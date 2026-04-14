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Com fortuna de R$ 700 bilhões, mulher mais rica do mundo herdou império do Walmart e doa bilhões

Ela mantém liderança global pelo segundo ano e supera outras bilionárias com ampla vantagem

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de abril de 2026 às 14:01

Alice Walton
Alice Walton Crédito: Divulgação

A empresária Alice Walton segue como a mulher mais rica do mundo em 2026, segundo ranking da Forbes. Filha do fundador do Walmart, Sam Walton, ela acumula uma fortuna estimada em US$ 134 bilhões, cerca de R$ 700 bilhões, mantendo a liderança global pelo segundo ano consecutivo.

Aos 76 anos, Alice aparece à frente de Françoise Bettencourt Meyers, com aproximadamente US$ 100 bilhões, e de Julia Koch, com cerca de US$ 81,2 bilhões. A maior parte de sua riqueza vem da participação da família no Walmart, que controla cerca de 45% das ações da companhia.

Alice Walton

Alice Walton por Divulgação
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Alice Walton por Divulgação

Apesar de integrar uma das famílias mais ricas do mundo, Alice Walton nunca teve atuação direta no comando do varejo. Após se formar pela Trinity University, no Texas, em 1971, ela chegou a trabalhar brevemente na empresa como compradora, mas seguiu carreira na área financeira e chegou a fundar um banco de investimentos nos anos 1980.

Com o tempo, direcionou sua trajetória para o universo das artes, área pela qual demonstra interesse desde a infância. Ainda jovem, comprou sua primeira obra e passou a construir uma coleção que hoje reúne peças de artistas consagrados, como Andy Warhol e Georgia O’Keeffe.

Esse envolvimento resultou na criação do Crystal Bridges Museum of American Art, inaugurado em 2011, que abriga parte de seu acervo e se tornou uma das principais instituições culturais dos Estados Unidos. A coleção privada da bilionária chegou a ser avaliada em centenas de milhões de dólares.

Além do investimento em arte, Alice Walton ampliou sua atuação filantrópica nos últimos anos. Ela destinou bilhões de dólares a fundações familiares e criou a Alice L. Walton Foundation, voltada para projetos nas áreas de saúde, educação e cultura. Também financiou iniciativas como a criação de uma escola de medicina em Arkansas e programas de incentivo à circulação de obras de arte em museus.

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A bilionária também já fez doações políticas ao longo da vida, apoiando diferentes correntes nos Estados Unidos, além de investir em projetos ligados ao desenvolvimento social.

Discreta, Alice mantém uma vida longe dos holofotes, apesar da fortuna bilionária. Entre seus interesses pessoais estão a criação de cavalos e a administração de propriedades rurais, atividades que já fizeram parte de sua rotina no Texas antes de concentrar esforços em projetos culturais.

A liderança de Alice Walton no ranking global reforça o peso das grandes heranças familiares no topo das listas de riqueza, especialmente ligadas a conglomerados consolidados. Mesmo com oscilações econômicas, o patrimônio da família Walton segue entre os maiores do planeta, sustentando sua posição como a mulher mais rica do mundo.

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