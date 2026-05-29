Anjo da Guarda envia proteção para 3 signos nesta sexta-feira (29 de maio): algo começa a mudar silenciosamente

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Fernanda Varela
Publicado em 29 de maio de 2026 às 00:00
A sexta-feira (29) começa com um clima de encerramento emocional e percepção mais aguçada sobre o que realmente faz sentido permanecer na sua vida. O Anjo da Guarda indica que pequenas mudanças iniciadas agora podem transformar completamente os próximos dias.
A orientação é não insistir em situações desgastadas apenas por medo de mudar. Para três signos, o momento será de virada.
Câncer
Cancerianos podem sentir necessidade de proteger mais a própria energia e se afastar de ambientes cansativos. O Anjo da Guarda indica renovação emocional.
O ideal será priorizar a paz.
Comidas que são a cara de Câncer
Libra
Librianos podem perceber que algumas relações já não estão mais equilibradas como antes. O momento favorece clareza e posicionamento.
O recado é não ignorar sinais repetidos.
Comidas que são a cara de Libra
Capricórnio
Capricornianos podem receber respostas importantes sobre planos, decisões ou sentimentos que estavam indefinidos. O Anjo da Guarda indica direcionamento.
O momento pede confiança no próprio caminho.
Comidas que são a cara de Capricórnio
Mensagem do dia
Algumas mudanças começam de forma silenciosa, mas acabam transformando toda a direção da vida.