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Ivete Sangalo deixa corações em foto de Daniel Cady com Marcelo, e web pede retorno do casal: 'Volta pra esse homem!'

Nutricionista postou foto em aula de jiu-jítsu com o filho

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de abril de 2026 às 06:57

Daniel Cady fala de aprendizado no casamento com Ivete Sangalo
Daniel Cady e Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo deixou os seguidores em polvorosa após comentar uma foto do ex-marido, Daniel Cady, ao lado do filho mais velho do ex-casal, Marcelo Sangalo. A imagem compartilhada mostra o nutricionista e o primogênito em uma aula de jiu-jítsu com Ricardo Gordilho. Veveta aproveitou para deixar uma mensagem carinhosa no momento entre pai e filho.

A foto, em preto e branco, foi publicada na noite dessa segunda (13). Nela, o trio aparece ajoelhado no tatame e Cady faz uma declaração sobre a paixão de pai e filho pelo esporte.

Ivete Sangalo comenta foto de Daniel Cady após aula de jiu-jítsu com Marcelo Sangalo

Daniel Cady (dir) mostra aula de jiu-jítsu com o filho, Marcelo Sangalo (esq) por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo comenta foto de Daniel Cady após aula de jiu-jítsu com Marcelo Sangalo por Reprodução/Instagram
Internautas se dividem entre pedidos de volta ou não do ex-casal Ivete Sangalo e Daniel Cady por Reprodução/Instagram
Internautas se dividem entre pedidos de volta ou não do ex-casal Ivete Sangalo e Daniel Cady por Reprodução/Instagram
Daniel Cady mostra aula de jiu-jítsu com Marcelo Sangalo, seu filho com a ex-mulher, Ivete Sangalo por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo e Daniel Cady com os filhos, Helena, Marina e Marcelo por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo e Daniel Cady com os filhos, Helena, Marina e Marcelo por Reprodução/Instagram
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Daniel Cady (dir) mostra aula de jiu-jítsu com o filho, Marcelo Sangalo (esq) por Reprodução/Instagram

"Há pouco mais de um mês, eu e meu filho começamos juntos no jiu-jítsu. No tatame, a gente aprende que a verdadeira força não está na agressividade, mas no equilíbrio, no respeito e na capacidade de se levantar depois de cada aperto ou queda", começou o nutricionista.

"A chamada arte suave ensina muito sobre a vida. Gratidão por poder viver esse caminho ao lado do meu filho e por aprender com o mestre Ricardo Gordilho. Oss", finalizou Cady.

Ivete deixou dois emojis de coração nos comentários. Bastou isso para alguns seguidores pedirem o retorno do ex-casal. "Oh, mulher, volta pra esse homem!", escreveu uma pessoa. "Veveta, volta pra ele!", pediu outra. "Seus amores!", comentou mais uma.

Prédio de Ivete Sangalo

Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
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Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução

Outros fãs, porém, afirmaram que Ivete e Cady devem seguir em caminhos opostos. "Pra que voltar? Se eles concordaram em parar", opinou uma seguidora. "Nada a ver. Foi!", comentou outra.

Recentemente, Daniel Cady falou pela primeira vez em uma entrevista sobre o fim do casamento com Ivete. Em participação no podcast Fala Papah, o nutricionista citou a união e a paternidade como pilares do seu aprendizado. "Fui casado durante 18 anos com uma pessoa maravilhosa, que me ensinou muito, e mais velha, então isso para mim foi uma injeção de aprendizado absurdo. E pela experiência da paternidade de três filhos", afirmou.

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Tags:

Marcelo Sangalo Ivete Sangalo Daniel Cady Marcelo Sangalo Cady

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