria começou com bolos personalizados, até ganhar lançar um projeto dedicado exclusivamente às tortas vendidas em fatias este ano. Um dos vídeos publicados nas redes sociais tem mais de 100 mil visualizações, ampliando a procura pelos produtos.
Empreendedorismo feminino
Além da gastronomia, o festival faz parte de uma das linhas de atuação do Shopping Center Lapa nos últimos anos, com ações voltadas ao fortalecimento de pequenos empreendimentos e apoio a iniciativas femininas. O empreendimento tem o Selo Pacto Pela Mulher, reconhecimento ligado a práticas de valorização e incentivo à autonomia financeira de mulheres empreendedoras.
Segundo a gerente de marketing do Shopping Center Lapa, Aline Ferraz, o evento dialoga com o perfil diverso do público que circula diariamente pelo centro da cidade. “O empreendimento conecta diariamente públicos de diferentes regiões de Salvador, o que amplia o alcance de iniciativas como essa e cria oportunidades para que pequenos empreendedores apresentem seu trabalho a novos consumidores”, destaca.
Cardápio de tortas
Roberta
Matilda
Bolo pudim
Limão com frutas vermelhas
Tropical
Red velvet
3 estações
Chocolate com morango
Maracujá
Prestígio
Tapioca
Chocolate crocante
3 amores
Casadinho com morango
Ninho com morango
Ferrero Roche
Ninho com Nutella
Jéssica Azevedo
Gorgonzola com frutas vermelhas
Lemon blue (limão siciliano e mirtilo)
Pink lemonade
Noiva (nozes com damasco caramelizado)
Cheesecake de amora
Bombom de Morango
Morango do Amor
Pistache com frutas vermelhas
Pudim
Matilda
Chocolate com maracujá
Patyy’s Cakes:
Pudim
Casadinho
Matilda
Prestigio
Folhata de Morango
Folhata de Uva
Limão c Geleia de Morango
Abacaxi c Cocada Cremosa
Maracujá
Maracolate
Palha Italiana
Tapioca
Choconinho
Olho de Sogra
Red Velvet
Salpicão
Carne Seca
Camarão
Frango
Olivia Bolos
Briga Brownie
Matilda
Limão com geleia de frutas
Maracujá com chocolate
Tapioca
Pudim
Ninho com nutella
Maracujá
Prestígio
Casadinho
Red velvet
Crocante
Surpresa de uva
Creme de ninho com geleia de morango
Doce de leite com ameixa
Coco com abacaxi
Serviço
Festival de Fatias de Tortas
Quando: 20 a 23 de maio
Horário: 11h às 19h
Onde: Praça de Eventos, piso L1 do Shopping Center Lapa
Aberto ao público
Valores: Fatias entre R$ 20,00 e R$ 25,00