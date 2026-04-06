Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia Fonseca explica 'cara fechada' em festa surpresa na casa de Vini Jr.

Influenciadora esclareceu a expressão abatida após repercussão nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de abril de 2026 às 07:26

Cara fechada de Virginia em comemoração viralizou
Cara fechada de Virginia em comemoração viralizou Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca ganhou uma festa de aniversário surpresa na casa do namorado, Vinícius Júnior, em Madri, mas a 'cara fechada' da influenciadora foi o que mais chamou a atenção na comemoração. A expressão mais séria, inclusive ao lado do jogador, gerou especulações nas redes sociais e fez internautas cogitarem descontentamento e até crise no namoro. Ao ver a repercussão, ela decidiu se pronunciar e explicou o motivo de aparecer abatida em alguns vídeos.

“Estou com uma cara de acabada. Olha isso aqui”, disse Virginia, que completa 27 anos nesta segunda-feira (6), mostrando as olheiras. Em seguida, explicou o cansaço: “Acordei às 8h e não dormi de tarde. Estou com um sono surreal. Parece que passaram 300 caminhões em cima”. 

Virginia Fonseca ganha festa de aniversário surpresa em Madri

Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
1 de 10
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais

A comemoração aconteceu durante a virada do dia. A festa surpresa teve clima intimista, com decoração em tons de rosa, balões e uma mesa recheada de doces brasileiros, como brigadeiro e beijinho, além de um bolo de grande porte preparado para a ocasião.

O registro que mostra Virginia "abatida" ao lado do astro do Real Madrid foi compartilhado por Margareth Serrão, mãe da influenciadora. Após a repercussão, o vídeo acabou sendo apagado, e até o momento não houve nova publicação pública de aniversário no perfil dela.

Leia mais

Imagem - Romance relâmpago de Romário com estudante de 25 anos chega ao fim

Romance relâmpago de Romário com estudante de 25 anos chega ao fim

Imagem - Em documentário de 2h, Suzane von Richthofen quebra o silêncio, relembra crime e afirma: 'Tenho certeza de que Deus me perdoou'

Em documentário de 2h, Suzane von Richthofen quebra o silêncio, relembra crime e afirma: 'Tenho certeza de que Deus me perdoou'

Imagem - Confira quem votou em quem na formação do 14ª Paredão no BBB 26

Confira quem votou em quem na formação do 14ª Paredão no BBB 26

Tags:

Virginia Vini jr.

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Anjo da Guarda faz visita inesperada para 2 signos nesta segunda-feira (6 de abril): evite sobrecarga e cuide da mente

Anjo da Guarda faz visita inesperada para 2 signos nesta segunda-feira (6 de abril): evite sobrecarga e cuide da mente
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (6) para ter uma semana de sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (6) para ter uma semana de sorte