ENTENDA

Cara fechada de Virginia em festa ocorre em meio a polêmica com irmão e curtida da mãe em post sobre traição de Vini Jr.

Expressão da influenciadora em comemoração surpresa na casa do jogador chamou a atenção

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de abril de 2026 às 09:56

Cara fechada de Virginia ocorre em meio a polêmica com irmão Crédito: Reprodução

O que era para ser uma simples festa de aniversário surpresa na casa do namorado, Vinícius Júnior, virou uma nova polêmica envolvendo Virginia Fonseca. A cara fechada da influenciadora na comemoração pelos seus 27 anos chamou a atenção dos internautas e vem rendendo uma série de especulações.

Nos registros compartilhados por amigos e familiares, Virginia aparece séria, inclusive ao lado do jogador. A expressão da empresária na festa em Madri rapidamente fez os fãs cogitarem descontentamento e até crise no namoro. "Ela voltou a ter a mesma cara que tinha quando estava prestes a terminar com o Zé", apontou uma pessoa. "No mínimo descobriu alguma coisa", falou outra. "Nada deixa a Vivibora feliz por muito tempo, te entendo amiga", disse mais uma.

Virginia Fonseca ganha festa de aniversário surpresa em Madri 1 de 10

Diante da repercussão, a própria influenciadora se pronunciou sobre aparecer abatida nos vídeos. “Estou com uma cara de acabada. Olha isso aqui”, disse Virginia, mostrando as olheiras. Em seguida, explicou o cansaço: “Acordei às 8h e não dormi de tarde. Estou com um sono surreal. Parece que passaram 300 caminhões em cima”.

Irmão não é convidado para comemoração

O episódio, porém, ocorre em meio a outras polêmicas recentes envolvendo a loira. Nos últimos dias, William Gusmão, irmão da empresária, afirmou que não foi convidado para a comemoração pelo aniversário dela. Ele, porém, evitou polêmicas ao dizer que “não sabe” o motivo e que está “tudo bem”.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 26

"Por que a Virginia não chamou vocês para o aniversário?", perguntou uma pessoa. "Não sei! E está tudo bem. Existem perguntas que eu não tenho respostas!", disse ele, complementando: "Não adianta ficar perguntando porque eu não sei de muitas coisas, inclusive, e tá tudo bem. Estou vivendo minha vida, feliz, mas tem coisas que não sei, não tem como responder".

"Que Deus abençoe muito minha irmã e todos. A única coisa que sei é que espero que ela tenha um dia maravilhoso, que ela aproveite bastante a vida dela, que ela seja feliz, continue prosperando. Está tudo ótimo, que Deus abençoe muito a vida da minha irmã, está tudo maravilhoso", completou.

Mãe dos dois, Margareth Serrão decidiu se pronunciar e, em um comentário também nas redes sociais, negou qualquer problema familiar. "Ai você está enganada, o irmão da Virgínia, que também é meu filho, ama a irmã e tudo que ele deseja a irmã é real. Não venha colocar seu veneno entre família, não nas minhas crias", escreveu.

Comentário de Margareth Serrão Crédito: Reprodução

"Não fica criando rivalidades entre meus filhos, que se amam, mas cada um vive um estilo de vida diferente. Cada um respeita o espaço de cada um. Se quiser falar com autoridade, fala da sua família. Da minha não. Por favor!", completou.

Mãe curte publicação sobre suposta traição de Vini Jr.

A própria Margareth, inclusive, também é um nome presente em outra polêmica recente envolvendo a filha. Ela curtiu uma publicação que dizia que a empresária estaria enfrentando uma "instabilidade" em seu relacionamento com Vini Jr. A mesma postagem, com informações da coluna Lucas Pasin, do Metrópoles, também citava os crescentes boatos de traição por parte do atleta.

Curtida de Margareth Serrão Crédito: Reprodução

Margareth curtiu esse post, gerando especulações entre internautas sobre ela possivelmente estar endossando a apuração. Diante da repercussão, ela decidiu se pronunciar e alegou que a curtida teria sido "sem intenção". "Novamente, foi uma curtida sem intenção, acreditando ou não, mas foi no passar o dedo, o pular o post foi no coração e eu passei sem ver. Não curti porque, no meu entendimento, isto é fake news e não curtiria", garantiu.

