ESTADO DE SAÚDE

Faustão tem alta adiada e segue internado em hospital; saiba detalhes

Apresentador do Domingão foi internado para retirada de sonda gástrica

Felipe Sena

Publicado em 27 de maio de 2026 às 19:25

Faustão realizou procedimento que tinha sido programado Crédito: Divulgação | Band

O apresentador Faustão, de 76 anos, teve atualização do quadro de saúde e seguirá internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Faustão foi internado para a retirada de uma sonda gástrica, tubo flexível colocado pelo nariz ou pela boca até o estômago, usado para alimentação, administração de medicamentos, retirada de secreções e realização de lavagens.

A assessoria do apresentador explicou à revista Quem que sua permanência faz parte do protocolo médico após a retirada da sonda gástrica.

Faustão 1 de 19