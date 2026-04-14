RISCO ALTO

Você está correndo risco e deve parar de usar esse item comum na academia agora mesmo; veja 7 motivos

Uso de anéis durante treino pode causar infecções, lesões e até acidentes com equipamentos

Fernanda Varela

Publicado em 14 de abril de 2026 às 14:42

Compensar os exageros de fim de ano na academia pode causar lesões Crédito: Divulgação/Smart Fit

Um hábito comum pode representar risco dentro da academia e muita gente nem percebe. O uso de anéis e alianças durante o treino deve ser evitado, segundo especialistas, por motivos que vão desde higiene até segurança.

Ambientes de treino já são conhecidos pelo acúmulo de suor e contato frequente com superfícies compartilhadas, o que favorece a presença de bactérias e fungos. Quando o anel permanece no dedo durante os exercícios, ele pode funcionar como um ponto de acúmulo desses microrganismos, aumentando o risco de irritações e infecções na pele.

Conheça dicas para evitar a contaminação na academia 1 de 5

Além da questão sanitária, há também riscos físicos. Durante a prática de exercícios, especialmente os de alta intensidade ou com uso de pesos, os dedos podem inchar. Isso pode fazer com que o anel fique apertado, dificultando a remoção e, em casos mais graves, levando até a atendimentos de emergência.

Outro problema é o risco de o acessório prender em equipamentos, o que pode causar lesões sérias nos dedos, tendões ou até ossos. Esse tipo de acidente, embora pouco falado, é mais comum do que se imagina em academias.

O uso contínuo também pode danificar o próprio anel. O contato com barras, halteres e máquinas pode riscar, entortar ou até soltar pedras, especialmente em peças com detalhes mais delicados.

Confira os principais motivos para evitar anéis durante o treino:

Acúmulo de bactérias e fungos

Suor e sujeira favorecem a proliferação de microrganismos no acessório

Risco de lesão

O anel pode prender em equipamentos e causar ferimentos

Inchaço dos dedos

O aumento da circulação pode deixar o acessório apertado e difícil de remover

Danos ao anel

Impactos e atrito podem deformar ou danificar a peça

Risco de perda

O suor pode fazer o anel escorregar sem que a pessoa perceba

Irritação na pele

Contato com sujeira e produtos químicos pode causar alergias

Maior perigo em treinos intensos

Exercícios como musculação, crossfit e HIIT aumentam o risco de acidentes