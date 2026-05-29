ASTROLOGIA

Anjo da Guarda envia proteção para 3 signos nesta sexta-feira (29 de maio): algo começa a mudar silenciosamente

A sexta-feira (29) chega com energia de renovação e favorece decisões internas, afastamentos e novos caminhos

Fernanda Varela

Publicado em 29 de maio de 2026 às 00:00

Anjo da Guarda Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira (29) começa com um clima de encerramento emocional e percepção mais aguçada sobre o que realmente faz sentido permanecer na sua vida. O Anjo da Guarda indica que pequenas mudanças iniciadas agora podem transformar completamente os próximos dias.

A orientação é não insistir em situações desgastadas apenas por medo de mudar. Para três signos, o momento será de virada.

Câncer

Cancerianos podem sentir necessidade de proteger mais a própria energia e se afastar de ambientes cansativos. O Anjo da Guarda indica renovação emocional.

O ideal será priorizar a paz.

Comidas que são a cara de Câncer 1 de 10

Libra

Librianos podem perceber que algumas relações já não estão mais equilibradas como antes. O momento favorece clareza e posicionamento.

O recado é não ignorar sinais repetidos.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Capricórnio

Capricornianos podem receber respostas importantes sobre planos, decisões ou sentimentos que estavam indefinidos. O Anjo da Guarda indica direcionamento.

O momento pede confiança no próprio caminho.

Comidas que são a cara de Capricórnio 1 de 10

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