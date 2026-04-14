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Jade Picon compra livro pela capa, se assusta com tamanho e desiste antes de começar: 'Não vai dar'

Influenciadora disse que as mais de 600 páginas da obra a fizeram repensar a leitura

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de abril de 2026 às 10:46

Jade Picon Crédito: Reprodução/Instagram

Jade Picon acabou revelando ao seguidores uma curiosidade envolvendo seus hábitos de leitura. Em vídeos publicados nas redes sociais na noite de segunda-feira (13), a influenciadora de 24 anos contou que comprou um livro pela capa, mas desistiu da ideia de começar a leitura assim que percebeu o tamanho da obra.

O título em questão é Anti-frágil: Coisas que se Beneficiam com o Caos (2012), de Nassim Nicholas Taleb. Apesar de ter se sentido atraída pelo nome e pela estética da arte na capa do livro, Jade confessou que não se animou ao se deparar com as 616 páginas.

Jade Picon 1 de 27

"Não sei se eu vou começar esse. Nem sei por que estou gravando esse vídeo porque eu não quero me comprometer. Eu vi esse livro e me chamou muita atenção o título. Só que o que é isso aqui?", disse ela, mostrando a lateral do exemplar e se referindo à espessura. Em seguida, completou, em tom bem-humorado: "Deleta, eu não vou. Eu me conheço, não vai dar", pedindo ainda a opinião de seguidores que já tenham lido a obra para que digam a ela se vale a pena.

A escolha do livro, no entanto, teve um motivo bastante pessoal. Jade contou que estava passeando por uma livraria quando a capa chamou sua atenção, especialmente pela ilustração de um polvo, animal com o qual diz ter afinidade."Eu estava andando numa livraria, e vi o polvo, e eu gosto de polvo. Tem animais com que eu me identifico mais. Gosto muito de felinos, e do polvo eu gosto muito porque me lembra da minha família e da minha avó", explicou.

Ela relembrou o momento em que decidiu pegar o livro, mas mudou de ideia quase instantaneamente ao avaliar o tamanho. "Falei 'Uau!', e a hora em que eu li 'Antifrágil', falei 'tá. Peguei o livro na mão. Na hora em que eu fiz assim [virou o exemplar para ver a lateral], falei 'não vai dar isso aqui'", contou.

Jade Picon e André Lamoglia 1 de 17

Mesmo assim, a influenciadora brincou com a situação ao dizer que o episódio poderia ser encarado como um "sinal". Após deixar o livro cair, ela reconsiderou: "Vai sim, porque eu sou antifrágil, gosto de livro. Essa é a próxima missão", afirmou, ainda sem garantir que realmente vá encarar a leitura.

Apesar da resistência ao livro mais extenso, Jade garantiu que mantém uma rotina consistente com a leitura, inclusive de mais de um título ao mesmo tempo. "Todos os dias eu leio. Tem livros que têm reflexões diárias, exercícios diários ou cartinhas. Eu leio todos os dias é o Diário Estoico: 366 Lições Sobre Sabedoria, Perseverança e Arte de Viver. Cada dia tem uma frase de filósofo e uma reflexão. Tem também Musculatura da Alma, que é da Max Tovar, que são práticas para alinhar corpo, mente, alma. Tem várias práticas de meditação".