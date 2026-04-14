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Do anonimato à fortuna: veja 10 ex-BBBs que ficaram milionários fora da casa

Mesmo sem vencer o prêmio do Big Brother Brasil, ex-participantes transformaram fama em fortuna e faturaram milhões fora da casa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2026 às 05:30

10 ex-BBBs que transformaram fama em milhões fora da casa
10 ex-BBBs que transformaram fama em milhões fora da casa Crédito: Reprodução

O prêmio milionário do Big Brother Brasil é o grande objetivo de quem entra no reality. Mas, na prática, muitos participantes conseguem algo ainda maior: transformar visibilidade em negócios e acumular milhões mesmo sem vencer o programa.

Com publicidade, redes sociais, televisão e empreendedorismo, diversos ex-BBBs fizeram do programa uma vitrine poderosa e hoje ostentam patrimônios milionários.

A seguir, veja 10 nomes que provam que sair da casa pode ser só o começo da riqueza:

Eslovênia Marques

A modelo revelou que, em apenas um ano após o reality, conseguiu faturar o equivalente ao prêmio do programa com trabalhos publicitários e presença em eventos.

Kerline Cardoso

Primeira eliminada de sua edição, Kerline deu a volta por cima. Com campanhas, eventos e participações em outros realities, acumulou mais de R$ 1 milhão.

Gil do Vigor

Um dos maiores fenômenos do programa, o economista virou estrela da TV, lançou livro, estrelou campanhas e conquistou espaço fixo na Globo, faturando mais que o prêmio em pouco tempo.

Camilla de Lucas

A influenciadora afirmou que bateu o valor do prêmio em menos de um mês após sair da casa, impulsionada por contratos publicitários e trabalhos na televisão.

Arthur Picoli

O capixaba revelou que acumulou mais de R$ 4,5 milhões após o reality, com campanhas, negócios e investimentos, incluindo atuação no agronegócio.

Veja 10 ex-BBBs que ficaram milionários

Eslovênia Marques: A modelo revelou que, em apenas um ano após o reality, conseguiu faturar o equivalente ao prêmio do programa com trabalhos publicitários e presença em eventos. por Reprodução
Kerline Cardoso: Primeira eliminada de sua edição, Kerline deu a volta por cima. Com campanhas, eventos e participações em outros realities, acumulou mais de R$ 1 milhão. por Reprodução
Gil do Vigor: Um dos maiores fenômenos do programa, o economista virou estrela da TV, lançou livro, estrelou campanhas e conquistou espaço fixo na Globo, faturando mais que o prêmio em pouco tempo. por Reprodução
Camilla de Lucas: A influenciadora afirmou que bateu o valor do prêmio em menos de um mês após sair da casa, impulsionada por contratos publicitários e trabalhos na televisão. por Reprodução
Arthur Picoli: O capixaba revelou que acumulou mais de R$ 4,5 milhões após o reality, com campanhas, negócios e investimentos, incluindo atuação no agronegócio. por Reprodução
Marcela Mc Gowan: Ainda confinada, a médica já havia faturado mais de R$ 1 milhão com um curso online que explodiu em vendas durante sua participação. por Reprodução
Rodrigão e Adriana Sant'Anna: O casal transformou a visibilidade em negócio digital. Adriana se destacou com cursos online e marketing, enquanto Rodrigão atua no projeto e nas redes sociais. por Reprodução
Maíra Cardi: Mesmo com passagem curta pelo reality, construiu um verdadeiro império com sua marca e produtos, acumulando fortuna muito acima de R$ 1 milhão. por Reprodução
Bil Araújo: O educador físico conquistou independência financeira após o programa, com aquisição de bens como carro e imóvel, além de contratos publicitários. por Reprodução
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Eslovênia Marques: A modelo revelou que, em apenas um ano após o reality, conseguiu faturar o equivalente ao prêmio do programa com trabalhos publicitários e presença em eventos. por Reprodução

Bil Araújo

O educador físico conquistou independência financeira após o programa, com aquisição de bens como carro e imóvel, além de contratos publicitários.

Marcela Mc Gowan

Ainda confinada, a médica já havia faturado mais de R$ 1 milhão com um curso online que explodiu em vendas durante sua participação.

Rodrigão e Adriana Sant'Anna

O casal transformou a visibilidade em negócio digital. Adriana se destacou com cursos online e marketing, enquanto Rodrigão atua no projeto e nas redes sociais.

Maíra Cardi

Mesmo com passagem curta pelo reality, construiu um verdadeiro império com sua marca e produtos, acumulando fortuna muito acima de R$ 1 milhão.

O histórico do Big Brother Brasil mostra que o prêmio final é apenas uma parte do jogo. Para muitos participantes, a verdadeira vitória acontece fora da casa, onde a fama se transforma em contratos, empresas e milhões na conta.

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