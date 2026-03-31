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Semana Santa: saiba como escolher o peixe com segurança e qualidade

Nutricionista alerta sobre os cuidados que devem ser levados em consideração na hora da compra

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 31 de março de 2026 às 10:28

O Mercado do Peixe, em Águas de Meninos, já estava bem movimentando nesta terça-feira (30).
Semana Santa: saiba como escolher o peixe com segurança e qualidade Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Como manda a tradição católica, os pratos à base de peixe estão sempre presentes nos almoços de muitas famílias na Semana Santa. São muitas receitas e formas de preparo, mas o cuidado precisa começar muito antes dos ingredientes serem levados à panela, com a seleção cuidadosa do pescado. Professora do curso de Nutrição da Unijorge e doutora em ciências de alimentos, Renata Oliveira explica que o consumidor deve levar em consideração desde o local da compra, à temperatura e o armazenamento do produto antes de adquiri-lo.

Para quem vai comprar o peixe fresco, a professora esclarece que o consumidor deve observar se o local da venda está higienizado, evitando espaços com excesso de moscas ou outros mosquitos. É importante também estar atento se a vestimenta de quem manipula o alimento está limpa e se o vendedor não manuseia o alimento e o dinheiro ao mesmo tempo.

Na hora de escolher o produto, o peixe fresco precisa estar armazenado em temperatura fria, em gelo ou freezer. O peixe deve apresentar pele e escamas brilhantes e estarem bem aderidas, com as guelras úmidas e intactas. Os olhos devem estar brilhantes e vivos, preenchendo a órbita por completo. Deve apresentar também o odor característico, que é indicativo de frescor.

Se o alimento não apresentar boas condições, com armazenamento adequado e os outros pontos indicados, existem riscos de contaminação com bactérias, como a Aeromonas sp., que causa diarreia, infecções de pele e ouvido, casos de necrose e septicemia. Existem outras bactérias como Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphulococcus aureus, Vibrio cholerae, que são capazes de causar comprometimentos à saúde, inclusive podendo levar à morte, em alguns casos.

“É fundamental ser bastante criterioso na escolha para levar à mesa um produto de qualidade e ter uma bela celebração sem preocupações”, recomenda a especialista.

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