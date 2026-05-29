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Quem saiu da Casa do Patrão? Vini deixa o reality e registra uma das menores porcentagens da temporada

Vendedor carioca foi o menos votado pelo público e se tornou o quinto participante a deixar o reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de maio de 2026 às 00:03

Participante foi eliminado nesta quinta-feira (28) Crédito: Divulgação/Record

A quinta eliminação da temporada movimentou a Casa do Patrão na noite desta quinta-feira (28). Com apenas 9,54% dos votos para permanecer no jogo, Vini foi o escolhido pelo público para deixar o reality, encerrando sua trajetória na disputa após enfrentar Jackson e Matheus no Tá na Reta.

Na dinâmica do programa, a votação é positiva, ou seja, o público vota para salvar os participantes. Com isso, Matheus liderou a preferência dos espectadores e garantiu permanência com 55,23% dos votos. Jackson também escapou da eliminação ao receber 35,33%.

Conhecido pelos colegas pelo carisma e energia dentro da casa, Alexandre Vinícius, o Vini, tem 33 anos, é vendedor e nasceu no Rio de Janeiro. Antes do reality, ele atuou por mais de uma década como dançarino de funk no grupo Os Delícias e também conquistou o vice-campeonato em competições de Muay Thai.

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
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Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

Durante sua apresentação no programa, Vini afirmou que pretendia levar animação para o confinamento e se tornar uma das figuras centrais das festas e da convivência entre os participantes.

A berlinda começou a ser formada após a Prova do Patrão, vencida por João, que assumiu o comando da semana e definiu a divisão entre os moradores da Casa do Patrão e da Casa do Trampo.

Na sequência, Jackson venceu a Prova Tô Fora e trocou de casa. Já Vini conquistou o Poder do Voto, garantindo o direito de indicar um participante diretamente para o Tá na Reta.

O vendedor indicou Jackson, enquanto o Patrão da semana escolheu Matheus. A terceira vaga acabou ficando com o próprio Vini, que recebeu a maioria dos votos da casa durante a votação aberta entre os participantes.

Apesar da tentativa de reação na reta final, o carioca não conseguiu mobilizar o público e acabou deixando a competição.

Com a saída de Vini, a disputa entra em uma nova fase e a convivência dentro da Casa do Patrão promete ficar ainda mais tensa nas próximas semanas.

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