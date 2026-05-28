ENTENDA

Sapiossexual? Gracyanne Barbosa detalha relação íntima e conta experiência inusitada com namorado

Influenciadora tem um relacionamento com o piloto Gabriel Cardoso

Felipe Sena

Publicado em 28 de maio de 2026 às 19:01

Gracyanne Barbosa e Gabriel Cardoso Crédito: Reprodução | Instagram

Gracyanne Barbosa, de 42 anos, fala abertamente sobre sexo e sua vida íntima, desde quando estava casada com o cantor Belo, de 52 anos. Hoje a musa fitness tem um relacionamento com o piloto de drift e empresário Gabriel Cardoso, de 35 anos.

A influenciadora abriu o jogo sobre a durabilidade na cama com o parceiro e revelou que tem uma fantasia pra lá de inusitada, que a deixa muito excitada. Os dois vivem um relacionamento desde janeiro deste ano.

Gracyanne Barbosa e Gabriel Cardoso 1 de 19

“Eu estou sempre super animada”, disse em conversa com Maya Massafera. “Acho que quando você está apaixonada, você quer o tempo inteiro”, comentou. Gracyanne que os momentos de sexo costumam durar, no míninmo, uma hora.

Fetiche?

Gracyanne contou ainda que fica excitada quando o namorado está falando sobre assuntos do trabalho, porque o acha inteligente, e que costuma fantasiar momentos quentes com enquanto ele está trabalhando.

Quando viajou com o piloto para as Maldivas recentemente, Gracyanne revelou que chegou a passar cerca de cinco horas em um único dia “fazendo amor”.

O que é sapiossexual?