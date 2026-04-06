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Romance relâmpago de Romário com estudante de 25 anos chega ao fim

Ex-jogador e Tiffany Barcelos trocaram unfollow nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de abril de 2026 às 07:03

Tiffany Barcelos é o novo affair de Romário
Tiffany Barcelos era affair de Romário Crédito: Reprodução

O romance entre Romário e a estudante de Odontologia Tiffany Barcelos, de 25 anos, chegou ao fim tão rápido quanto começou. Depois de circularem juntos desde janeiro, os dois deixaram de se seguir nas redes sociais, e a jovem apagou os comentários em que o senador a elogiava publicamente no Instagram.

O afastamento ficou ainda mais evidente no último fim de semana, quando o ex-jogador esteve com amigos em Fernando de Noronha sem a companhia de Tiffany. A ausência chamou atenção, especialmente porque, na viagem anterior, ele havia feito questão de levá-la para Buenos Aires, onde conciliou compromissos profissionais com momentos ao lado da então companheira. As informações são do jornal Extra.

Tiffany Barcelos é o novo affair de Romário

Tiffany Barcelos é o novo affair de Romário por Reprodução/Instagram
Tiffany Barcelos é o novo affair de Romário por Reprodução
Tiffany Barcelos é o novo affair de Romário por Reprodução/Instagram
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Tiffany Barcelos é o novo affair de Romário por Reprodução/Instagram

Ainda de acordo com o veículo, o relacionamento nunca foi discreto. Romário demonstrava estar envolvido e marcava presença constante nas publicações da estudante, deixando comentários como “Linda” e “Maravilhosa”. Agora, além do unfollow mútuo, não há mais vestígios dessas interações, indicando que o término também afetou qualquer vínculo de amizade entre os dois.

Em um intervalo de apenas quatro meses, Tiffany foi a terceira mulher com quem o senador foi visto desde que ficou solteiro. Os dois apareceram juntos pela primeira vez após o Desfile das Campeãs do carnaval, em 26 de fevereiro, quando foram flagrados de mãos dadas ao deixar um camarote.

Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro

Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
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Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
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Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução

Pouco depois, o ex-atacante voltou a chamar atenção ao surgir com outra mulher. Eles chegaram juntos, no carro do senador, a uma churrascaria na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde permaneceram por cerca de uma hora. Apesar do clima de proximidade, não houve troca de carinhos em público.

Antes disso, Romário também havia retomado contato com a dentista Bruna Machado, com quem já teve um affair. Os dois foram vistos juntos em novembro, durante o evento de lançamento de um novo projeto da cantora Ludmilla. A reaproximação aconteceu após o fim do relacionamento com a estudante de Nutrição Alicya Gomes, de 23 anos.

Romário e Alicya estavam juntos desde setembro do ano passado e mantinham uma relação discreta. Mesmo após o término, ele enviou flores no aniversário da ex, em janeiro, e ela marcou presença na festa do senador no mês seguinte.

Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica

Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
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Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário por Reprodução
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Tags:

Romance Affair Romário Tiffany Barcelos

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