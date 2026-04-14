Sensitiva prevê fim do namoro de Virginia e Vini Jr. após a Copa do Mundo: 'Energia forte de traição'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 14 de abril de 2026 às 07:23
O namoro de Virginia Fonseca e Vini Jr. pode passar por uma forte crise e até acabar após a Copa do Mundo. É o que afirma a sensitiva Júlia Costa, que voltou a falar sobre o futuro do casal. Segundo ela, o relacionamento da influenciadora com o jogador, que atua pela Seleção Brasileira e Real Madrid, ficará estremecido em breve.
Júlia falou que Vini será convocado para a Copa, que acontece entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. De acordo com ela, o momento pode manter os dois sob forte especulação, mas a tendência é que eles não permaneçam juntos ao fim da competição.
Virginia Fonseca e Vini Jr.
“Eu vejo uma energia forte de traição. Da parte dele, ele vai se envolver com outra pessoa. Uma mulher pode aparecer falando sobre conversas ou algum tipo de affair com ele", falou,
Ainda de acordo com Júlia, o próprio Mundial deve pesar na forma como essa história será conduzida pelo casal, principalmente por conta da visibilidade que o evento dará para a influenciadora. "Virginia tenta segurar isso agora, porque a Copa do Mundo será importante para ela, vai gerar crescimento e negócios. Vejo prosperidade para ela".
Virginia Fonseca com look criticado por Vini Jr
Porém, segundo a sensitiva, a tendência é de afastamento entre os dois. "Não vejo uma aliança sólida. Eles não são almas gêmeas. Vejo desgaste e separação. A Copa ainda pode adiar algumas coisas, mas não vejo essa relação se sustentando. Vão terminar na sequência".
Júlia ainda disse perceber um momento delicado na área familiar, com atenção redobrada voltada à saúde de uma das crianças de Virginia. A loira é mãe de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, todos frutos do antigo casamento com o cantor Zé Felipe.
"Vejo ainda uma preocupação com uma das crianças, algo que deve exigir mais cuidado e presença da família, dela especificamente. Mas nada grave", finalizou.
Filhos de Virginia e Zé Felipe