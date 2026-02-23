ASTROLOGIA

O portal do Eclipse foi aberto e muda profundamente a experiência de cada um dos 12 signos ao longo desta semana

A semana entre 23 de fevereiro e 1º de março marca a ativação de um portal iniciado pelo eclipse e traz ajustes profundos para todos os signos

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 13:00

Energia solar muda destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

O portal energético foi aberto com o primeiro eclipse do ano, que aconteceu no dia 17 de fevereiro, às 09h12, em um Eclipse Solar Anular no signo de Aquário. A partir disso, a semana de 23 de fevereiro a 1º de março funciona como um período de assimilação, ajustes emocionais e redefinição de rotas. Há uma sensação coletiva de retorno ao eixo após um evento marcante, com foco maior em relações, comunicação e escolhas futuras. Cada signo sente esse portal de forma distinta, revelando onde é preciso amadurecer, recalibrar expectativas e seguir com mais consciência. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A semana coloca em evidência suas amizades, conexões e planos de longo prazo. Você passa a enxergar com mais clareza quem realmente soma e quem apenas ocupa espaço. Há um chamado para agir com mais estratégia e menos impulso, especialmente ao definir objetivos futuros. Ajustes nos planos não significam fracasso, mas refinamento do que realmente faz sentido agora.

Dica cósmica: Escolher bem quem caminha ao seu lado muda todo o trajeto.

Touro: Depois do impacto do eclipse, você entende melhor a importância de se afastar de dramas desnecessários. A semana favorece parcerias, mas também pede momentos de recolhimento e autonomia. Trabalhar sozinho pode render mais do que insistir em validação externa. A paciência com o próprio processo se torna essencial para evoluir com consistência.

Dica cósmica: Silêncio e foco também constroem grandes resultados.

Gêmeos: Os desafios da semana trazem aprendizados valiosos e ajudam a resgatar sua confiança. Mesmo com vontade de iniciar algo novo, o momento favorece planejamento e revisão. Retomar projetos antigos pode ser mais produtivo do que começar do zero. A clareza vem aos poucos, mas de forma sólida.

Dica cósmica: Revisar também é uma forma de avançar.

Câncer: O eclipse mexeu profundamente com suas emoções e trouxe à tona temas antigos. Agora, a semana marca uma retomada gradual da sua força e do seu senso de direção. Você começa a enxergar com mais esperança os objetivos futuros e sente que está reconstruindo sua base emocional. Há um sentimento de renascimento silencioso acontecendo.

Dica cósmica: Resgatar sua força começa por acolher sua história.

Leão: A semana chama atenção para padrões negativos nos relacionamentos e hábitos emocionais que já não servem mais. É um momento importante para não deixar o passado comandar suas escolhas atuais. Conversas mais profundas fortalecem vínculos e ajudam a criar relações mais conscientes e verdadeiras.

Dica cósmica: Presença emocional vale mais do que orgulho.

Virgem: A comunicação exige paciência e diplomacia. Pequenos ruídos podem acontecer, mas você tem recursos para manter a harmonia se evitar confrontos desnecessários. O foco deve estar em preservar a paz, organizar rotinas e agir com maturidade. Essa postura evita desgastes e traz mais leveza à semana.

Dica cósmica: Nem toda resposta precisa ser imediata.

Libra: A semana traz aprendizados importantes sobre dependência emocional e escolhas afetivas. É hora de ser mais criterioso ao permitir a entrada de pessoas na sua vida. Priorizar relações alinhadas aos seus valores fortalece sua autoestima e autonomia. Menos concessões automáticas, mais consciência.

Dica cósmica: Limites claros também são uma forma de amor.

Escorpião: Você pode sentir que ainda está juntando peças depois do impacto do eclipse. A semana favorece desaceleração e reconexão com atividades que despertam prazer e paixão. Revisitar hobbies ou talentos esquecidos ajuda a restaurar sua energia emocional. Trate-se com gentileza.

Dica cósmica: Cuidar de si também é produtividade.

Sagitário: O período convida à reflexão sobre a forma como você se comunica e se posiciona com os outros. Ajustar o tom, ouvir mais e reagir menos fortalece sua liderança natural. Trabalhar melhor em grupo se torna essencial para avançar sem atritos.

Dica cósmica: Escutar também é um ato de poder.

Capricórnio: A semana pede atenção ao uso do tempo e da energia. Excesso de compromissos pode gerar desgaste desnecessário. Organizar melhor a rotina e respeitar seus limites se torna prioridade. Descansar não é atraso, é estratégia.

Dica cósmica: Sustentabilidade pessoal vem antes da cobrança.

Aquário: Mesmo após o eclipse em seu signo, você segue em evidência. A semana favorece aprendizado, curiosidade e desenvolvimento pessoal. Novas metas ligadas a estudos ou crescimento intelectual ganham força. Com disciplina e foco, você avança de forma consistente.

Dica cósmica: Investir em conhecimento amplia seus horizontes.

Peixes: A semana pede atenção máxima à comunicação e à organização. Revisar mensagens, planos e compromissos evita erros evitáveis. Ao mesmo tempo, há espaço para reconciliações e cura emocional. É um período de ajuste delicado, mas profundamente reparador.