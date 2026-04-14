Você está correndo risco e deve parar de usar esse item comum na academia agora mesmo; veja 7 motivos

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Fernanda Varela
Publicado em 14 de abril de 2026 às 14:42
Um hábito comum pode representar risco dentro da academia e muita gente nem percebe. O uso de anéis e alianças durante o treino deve ser evitado, segundo especialistas, por motivos que vão desde higiene até segurança.
Ambientes de treino já são conhecidos pelo acúmulo de suor e contato frequente com superfícies compartilhadas, o que favorece a presença de bactérias e fungos. Quando o anel permanece no dedo durante os exercícios, ele pode funcionar como um ponto de acúmulo desses microrganismos, aumentando o risco de irritações e infecções na pele.
Conheça dicas para evitar a contaminação na academia
Além da questão sanitária, há também riscos físicos. Durante a prática de exercícios, especialmente os de alta intensidade ou com uso de pesos, os dedos podem inchar. Isso pode fazer com que o anel fique apertado, dificultando a remoção e, em casos mais graves, levando até a atendimentos de emergência.
Outro problema é o risco de o acessório prender em equipamentos, o que pode causar lesões sérias nos dedos, tendões ou até ossos. Esse tipo de acidente, embora pouco falado, é mais comum do que se imagina em academias.
O uso contínuo também pode danificar o próprio anel. O contato com barras, halteres e máquinas pode riscar, entortar ou até soltar pedras, especialmente em peças com detalhes mais delicados.
Acúmulo de bactérias e fungos
Suor e sujeira favorecem a proliferação de microrganismos no acessório
Risco de lesão
O anel pode prender em equipamentos e causar ferimentos
Inchaço dos dedos
O aumento da circulação pode deixar o acessório apertado e difícil de remover
Danos ao anel
Impactos e atrito podem deformar ou danificar a peça
Risco de perda
O suor pode fazer o anel escorregar sem que a pessoa perceba
Irritação na pele
Contato com sujeira e produtos químicos pode causar alergias
Maior perigo em treinos intensos
Exercícios como musculação, crossfit e HIIT aumentam o risco de acidentes
Diante desses fatores, a recomendação é simples: deixar anéis e alianças em casa antes de treinar. A medida reduz riscos e evita tanto problemas de saúde quanto prejuízos com o acessório.