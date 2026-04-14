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Jade Picon compra livro pela capa, se assusta com tamanho e desiste antes de começar: 'Não vai dar'

Influenciadora disse que as mais de 600 páginas da obra a fizeram repensar a leitura

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de abril de 2026 às 10:46

Jade Picon
Jade Picon Crédito: Reprodução/Instagram

Jade Picon acabou revelando ao seguidores uma curiosidade envolvendo seus hábitos de leitura. Em vídeos publicados nas redes sociais na noite de segunda-feira (13), a influenciadora de 24 anos contou que comprou um livro pela capa, mas desistiu da ideia de começar a leitura assim que percebeu o tamanho da obra.

O título em questão é Anti-frágil: Coisas que se Beneficiam com o Caos (2012), de Nassim Nicholas Taleb. Apesar de ter se sentido atraída pelo nome e pela estética da arte na capa do livro, Jade confessou que não se animou ao se deparar com as 616 páginas.

Jade Picon

Jade Picon escolheu livro pela capa, mas achou muito grande por Reprodução/Instagram
Jade Picon escolheu livro pela capa, mas achou muito grande por Reprodução/Instagram
Jade Picon escolheu livro pela capa, mas achou muito grande por Reprodução/Instagram
Jade Picon escolheu livro pela capa, mas achou muito grande por Reprodução/Instagram
Jade Picon por Reprodução/Instagram
Jade Picon por Reprodução/Instagram
Jade Picon por Reprodução/Instagram
Jade Picon por Reprodução/Instagram
Jade Picon por Reprodução/Instagram
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Jade Picon por Reprodução/Instagram
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Jade Picon escolheu livro pela capa, mas achou muito grande por Reprodução/Instagram

"Não sei se eu vou começar esse. Nem sei por que estou gravando esse vídeo porque eu não quero me comprometer. Eu vi esse livro e me chamou muita atenção o título. Só que o que é isso aqui?", disse ela, mostrando a lateral do exemplar e se referindo à espessura. Em seguida, completou, em tom bem-humorado: "Deleta, eu não vou. Eu me conheço, não vai dar", pedindo ainda a opinião de seguidores que já tenham lido a obra para que digam a ela se vale a pena.

A escolha do livro, no entanto, teve um motivo bastante pessoal. Jade contou que estava passeando por uma livraria quando a capa chamou sua atenção, especialmente pela ilustração de um polvo, animal com o qual diz ter afinidade."Eu estava andando numa livraria, e vi o polvo, e eu gosto de polvo. Tem animais com que eu me identifico mais. Gosto muito de felinos, e do polvo eu gosto muito porque me lembra da minha família e da minha avó", explicou.

Ela relembrou o momento em que decidiu pegar o livro, mas mudou de ideia quase instantaneamente ao avaliar o tamanho. "Falei 'Uau!', e a hora em que eu li 'Antifrágil', falei 'tá. Peguei o livro na mão. Na hora em que eu fiz assim [virou o exemplar para ver a lateral], falei 'não vai dar isso aqui'", contou.

Jade Picon e André Lamoglia

Jade e André por Reprodução
André Lamoglia e Jade Picon na foto apagada pelo ator por Reprodução/Instagram
Jade Picon e André Lamoglia por Reprodução / Léo Dias
Jade Picon vive vilã em novela por Reprodução | TV Globo
Trama estreia no dia 25 de novembro por Divulgação | Globo
Jade Picon por Reprodução
Os Donos do Jogo por Marcos Serra Lima/Netflix
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução
Jade Picon por Reprodução/Instagram
Os Donos do Jogo por Marcos Serra Lima/Netflix
[Edicase]“Os donos do jogo” mostra o perigoso submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro (Imagem: Reprodução digital | Netflix) por Imagem: Reprodução digital | Netflix
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Jade e André por Reprodução

Mesmo assim, a influenciadora brincou com a situação ao dizer que o episódio poderia ser encarado como um "sinal". Após deixar o livro cair, ela reconsiderou: "Vai sim, porque eu sou antifrágil, gosto de livro. Essa é a próxima missão", afirmou, ainda sem garantir que realmente vá encarar a leitura.

Apesar da resistência ao livro mais extenso, Jade garantiu que mantém uma rotina consistente com a leitura, inclusive de mais de um título ao mesmo tempo. "Todos os dias eu leio. Tem livros que têm reflexões diárias, exercícios diários ou cartinhas. Eu leio todos os dias é o Diário Estoico: 366 Lições Sobre Sabedoria, Perseverança e Arte de Viver. Cada dia tem uma frase de filósofo e uma reflexão. Tem também Musculatura da Alma, que é da Max Tovar, que são práticas para alinhar corpo, mente, alma. Tem várias práticas de meditação".

Jade também comentou como o hábito de ler impacta diretamente sua forma de pensar e se expressar. Segundo ela, a leitura funciona como ponto de partida para reflexões próprias, que acabam sendo registradas em um caderno pessoal. "A leitura não só me ajuda, a raciocinar, a pensar, como falar e também escrever. Muitas das coisas que escrevo, gosto de primeiro ler, e depois eu começo a escrever alguns raciocínios sobre. Eu vou desdobrando", detalhou.

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