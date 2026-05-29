REALITY SHOW

Quem saiu da Casa do Patrão? Vini deixa o reality e registra uma das menores porcentagens da temporada

Vendedor carioca foi o menos votado pelo público e se tornou o quinto participante a deixar o reality

Heider Sacramento

Publicado em 29 de maio de 2026 às 00:03

Participante foi eliminado nesta quinta-feira (28) Crédito: Divulgação/Record

A quinta eliminação da temporada movimentou a Casa do Patrão na noite desta quinta-feira (28). Com apenas 9,54% dos votos para permanecer no jogo, Vini foi o escolhido pelo público para deixar o reality, encerrando sua trajetória na disputa após enfrentar Jackson e Matheus no Tá na Reta.

Na dinâmica do programa, a votação é positiva, ou seja, o público vota para salvar os participantes. Com isso, Matheus liderou a preferência dos espectadores e garantiu permanência com 55,23% dos votos. Jackson também escapou da eliminação ao receber 35,33%.

Conhecido pelos colegas pelo carisma e energia dentro da casa, Alexandre Vinícius, o Vini, tem 33 anos, é vendedor e nasceu no Rio de Janeiro. Antes do reality, ele atuou por mais de uma década como dançarino de funk no grupo Os Delícias e também conquistou o vice-campeonato em competições de Muay Thai.

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18

Durante sua apresentação no programa, Vini afirmou que pretendia levar animação para o confinamento e se tornar uma das figuras centrais das festas e da convivência entre os participantes.

A berlinda começou a ser formada após a Prova do Patrão, vencida por João, que assumiu o comando da semana e definiu a divisão entre os moradores da Casa do Patrão e da Casa do Trampo.

Na sequência, Jackson venceu a Prova Tô Fora e trocou de casa. Já Vini conquistou o Poder do Voto, garantindo o direito de indicar um participante diretamente para o Tá na Reta.

O vendedor indicou Jackson, enquanto o Patrão da semana escolheu Matheus. A terceira vaga acabou ficando com o próprio Vini, que recebeu a maioria dos votos da casa durante a votação aberta entre os participantes.

Apesar da tentativa de reação na reta final, o carioca não conseguiu mobilizar o público e acabou deixando a competição.