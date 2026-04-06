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Globo pode avisar Ana Paula Renault sobre internação do pai no BBB 26? Entenda as regras

Participante segue confinada sem saber que o pai foi hospitalizado em Belo Horizonte

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de abril de 2026 às 13:57

Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault Crédito: Reprodução

A internação de Gerardo Renault, pai de Ana Paula Renault, movimentou os bastidores do BBB 26 nesta segunda-feira (6). Aos 96 anos, ele foi levado ao Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, na última sexta-feira (3), com quadro de desidratação. Segundo a equipe da jornalista, o estado de saúde é estável.

Confinada no reality, Ana Paula ainda não foi informada sobre a situação do pai. O contrato firmado entre os participantes e a Globo prevê que a emissora pode comunicar ocorrências envolvendo familiares próximos, como doença grave, acidente ou morte, mas a decisão não é automática.

Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault

Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Reportagem do jornal Gazeta de Varginha, no sul de Minas Gerais, sobre Gerardo Renault, pai de Ana Paula por Reprodução
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Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução

De acordo com o documento, a empresa tem liberdade para avaliar cada caso e decidir se a informação será repassada ao participante, sempre considerando o impacto na dinâmica do programa. A regra também permite, em situações específicas, autorizar algum tipo de contato externo, desde que não comprometa a essência da competição.

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A equipe de Ana Paula afirmou que a internação ocorreu por precaução, devido à idade avançada. Eles destacaram que o quadro é considerado comum e que Gerardo segue bem assistido.

Até o momento, não há confirmação se a Globo pretende avisar a sister. A produção do reality costuma analisar o grau de gravidade antes de tomar qualquer decisão.

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