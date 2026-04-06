Virginia Fonseca explica 'cara fechada' em festa surpresa na casa de Vini Jr.

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Giuliana Mancini
Publicado em 6 de abril de 2026 às 07:26
Virginia Fonseca ganhou uma festa de aniversário surpresa na casa do namorado, Vinícius Júnior, em Madri, mas a 'cara fechada' da influenciadora foi o que mais chamou a atenção na comemoração. A expressão mais séria, inclusive ao lado do jogador, gerou especulações nas redes sociais e fez internautas cogitarem descontentamento e até crise no namoro. Ao ver a repercussão, ela decidiu se pronunciar e explicou o motivo de aparecer abatida em alguns vídeos.
“Estou com uma cara de acabada. Olha isso aqui”, disse Virginia, que completa 27 anos nesta segunda-feira (6), mostrando as olheiras. Em seguida, explicou o cansaço: “Acordei às 8h e não dormi de tarde. Estou com um sono surreal. Parece que passaram 300 caminhões em cima”.
Virginia Fonseca ganha festa de aniversário surpresa em Madri
A comemoração aconteceu durante a virada do dia. A festa surpresa teve clima intimista, com decoração em tons de rosa, balões e uma mesa recheada de doces brasileiros, como brigadeiro e beijinho, além de um bolo de grande porte preparado para a ocasião.
O registro que mostra Virginia "abatida" ao lado do astro do Real Madrid foi compartilhado por Margareth Serrão, mãe da influenciadora. Após a repercussão, o vídeo acabou sendo apagado, e até o momento não houve nova publicação pública de aniversário no perfil dela.