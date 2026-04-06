REALITY

Globo pode avisar Ana Paula Renault sobre internação do pai no BBB 26? Entenda as regras

Participante segue confinada sem saber que o pai foi hospitalizado em Belo Horizonte

Fernanda Varela

Publicado em 6 de abril de 2026 às 13:57

Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault Crédito: Reprodução

A internação de Gerardo Renault, pai de Ana Paula Renault, movimentou os bastidores do BBB 26 nesta segunda-feira (6). Aos 96 anos, ele foi levado ao Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, na última sexta-feira (3), com quadro de desidratação. Segundo a equipe da jornalista, o estado de saúde é estável.

Confinada no reality, Ana Paula ainda não foi informada sobre a situação do pai. O contrato firmado entre os participantes e a Globo prevê que a emissora pode comunicar ocorrências envolvendo familiares próximos, como doença grave, acidente ou morte, mas a decisão não é automática.

Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault 1 de 6

De acordo com o documento, a empresa tem liberdade para avaliar cada caso e decidir se a informação será repassada ao participante, sempre considerando o impacto na dinâmica do programa. A regra também permite, em situações específicas, autorizar algum tipo de contato externo, desde que não comprometa a essência da competição.

A equipe de Ana Paula afirmou que a internação ocorreu por precaução, devido à idade avançada. Eles destacaram que o quadro é considerado comum e que Gerardo segue bem assistido.