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Novo casal? Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB; veja quem

O influenciador e o ex-brother foram filmados durante a festa Semana Santa dos Milagres

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de abril de 2026 às 22:11

Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Neste domingo (5), o influenciador Álvaro Xaro, ex-participante do Dança dos Famosos virou o assunto das redes sociais após ser flagrado em um momento de intimidade com Matheus Lisboa, o ex-BBB da 16ª edição, em São Miguel dos Milagres, Alagoas.

O flagra, divulgado pelo perfil Daily do Garotinho, mostra os dois aproveitando a festa "Semana Santa dos Milagres". A reação da web foi imediata. "Gente, ele passa o rodo mesmo, né?", brincou um seguidor. Outros já confessaram que adorariam estar no lugar de qualquer um dos dois: "Um sabor esse casal", comentou uma internauta.

Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB

Álvaro e EX-BBB Matheus Lisboa aparecem aos beijos durante festa por Reprodução/Redes Sociais
Álvaro e EX-BBB Matheus Lisboa aparecem aos beijos durante festa por Reprodução/Redes Sociais
Álvaro e EX-BBB Matheus Lisboa aparecem aos beijos durante festa por Reprodução/Redes Sociais
Álvaro fez parte da Dança dos Famosos 2025 por Reprodução/Instagram
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Álvaro e EX-BBB Matheus Lisboa aparecem aos beijos durante festa por Reprodução/Redes Sociais

Para os detetives de plantão, o beijo não foi exatamente uma surpresa. Alguns seguidores mais atentos já haviam notado que Álvaro e Matheus passaram os últimos dias trocando comentários e curtidas em suas publicações.

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Recentemente, Álvaro brilhou no quadro Dança dos Famosos e não escondeu o desejo de estender seu vínculo com a TV Globo. "Estou amando ser global, é uma fase maravilhosa", revelou o influenciador em entrevistas recentes.

Até o fechamento desta matéria, nem Álvaro e nem Matheus se pronunciaram oficialmente sobre os boatos de romance.

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Tags:

Bbb Ex-bbb Alagoas Álvaro Matheus Lisboa

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