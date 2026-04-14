Do anonimato à fortuna: veja 10 ex-BBBs que ficaram milionários fora da casa

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Heider Sacramento
Publicado em 14 de abril de 2026 às 05:30
O prêmio milionário do Big Brother Brasil é o grande objetivo de quem entra no reality. Mas, na prática, muitos participantes conseguem algo ainda maior: transformar visibilidade em negócios e acumular milhões mesmo sem vencer o programa.
Com publicidade, redes sociais, televisão e empreendedorismo, diversos ex-BBBs fizeram do programa uma vitrine poderosa e hoje ostentam patrimônios milionários.
A seguir, veja 10 nomes que provam que sair da casa pode ser só o começo da riqueza:
Eslovênia Marques
A modelo revelou que, em apenas um ano após o reality, conseguiu faturar o equivalente ao prêmio do programa com trabalhos publicitários e presença em eventos.
Kerline Cardoso
Primeira eliminada de sua edição, Kerline deu a volta por cima. Com campanhas, eventos e participações em outros realities, acumulou mais de R$ 1 milhão.
Gil do Vigor
Um dos maiores fenômenos do programa, o economista virou estrela da TV, lançou livro, estrelou campanhas e conquistou espaço fixo na Globo, faturando mais que o prêmio em pouco tempo.
Camilla de Lucas
A influenciadora afirmou que bateu o valor do prêmio em menos de um mês após sair da casa, impulsionada por contratos publicitários e trabalhos na televisão.
Arthur Picoli
O capixaba revelou que acumulou mais de R$ 4,5 milhões após o reality, com campanhas, negócios e investimentos, incluindo atuação no agronegócio.
Veja 10 ex-BBBs que ficaram milionários
Bil Araújo
O educador físico conquistou independência financeira após o programa, com aquisição de bens como carro e imóvel, além de contratos publicitários.
Marcela Mc Gowan
Ainda confinada, a médica já havia faturado mais de R$ 1 milhão com um curso online que explodiu em vendas durante sua participação.
Rodrigão e Adriana Sant'Anna
O casal transformou a visibilidade em negócio digital. Adriana se destacou com cursos online e marketing, enquanto Rodrigão atua no projeto e nas redes sociais.
Maíra Cardi
Mesmo com passagem curta pelo reality, construiu um verdadeiro império com sua marca e produtos, acumulando fortuna muito acima de R$ 1 milhão.
O histórico do Big Brother Brasil mostra que o prêmio final é apenas uma parte do jogo. Para muitos participantes, a verdadeira vitória acontece fora da casa, onde a fama se transforma em contratos, empresas e milhões na conta.