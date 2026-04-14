Ivete Sangalo deixa corações em foto de Daniel Cady com Marcelo, e web pede retorno do casal: 'Volta pra esse homem!'

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Giuliana Mancini
Publicado em 14 de abril de 2026 às 06:57
Ivete Sangalo deixou os seguidores em polvorosa após comentar uma foto do ex-marido, Daniel Cady, ao lado do filho mais velho do ex-casal, Marcelo Sangalo. A imagem compartilhada mostra o nutricionista e o primogênito em uma aula de jiu-jítsu com Ricardo Gordilho. Veveta aproveitou para deixar uma mensagem carinhosa no momento entre pai e filho.
A foto, em preto e branco, foi publicada na noite dessa segunda (13). Nela, o trio aparece ajoelhado no tatame e Cady faz uma declaração sobre a paixão de pai e filho pelo esporte.
Ivete Sangalo comenta foto de Daniel Cady após aula de jiu-jítsu com Marcelo Sangalo
"Há pouco mais de um mês, eu e meu filho começamos juntos no jiu-jítsu. No tatame, a gente aprende que a verdadeira força não está na agressividade, mas no equilíbrio, no respeito e na capacidade de se levantar depois de cada aperto ou queda", começou o nutricionista.
"A chamada arte suave ensina muito sobre a vida. Gratidão por poder viver esse caminho ao lado do meu filho e por aprender com o mestre Ricardo Gordilho. Oss", finalizou Cady.
Ivete deixou dois emojis de coração nos comentários. Bastou isso para alguns seguidores pedirem o retorno do ex-casal. "Oh, mulher, volta pra esse homem!", escreveu uma pessoa. "Veveta, volta pra ele!", pediu outra. "Seus amores!", comentou mais uma.
Prédio de Ivete Sangalo
Outros fãs, porém, afirmaram que Ivete e Cady devem seguir em caminhos opostos. "Pra que voltar? Se eles concordaram em parar", opinou uma seguidora. "Nada a ver. Foi!", comentou outra.
Recentemente, Daniel Cady falou pela primeira vez em uma entrevista sobre o fim do casamento com Ivete. Em participação no podcast Fala Papah, o nutricionista citou a união e a paternidade como pilares do seu aprendizado. "Fui casado durante 18 anos com uma pessoa maravilhosa, que me ensinou muito, e mais velha, então isso para mim foi uma injeção de aprendizado absurdo. E pela experiência da paternidade de três filhos", afirmou.