VÍDEO

Pai de Ana Paula Renault grava vídeo e se pronuncia após ser citado em confusão no BBB 26; assista

A publicação foi feita nesta segunda (23)

Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 11:33

Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault Crédito: Reprodução

Após ter o nome envolvido em uma discussão dentro do BBB 26, o pai de Ana Paula Renault, Gerardo Renault, de 96 anos, apareceu nas redes sociais da filha em um vídeo direcionado a ela. A publicação foi feita nesta segunda (23) e trouxe uma mensagem de apoio à participante, que teve o familiar citado durante um embate no confinamento.

No texto que acompanha o vídeo, a equipe relembra que o estado de saúde do pai foi um dos fatores que quase impediram a entrada de Ana Paula no programa. Ele chegou a ser hospitalizado dias antes do início do reality e, segundo a própria família, foi ele quem incentivou a filha a seguir com a participação.

Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault 1 de 6

A postagem destaca que o assunto é delicado para a sister e reforça que ela não costuma envolver familiares de outros participantes nas discussões do jogo. O vídeo, gravado pelo pai, mostra que ele está bem e manda forças para que a filha continue firme na disputa.