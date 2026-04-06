BBB 26

Pai de Ana Paula Renault, de 96 anos, é internado às pressas na reta final do BBB 26

Equipe da jornalista afirmou que ex-deputado está “estável e bem"

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de abril de 2026 às 10:08

Gerardo e Ana Paula Renault Crédito: Reprodução

A poucos dias da final do "BBB 26", o pai de Ana Paula Renault, Gerardo Henrique Machado Renault, foi internado às pressas em Belo Horizonte. O ex-deputado federal de 96 anos deu entrada no Hospital Felício Rocho na última sexta-feira (3), após apresentar um quadro de desidratação.

Segundo o Portal LeoDias, Gerardo foi internado com infecção urinária e confusão mental, condição comum em idosos nesses casos. A equipe da jornalista disse que ele está "estável e bem".

Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault 1 de 6

"Ele foi internado por causa de uma desidratação, o que acaba sendo normal na idade dele. Ele tem 96 anos, então acabou ficando internado por conta de cuidado mesmo, por conta da idade, mas ele está super estável, está bem", destacou a assessoria de imprensa de Ana Paula.

Essa é a segunda vez que o pai da sister é hospitalizado desde que ela aceitou o convite para retornar ao reality show da Globo. Em fevereiro, durante uma discussão dentro da casa, Ana Paula revelou que quase desistiu de participar do programa por causa do estado de saúde do pai no fim de 2025.

“Juliano, meu pai estava praticamente morto. Eu virei pra minha madrasta e falei: ‘eu não vou mais’ [para o BBB]. E eu não tinha como entrar aqui. Meu pai estava praticamente morto”, disse a jornalista, em conversa com um colega de confinamento após uma briga com Alberto Cowboy, em que o familiar foi citado em tom provocativo.

Segundo a própria participante, a preocupação foi tão grande que ela chegou a buscar orientação jurídica para avaliar a possibilidade de romper o contrato com a emissora. A decisão de seguir no programa, no entanto, só aconteceu após um pedido do próprio pai.

Quem é o pai de Ana Paula Renault?

Gerardo Henrique Machado Renault tem uma longa trajetória na política. Foi vereador em Belo Horizonte em 1951, deputado estadual entre 1967 e 1979 e deputado federal de 1979 a 1983, tendo sido eleito por um partido de apoio ao regime militar, a Aliança Renovadora Nacional (Arena). Mesmo aos 96 anos, segue ativo e ocupa a presidência do Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais, cargo para o qual foi eleito em 1991.