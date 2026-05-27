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Faustão tem alta adiada e segue internado em hospital; saiba detalhes

Apresentador do Domingão foi internado para retirada de sonda gástrica

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de maio de 2026 às 19:25

Faustão realizou procedimento que tinha sido programado
Faustão realizou procedimento que tinha sido programado Crédito: Divulgação | Band

O apresentador Faustão, de 76 anos, teve atualização do quadro de saúde e seguirá internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Faustão foi internado para a retirada de uma sonda gástrica, tubo flexível colocado pelo nariz ou pela boca até o estômago, usado para alimentação, administração de medicamentos, retirada de secreções e realização de lavagens.

A assessoria do apresentador explicou à revista Quem que sua permanência faz parte do protocolo médico após a retirada da sonda gástrica.

Faustão

Faustão por Reprodução
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
Faustão Silva reunido com os filhos e a esposa, Luciana Cardoso por Reprodução/TV Globo
Faustão Silva por Reprodução/TV Globo
Faustão por Reprodução
Faustão por Renato Pizzutto/Band
Faustão por Globo
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Faustão por Reprodução
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O apresentador Faustão por reprodução
Faustão por Band
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Faustão por Reprodução

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O primeiro transplante de Fausto Silva foi de coração e aconteceu em agosto de 2023. Em seguida, ele fez o transplante de um rim, em fevereiro de 2024, seguido por um fígado. Já em agosto de 2025, o apresentador do Domingão precisou fazer retransplante de rim. Desde então, ele está recluso.

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