JUSTIFICOU

Virginia Fonseca explica 'cara fechada' em festa surpresa na casa de Vini Jr.

Influenciadora esclareceu a expressão abatida após repercussão nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de abril de 2026 às 07:26

Cara fechada de Virginia em comemoração viralizou Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca ganhou uma festa de aniversário surpresa na casa do namorado, Vinícius Júnior, em Madri, mas a 'cara fechada' da influenciadora foi o que mais chamou a atenção na comemoração. A expressão mais séria, inclusive ao lado do jogador, gerou especulações nas redes sociais e fez internautas cogitarem descontentamento e até crise no namoro. Ao ver a repercussão, ela decidiu se pronunciar e explicou o motivo de aparecer abatida em alguns vídeos.

“Estou com uma cara de acabada. Olha isso aqui”, disse Virginia, que completa 27 anos nesta segunda-feira (6), mostrando as olheiras. Em seguida, explicou o cansaço: “Acordei às 8h e não dormi de tarde. Estou com um sono surreal. Parece que passaram 300 caminhões em cima”.

Virginia Fonseca ganha festa de aniversário surpresa em Madri 1 de 10

A comemoração aconteceu durante a virada do dia. A festa surpresa teve clima intimista, com decoração em tons de rosa, balões e uma mesa recheada de doces brasileiros, como brigadeiro e beijinho, além de um bolo de grande porte preparado para a ocasião.