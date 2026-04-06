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Ex-BBB Jonas Sulzbach se envolve em acidente de carro em São Paulo; saiba detalhes

Influenciador afirmou que não houve feridos: 'Foi tudo resolvido na hora'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de abril de 2026 às 10:58

Jonas Sulzbach
Jonas Sulzbach Crédito: Beatriz Damy/TV Globo

O ex-BBB Jonas Sulzbach se envolveu em um acidente de carro em São Paulo na noite deste domingo (5). Segundo informações iniciais divulgadas pelo portal LeoDias, o influenciador colidiu seu veículo contra outro automóvel na Avenida dos Autonomistas, na Zona Oeste da capital paulista, por volta das 20h. Ele, porém, minimizou a gravidade da situação.

"Foi um raspão que aconteceu ontem. Zero feridos, foi tudo resolvido na hora. Trocamos telefone, vou arcar com o prejuízo que tivemos", disse Jonas em contato com a Quem.

Jonas Sulzbach se envolveu em acidente de carro

Carro de Jonas Sulzbach após acidente por Reprodução/Quem
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Beatriz Damy/TV Globo
Jonas Sulzbach por Beatriz Damy/TV Globo
Jonas Sulzbach por Beatriz Damy/TV Globo
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Carro de Jonas Sulzbach após acidente por Reprodução/Quem

"Foi só um arranhãozinho. O carro dele foi pouquíssima coisa. Então acho que o pessoal está exagerando nisso aí. Não foi um acidente, foi uma colisão bem superficial, algo que foi resolvido tranquilamente", completou o ex-BBB, que também enviou ao site uma foto do veículo envolvido. O registro mostra pequenos danos na lateral, com marcas na lataria próximas à roda dianteira.

De acordo com o portal LeoDias, o motorista do outro veículo acusou o ex-brother de "bater no carro dele". O homem, que trabalha com transporte executivo, também teria dito que Jonas demorou a parar após a colisão.

"Não foi grave, sem vítima… Apenas bateu no meu carro no trânsito, demorou a parar. Estava com a mãe e um amigo", falou ao site. O motorista ainda afirmou que aguarda o ressarcimento antes de realizar o conserto.

Jonas Sulzbach

Jonas Sulzbach na sessão “Gato Sem Vergonha” da extinta revista “Nova', em 2010 por Caio Mello/ Nova
Jonas Sulzbach na sessão “Gato Sem Vergonha” da extinta revista “Nova', em 2010 por Caio Mello/ Nova
Jonas Sulzbach fez um ensaio para o site Paparazzo em 2012 por Marcos Serra Lima/Site Paparazzo
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach toma banho no BBB 26 por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
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Jonas Sulzbach na sessão “Gato Sem Vergonha” da extinta revista “Nova', em 2010 por Caio Mello/ Nova

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