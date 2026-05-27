Faustão tem alta adiada e segue internado em hospital; saiba detalhes

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Felipe Sena
Publicado em 27 de maio de 2026 às 19:25
O apresentador Faustão, de 76 anos, teve atualização do quadro de saúde e seguirá internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.
Faustão foi internado para a retirada de uma sonda gástrica, tubo flexível colocado pelo nariz ou pela boca até o estômago, usado para alimentação, administração de medicamentos, retirada de secreções e realização de lavagens.
A assessoria do apresentador explicou à revista Quem que sua permanência faz parte do protocolo médico após a retirada da sonda gástrica.
Faustão
O primeiro transplante de Fausto Silva foi de coração e aconteceu em agosto de 2023. Em seguida, ele fez o transplante de um rim, em fevereiro de 2024, seguido por um fígado. Já em agosto de 2025, o apresentador do Domingão precisou fazer retransplante de rim. Desde então, ele está recluso.